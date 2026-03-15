"هذا بالضبط ما يتمنى أي مدرب": كان تقييم نيكو كوفاتش بشأن بوروسيا دورتموند في محله تمامًا

وبالتالي، فهو يتمتع بخبرة واسعة، حتى لو لم نأخذ في الحسبان السنوات الثماني عشرة التي قضاها كلاعب. وقد شارك كوفاتش إحدى تجاربه خلال النصف الأول من الموسم. ففي رأيه، يستغرق الأمر "ثلاثة إلى ستة أشهر" بشكل عام "حتى يتأقلم اللاعب الشاب مع ناديه الجديد". وبالطبع، تختلف سرعة هذا التكيف من لاعب لآخر. لكن الأمر الواضح هو: "الأمر يستغرق وقتاً. لكن في بعض الأحيان يكون الناس غير منصفين ويتوقعون قفزات كبيرة في التطور على الفور".

كان هذا هو الحال أيضًا مع جوب بيلينغهام، الذي قال كوفاتش هذه الكلمات عنه. واليوم يمكن القول: كان كوفاتش محقًا تمامًا في تقديره. فقد حقق بيلينغهام بالفعل قفزة تطور ملحوظة مقارنة ببداياته في بوروسيا دورتموند.

التقدم ليس هائلاً، فاللاعب البالغ من العمر 20 عاماً لم يصبح فجأة أفضل بمستويين. إنه نمو طبيعي حققه بيلينغهام بمرور الوقت، تماماً وفقاً لتوقعات كوفاتش التي أبدى ثقته التامة بها. هذه الخطوة إلى الأمام جديرة بالملاحظة أيضاً لأن اللاعب الجديد الذي كلف أكثر من 30 مليون يورو قادماً من نادي سندرلاند لم يحظَ ببداية سهلة على الإطلاق.