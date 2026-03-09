"هذا غير صحيح" - رئيس الدوري الإسباني ينفي أن عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة قد حصلت على "الضوء الأخضر" رداً على تصريحات تشافي المثيرة

في حديثه لبرنامج Estudio Estadio على قناة TVE، سارع تيباس إلى تفنيد الادعاءات الأخيرة التي أدلى بها المدرب السابق خلال مقابلة مثيرة مع صحيفة La Vanguardia. نفى رئيس الدوري الإسباني بشكل قاطع أن يكون النادي الكتالوني قد حصل على أي إعفاء مالي لتسهيل عودة ميسي المرتقبة في عام 2023.

وأكد قائلاً: "هذا غير صحيح. لم تصرح رابطة الدوري الإسباني بأي شيء على الإطلاق ولم توافق على ذلك". ويشكل رفضه القاطع تحديًا مباشرًا للرواية التي روج لها لاعب الوسط الأسطوري، الذي زعم أن العقبات البيروقراطية تم تذليلها قبل أن ينهار الاتفاق بشكل غامض، وألقى باللوم بالكامل على إدارة النادي.