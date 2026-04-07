"أعتقد أن الأول لم يكن قد دخل بعد، لكنني لا أستطيع الجزم بذلك تمامًا"، قال نوير بعد المباراة لدى برايم في البداية بشأن اللقطة المعنية في الدقيقة 74، التي كان قد لامس فيها تسديدة كيليان مبابي من مسافة قريبة، لكنه خلافًا لتقديره لم يستطع منع كون الكرة كانت هنا قد تجاوزت بالفعل خط المرمى بقليل.
"هذا خطأ من حارس المرمى إذن": مانويل نوير يمزح بشأن هدفٍ استقبله بايرن ميونخ أمام ريال مدريد، وبطلٌ للعالم يصفه بأنه "جيد بشكلٍ غير إنساني"
«هل كانت الأولى قد دخلت بالفعل؟»، تساءل نوير عندما أوضح له مراسل التلفزيون الأمر. «وقاحة. إذن فهذا خطأ من حارس المرمى»، قال نوير، الذي ظلّ رغم ذلك في مزاج جيد، والذي قدّم مباراة رائعة للغاية، مازحًا. وتصدى ابن الأربعين عامًا مرارًا وبقوة لتسديدات نجوم ريال بقيادة مبابي وفينيسيوس جونيور، وكان له بذلك إسهام حاسم في تمكين بايرن من حجز موقفٍ جيد لمباراة الإياب على أرضه الأسبوع المقبل.
في الأمام كان لويس دياز قد منح بايرن التقدم في الدقيقة 41، وبعد نحو 20 ثانية فقط من استئناف الشوط الثاني أضاف هاري كين الهدف الثاني. وفي الدقائق الأخيرة ضغط ريال بحثًا عن التعادل، لكن بايرن تمكّن من منعه، بفضل نوير أيضًا.
«من المؤسف أنها لم تصبح 2:0»، انزعج الحارس قليلًا بعد ذلك. «يعرف المرء مدى خطورة ريال مدريد. وقد رأينا ذلك اليوم. لقد سنحت لهم فرص كثيرة وأهدروا أيضًا بعضًا منها».
إشادة كبيرة بمانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ: «لا يزال أفضل حارس مرمى في العالم»
كان نوير قد احتفل بعيد ميلاده الأربعين في نهاية مارس. وما إذا كان حارس مرمى المنتخب الألماني السابق سيواصل الوقوف في مرمى بايرن بعد نهاية الموسم لا يزال غير محسوم. ولم يُجدِّد نوير حتى الآن عقده الذي ينتهي في نهاية يونيو.
وقال نوير في الوقت نفسه ردًا على سؤال عمّا إذا كانت المباراة الشاقة في مدريد ستخلّف آلامًا جسدية: "لننتظر إلى الغد، لا يمكنني أن أقول ذلك بعد". وأضاف: "إنه يُمتعني اللعب مع اللاعبين، مع الفريق، مع الطاقم التدريبي. كل شيء ممكن، ولهذا ما زلت موجودًا رغم بلوغي الأربعين"، على حد قول المخضرم.
وقال زميل نوير السابق ماتس هوملز — زميله أيضًا في منتخب ألمانيا المتوَّج بكأس العالم 2014 — بصفته خبيرًا تلفزيونيًا على Prime: "كما تصدّى اليوم، كان ذلك مثاليًا". وتابع هوملز: "لا داعي للالتفاف على الأمر، علامة ممتازة مع نجمة، أداء عالمي".
كما أشاد لاعب المنتخب السابق كريستوف كرامر بأداء نوير: "أنه لا يزال أفضل حارس مرمى في العالم — لقد شاهدنا جميعًا المباراة اليوم — هذا ببساطة هو الواقع. وسيبقى كذلك ما دام يلعب. أراه جيدًا بشكل يفوق التصور".
المباريات القادمة لنادي بايرن ميونخ
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 11 أبريل
18:30
إف سي سانت باولي - بايرن ميونخ (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
17:30
بايرن ميونخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)
الأربعاء، 22 أبريل
20:45
باير ليفركوزن - بايرن ميونخ (كأس ألمانيا)