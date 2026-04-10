"الطريقة التي يجمع بها فينّي (فينسنت كومباني؛ ملاحظة هيئة التحرير) بين كونه إنساناً ومدرباً هي بالفعل استثنائية. كإنسان يكون دائماً قريباً، دائماً لطيفاً، دائماً ودوداً ومنفتحاً على الجميع. لكنه يعرف أيضاً بدقة تامة ما يريده وكيف يريده في الملعب. هذه التركيبة - أن يقود نادياً وفريقاً ويُمثّلهما بهذه الطريقة وهو الآن في سن الأربعين - أمر مميز جداً"، قال إيبرل بإعجاب.

وفي الوقت نفسه، قدّم عضو مجلس إدارة الرياضة في ميونخ أيضاً لمحات عن العملية قبل نحو عامين، عندما قرروا في النهاية اختيار كومباني مدرباً رئيسياً جديداً بعد اعتذار بعض الخيارات الرفيعة المستوى مثل يوليان ناغلسمان أو رالف رانغنيك.

"حاولنا من الناحية الرياضية تقييم ما فعله في مسيرته التدريبية. ما فعله في بيرنلي وأندرلخت كان موسمين لا يُصدَّقان: صعود بأكثر من 100 نقطة، ثم الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن كيف يجعل فينّي فريقه يلعب كرة القدم، وكيف يُرتّب فريقه، هذا ما أدركناه وحاولنا تكييفه مع تشكيلتنا"، قال إيبرل.