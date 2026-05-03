بعد الانتقادات له بسبب الصمت .. لاعب إنتر ميامي يكشف كلمات ميسي "العنيفة" عقب خسارة إنتر ميامي ضد أورلاندو
كارثة ديربي فلوريدا
وصلت معاناة فريق ميامي في ملعب «نو ستاديوم» الجديد إلى نقطة الانهيار يوم السبت، حيث أهدر الفريق تقدمه الكبير 3-0 ليخسر 4-3 أمام أورلاندو. وبعد أن بدا أن هدف ميسي في الدقيقة 33 قد حسم المباراة، أطلق ثلاثية مارتين أوجيدا شرارة عودة مذهلة للزوار. وأكمل تايريس سبايسر الانهيار في الدقيقة 93، تاركًا حامل اللقب دون فوز على أرضه في أربع مباريات متتالية.
الصحفي فرانكو بانيزو كان قاسيًا بحق ميسي عقب المباراة وانتقد غياب القائد ونجوم إنتر ميامي لويس سواريز ورودريجو دي بول عن ميكروفونات الإعلام لتبرير الهزيمة.
غضب القائد
كان إحباط ميسي واضحاً وهو يتجه مباشرةً نحو النفق عند انتهاء المباراة، لكن المدافع إيان فراي كشف لاحقاً عن حدة الخطاب الذي ألقاه القائد بعد المباراة. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، أوضح فراي الحالة المزاجية السائدة في غرفة الملابس والإنذار النهائي المحدد الذي وجهه قائدهم. وقال: "تحدث قائدنا، ومن الواضح أنه وجه إلينا مجموعة من الكلمات. شجعنا على المباراة القادمة وقال إن هذا الأمر غير مقبول. واتفقنا جميعاً معه، فهذا أمر غير مقبول، ولن يتكرر بالتأكيد".
زميل ميسي الآخر يتحدث أيضًا
تشكل هذه الخسارة ضربة نفسية قوية لميامي، الذي واجه صعوبات في ملعبه الجديد رغم مساهمة ميسي بثمانية أهداف في 10 مباريات هذا الموسم. وشارك زميله نواه ألين زميله القائد في مشاعره، معترفاً بأن الحالة المعنوية للفريق تغيرت في وقت مبكر جداً من المباراة. وأضاف ألين: "كانت حالة الفريق بأكمله بعد الهدف الثالث مدمرة، وهذا أمر يجب أن يتغير... كان أداء الجميع سيئاً للغاية، لذا علينا فقط تجاوز هذه المحنة".
اختبار حاسم على الطريق
يحتل ميامي حالياً المركز الثالث في المؤتمر الشرقي، ويجب عليه الآن استجماع قواه قبل رحلته الحاسمة لمواجهة تورونتو يوم السبت 9 مايو.
وتمثل مباراة الجولة الثانية عشرة هذه اختباراً كبيراً لشخصية الفريق وقدرته على الاستجابة لتحذير ميسي بشأن الانضباط الدفاعي. وبعد خسارة نقاط مهمة على أرضه، يواجه البطل ضغوطاً متزايدة لتصحيح نقاط ضعفه الدفاعية، وإلا فسيخاطر بتراجع ترتيبه في السباق على الحصول على مركز متميز في التصفيات.