«هل كانت الأولى قد دخلت بالفعل؟»، تساءل نوير عندما أوضح له مراسل التلفزيون الأمر. «وقاحة. إذن فهذا خطأ من حارس المرمى»، قال نوير، الذي ظلّ رغم ذلك في مزاج جيد، والذي قدّم مباراة رائعة للغاية، مازحًا. وتصدى ابن الأربعين عامًا مرارًا وبقوة لتسديدات نجوم ريال بقيادة مبابي وفينيسيوس جونيور، وكان له بذلك إسهام حاسم في تمكين بايرن من حجز موقفٍ جيد لمباراة الإياب على أرضه الأسبوع المقبل.

في الأمام كان لويس دياز قد منح بايرن التقدم في الدقيقة 41، وبعد نحو 20 ثانية فقط من استئناف الشوط الثاني أضاف هاري كين الهدف الثاني. وفي الدقائق الأخيرة ضغط ريال بحثًا عن التعادل، لكن بايرن تمكّن من منعه، بفضل نوير أيضًا.

«من المؤسف أنها لم تصبح 2:0»، انزعج الحارس قليلًا بعد ذلك. «يعرف المرء مدى خطورة ريال مدريد. وقد رأينا ذلك اليوم. لقد سنحت لهم فرص كثيرة وأهدروا أيضًا بعضًا منها».