"هذا النادي مجرد مزحة!" - نجم توتنهام السابق يطالب بإقالة إيغور تودور ويصف كونور غالاغر بـ"السيئ" في خطاب مثير وسط صراع الهبوط

وصل نادي لندن إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا بعد هزيمة محبطة 3-1 على أرضه أمام كريستال بالاس يوم الخميس، وهي نتيجة تجعله في وضع حرج بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 11 مباراة متتالية دون فوز.

سادت أجواء متوترة بين المشجعين الذين شاهدوا فريقهم يتراجع مرة أخرى، دون أن يتمكن من إيجاد أي زخم تحت قيادة المدرب المؤقت تيودور. مع تزايد خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وصلت الضغوط على الإدارة إلى نقطة الانهيار. بعد الهزيمة، أعرب لاعب توتنهام السابق أوهارا عن غضبه وطالب النادي بإقالة تيودور على الفور.