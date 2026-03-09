Getty Images Entertainment
ترجمه
"هذا غير صحيح" - رئيس الدوري الإسباني ينفي أن عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة قد حصلت على "الضوء الأخضر" رداً على تصريحات تشافي المثيرة
رئيس الدوري الإسباني يرفض الادعاءات
في حديثه لبرنامج Estudio Estadio على قناة TVE، سارع تيباس إلى تفنيد الادعاءات الأخيرة التي أدلى بها المدرب السابق خلال مقابلة مثيرة مع صحيفة La Vanguardia. نفى رئيس الدوري الإسباني بشكل قاطع أن يكون النادي الكتالوني قد حصل على أي إعفاء مالي لتسهيل عودة ميسي المرتقبة في عام 2023.
وأكد قائلاً: "هذا غير صحيح. لم تصرح رابطة الدوري الإسباني بأي شيء على الإطلاق ولم توافق على ذلك". ويشكل رفضه القاطع تحديًا مباشرًا للرواية التي روج لها لاعب الوسط الأسطوري، الذي زعم أن العقبات البيروقراطية تم تذليلها قبل أن ينهار الاتفاق بشكل غامض، وألقى باللوم بالكامل على إدارة النادي.
- AFP
العودة إلى الوطن المرفوضة
اشتعلت الجدل عندما كشف المدرب السابق لبرشلونة عن مدى تقدم الأعمال التحضيرية لعودة الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية إلى وطنه بعد فوزه بكأس العالم. ووفقًا له، تحدث الاثنان لعدة أشهر، وبحلول ربيع 2023، كانت الجوانب الرياضية قد تم الانتهاء منها تقريبًا لـ "الرقصة الأخيرة" في كاتالونيا.
ومع ذلك، اتهم المدرب لابورتا بأنه عرقل الصفقة عمدًا على الرغم من موافقة الدوري، مدعيًا أن الرئيس يخشى خوض حرب داخلية مع النجم الأرجنتيني. أدى فشل الصفقة في النهاية إلى انضمام المهاجم إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، مما أضر بشدة بالعلاقة الشخصية بين الزميلين السابقين.
الرئيس يدافع عن قراراته
غير راغب في تجاهل هذه الاتهامات، استغل لابورتا مناظرة الانتخابات الرئاسية الأخيرة للدفاع بشدة عن إجراءاته التنفيذية وتقديم تقييملاذع لمدربه السابق. واعترف بأنه شعر "بالمفاجأة والألم" من هذه التصريحات، مبرراً الإقالة المثيرة للجدل من خلال إجراء مقارنة حادة مع خليفته هانسي فليك.
وقال لصحيفة موندو ديبورتيفو: "مع تشافي، رأيت أننا سنخسر، ومع فليك، أرى أننا سنفوز". فيما يتعلق بالانتقال الفاشل، أصر على أن القرار كان ماليًا بحتًا واستند إلى مخاوف اللاعب نفسه من الضغط الهائل، مما يتعارض بشكل مباشر مع الرواية.
- AFP
توترات الانتخابات تصل إلى ذروتها
كشفت الحرب الكلامية المريرة أيضًا عن انقسامات مؤسسية عميقة الجذور، حيث ادعى القائد السابق أنه تم تضليله وطرده في النهاية من قبل أليخاندرو إيشيفاريا، المستشار القوي الذي يزعم أنه يدير النادي عمليًا. وأعرب عن خيبة أمله الشديدة لخيبة أمله من الإدارة التي أعادته.
ورداً على ذلك، اتهمه لابورتا بأنه يتصرف كبيدق سياسي لمنافسه في الانتخابات الرئاسية فيكتور فونت قبل أيام قليلة من الانتخابات، نظراً لأن تشافي قد انضم إلى الحملة المنافسة. وفي ختام دفاعه، أكد الرئيس الحالي أن قراراته الصارمة - مثل قطع العلاقات مع رموز مثل رونالد كومان والمهاجم الأرجنتيني والمدرب الإسباني - كانت في مصلحة المؤسسة.
إعلان