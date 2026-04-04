يبدو أن بوروسيا دورتموند على وشك أن تشهد تغييرات كبيرة في خط الهجوم الصيف المقبل - حيث سيغادر جوليان براندت النادي، كما أن المهاجم سيرهو جيراسي يرغب هو الآخر في مغادرة النادي. ويطرح أسطورة بوروسيا دورتموند كيفن غروسكرويتز الآن اسم بديل محتمل.
ترجمه
"هذا اللاعب سيكون مناسبًا لـ BVB!" وفقًا لـ كيفن غروسكرويتز، يجب أن يصبح خليفة سيرهو غيراسي نجمًا صاعدًا في الدوري الألماني
"سيكون ذلك رائعًا حقًا. أعتقد أنه شخص طيب ويعرف أصوله. سيكون مناسبًا لفريق بوروسيا دورتموند"، قال غروسكرويتز بحماس في بودكاست "Viertelstunde Fußball" الذي يقدمه صديقه فيسنيك أسلاني، الذي لا يزال مرتبطًا بعقد مع نادي هوفنهايم حتى عام 2029، لكنه، وفقًا لغروسكرويتز، "لا يتناسب تمامًا مع النادي الذي يلعب له حاليًا".
بدلاً من ذلك، يود اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً، الذي خاض أكثر من 230 مباراة مع الفريق الأصفر والأسود، أن يرى أسلاني في دورتموند. "سيكون ذلك رائعاً. يمكن أن يكون لاعباً في دورتموند"، تابع غروسكرويتز، الذي نصح اللاعب الدولي الكوسوفي شخصياً بالانتقال.
"كانت هناك عناوين في الصحف تفيد بأن أسلاني قد ينتقل إلى بوروسيا دورتموند"، يتذكر غروسكرويتز. "ثم كتبت له: 'تعال الآن أخيرًا. انظر، لن تجد مكانًا أفضل من هنا!'" لأن لاعب خط الوسط السابق في بوروسيا دورتموند "يتواصل معه كثيرًا. تعرفنا على بعضنا في مكان ما، ومنذ ذلك الحين ظللنا على اتصال من حين لآخر."
فيسنيك أسلاني: برشلونة بدلاً من بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند؟
ومن غير المعروف ما إذا كان قد تم بالفعل إجراء اتصالات مع نادي المدرب نيكو كوفاتش، لكن من المؤكد أن النجم الصاعد البالغ من العمر 23 عامًا، الذي سجل حتى الآن تسعة أهداف وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 28 مباراة مع فريق كرايخغاو هذا الموسم، قد تحدث بالفعل مع نادي برشلونة – حيث أكد ذلك وكيل أعماله مؤخرًا.
وقال أيمن دهماني لـ"إيريم نيوز": "يبدي برشلونة اهتماماً جاداً في الوقت الحالي. وقد تم الاتصال بالكتالونيين". غير أن المستشار أشار أيضاً إلى أن أسلاني لا يجوز له مغادرة هوفنهايم إلا إذا تم تفعيل بند الخروج من عقده. ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية، يتراوح هذا البند بين 25 و29 مليون يورو.
في المقابل، لا يبدو أن بوروسيا دورتموند سيخشى منافسة من نادي بايرن ميونيخ، الذي ارتبط اسلاني به أيضًا. يبدو أن البطل الألماني قد تراجع عن التعاقد معه على الرغم من المحادثات، لأنه يعتبره بطيئًا جدًا.
وإذا لم ينجح الانتقال إلى دورتموند، يقال إن بوروسيا دورتموند قد وضع بالفعل لاعب هجومي آخر في مرمى نيرونه: نيكولو تريسولدي. ويرغب لاعب المنتخب الألماني تحت 21 عامًا في مغادرة نادي بروج في الصيف بعد موسم قوي، ويطمح للانتقال إلى الدوري الألماني.
فيسنيك أسلاني: إحصائيات الأداء 2025/26
مسابقة
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
الدوري الألماني
26
8
7
كأس ألمانيا
2
1
1