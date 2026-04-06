قبل المباراة التي ستجمع بين ناديه السابق بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، انتقد لاعب كرة القدم العالمي السابق لوثار ماتيوس النادي الإسباني العريق.
"الأقل شعبية في أوروبا ونجمهم لا يفعل شيئًا غير البكاء" .. أساطير بايرن ميونخ يهاجمون ريال مدريد!
لوثار ماتيوس يهاجم ريال مدريد
في برنامج "Sky 90"، لم يكتفِ بتوجيه انتقادات لاذعة لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وسلوكه داخل الملعب فحسب، بل انتقد أيضًا تصرفات النادي في الآونة الأخيرة. "فينيسيوس لاعب رائع بالطبع، لكنه يستفز الآخرين بلا حدود"، هكذا بدأ ماتيوس حديثه ثم أوضح: "وعندما يتم الإمساك به بشكل صحيح على أرض الملعب، لا يفعل سوى الشكوى ثم البكاء. هذا أسلوبه المعتاد نوعًا ما".
لم يوافق اللاعب البالغ من العمر 65 عامًا على مقاطعة ريال مدريد لحفل جائزة الكرة الذهبية 2024: "أصبح رودري أفضل لاعب في العالم، ثم قالوا: 'نعم، هذا غير عادل، كان يجب أن يكون أحدنا'. لذا سنقاطع الحفل. لا ينبغي فعل ذلك. احترامًا للخصوم والفرق الأخرى واللاعبين – لا ينبغي فعل ذلك. وقد نظرت الصحافة إلى الأمر بشكل سلبي أيضًا، وبذلك يفقد نادي حقق إنجازات عظيمة وله تاريخ عريق، نوعًا ما من هيبته."
خلاصة ماتيوس: "أنا أيضًا لا أرى أن سلوك ريال مدريد في السنوات الأخيرة كان جيدًا."
ماركوس بابل يتحدث عن ريال مدريد: "أكثر الأندية كراهية في أوروبا"
وعلى غرار بطل العالم لعام 1990، أدلى زميله السابق في بايرن ميونيخ، ماركوس بابل، بتصريح مماثل يوم الأحد. ففي برنامج «دوبلباس» على قناة «سبورت 1»، قال: «ريال مدريد هو النادي الأقل شعبية في أوروبا، وسيكون من الرائع جدًا أن يتأهل بايرن ميونيخ إلى الدور التالي». وقد قوبلت هذه التصريحات بتصفيق حار من الجمهور. كما تمت مناقشة فضيحة جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 خلال البرنامج الحواري.
يتواجه بايرن وريال مدريد لأول مرة مساء الثلاثاء في مباراة الذهاب من ربع النهائي على ملعب البرنابيو. وتُقام مباراة الإياب بعد ثمانية أيام في ملعب أليانز أرينا. بالنسبة لماتيوس، فإن بايرن ميونيخ، الذي يمر بفترة رائعة، هو المرشح للفوز في هذه المواجهة: "أرى بعض نقاط الضعف في ريال مدريد، والتي لم أرها من قبل في ريال مدريد العظيم. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تغييرات المدربين. وهذا يترك آثاراً."
ويضيف: "مبابي كان مصابًا لفترة طويلة، وهناك الكثير من الجدل حول فينيسيوس – ليس فقط حول أدائه الرياضي. هناك العديد من القضايا الأخرى في ريال مدريد التي أعتبرها ميزة كبيرة لبايرن ميونيخ."