صرّح المدير الرياضي للنادي البافاري قبل رحلة بطل ألمانيا القياسي إلى هامبورغ، حيث تنتظر مساء السبت (18:30) المباراة خارج الديار أمام إف سي سانت باولي، بأن مؤتمراً صحفياً واحداً لا يكفي لتوضيح مدى تقديره لكومباني كمدرب وكإنسان.
ترجمه
«هذا المزيج مميز للغاية»: ماكس إيبرل يغني مديحًا خاصًا لمدرب بايرن فينسنت كومباني
"الطريقة التي يجمع بها فينّي (فينسنت كومباني؛ ملاحظة هيئة التحرير) بين كونه إنساناً ومدرباً هي بالفعل استثنائية. كإنسان يكون دائماً قريباً، دائماً لطيفاً، دائماً ودوداً ومنفتحاً على الجميع. لكنه يعرف أيضاً بدقة تامة ما يريده وكيف يريده في الملعب. هذه التركيبة - أن يقود نادياً وفريقاً ويُمثّلهما بهذه الطريقة وهو الآن في سن الأربعين - أمر مميز جداً"، قال إيبرل بإعجاب.
وفي الوقت نفسه، قدّم عضو مجلس إدارة الرياضة في ميونخ أيضاً لمحات عن العملية قبل نحو عامين، عندما قرروا في النهاية اختيار كومباني مدرباً رئيسياً جديداً بعد اعتذار بعض الخيارات الرفيعة المستوى مثل يوليان ناغلسمان أو رالف رانغنيك.
"حاولنا من الناحية الرياضية تقييم ما فعله في مسيرته التدريبية. ما فعله في بيرنلي وأندرلخت كان موسمين لا يُصدَّقان: صعود بأكثر من 100 نقطة، ثم الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن كيف يجعل فينّي فريقه يلعب كرة القدم، وكيف يُرتّب فريقه، هذا ما أدركناه وحاولنا تكييفه مع تشكيلتنا"، قال إيبرل.
- getty
بايرن ميونخ تحت قيادة كومباني يقدّم موسماً استثنائياً
في الموسم الجاري، لا يزال لدى كومباني مع بايرن فرصة الفوز بالألقاب الثلاثة جميعها. فبينما باتت بطولة الدوري الألماني شبه محسومة بالفعل بفضل التقدم بفارق تسع نقاط على بوروسيا دورتموند، فإن الفريق يوجد في نصف النهائي وربع النهائي في بطولتي الكأس.
كما يمكن لفريق كومباني يوم السبت تحطيم رقم قياسي آخر أمام سانت باولي. فإذا تمكن بايرن من تسجيل هدفين في هامبورغ، فسيتجاوز رقمه القياسي في البوندسليغا من موسم 1971/72. حينها سجل الفريق البافاري 101 هدفًا، بينما يمتلك بايرن حاليًا 100 هدف.
نادي بايرن ميونخ، جدول المباريات: المباريات القادمة لبايرن ميونخ
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 11 أبريل
18:30
إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
إف سي بايرن - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
17:30
إف سي بايرن - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)
الأربعاء، 22 أبريل
20:45
باير ليفركوزن - إف سي بايرن (كأس ألمانيا)