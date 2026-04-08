إذا ما صدّقنا أصواتًا من «الأمة العظمى»، فإن سييكس سيُنهي فترة الجفاف. وقال مارك ماديو مطلع مارس على إذاعة RMC: «أعتقد أنه المُختار. سيكون السائق الذي كانت فرنسا تنتظره».
لقد أمضى الرئيس المؤثر لفريق Groupama-FDJ United ثلاثة عقود في العمل الإداري وهو يبحث عبثًا عن وريث هينو. لكن الفريق الفرنسي المنافس Decathlon CMA CGM ربما وجد ضالته الآن مع سييكس. وقال ماديو إن سييكس «هو المسيح. لدى سييكس شيء لا يملكه إلا القليلون، مثل بوغاتشار. لديه كل شيء في جعبته».
وسييكس، الذي يبلغ طوله 1.86 مترًا، ليس قويًا في الجبال فحسب. فهو يبرع أيضًا في سباق ضد الساعة بقدرات استثنائية. وسييكس، بطل العالم للناشئين في هذه التخصص عام 2024، هيمن يوم الاثنين على سباق الزمن الافتتاحي في إقليم الباسك، وانتزع مثلًا من ليبوفيتس 33 ثانية.
وفي فرنسا تتعالى الأصوات المطالِبة بالظهور السريع لأمل جديد في طواف فرنسا. غير أن مشاركة سييكس فعليًا في 4 يوليو عند الانطلاق الكبير في برشلونة لا تزال غير محسومة. ووفقًا لبرنار هينو، ينبغي للفرنسيين التحلي بمزيد من الصبر في انتظار خليفته. فبحسب الرجل البالغ 71 عامًا، على سييكس أن يخوض أولًا الفويلتا أو الجيرو، «وعندها يمكننا القول إنه يملك القدرة على الصمود طوال الأسابيع الثلاثة كاملة».