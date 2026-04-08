"هذا الفتى سيصبح وحشًا يومًا ما!" هل سيصبح "الطفل المعجزة" قريبًا أكبر منافس لتادي بوجاتشار؟

فرنسا لديها نجم جديد في رياضة الدراجات. بول سيكساس لا يبلغ سوى 19 عاماً، ومع ذلك يؤجّج بالفعل الآمال في «الأمة الكبرى». حتى تادي بوجاتشار يشيد به.

لم يجد فلوريان ليبوفيتز ما يواجه به الانطلاقة المتفجرة لبول سيكساس. وبدهشة اضطر الألماني، صاحب المركز الثالث في طواف فرنسا، إلى المشاهدة على ممر جبلي شديد الانحدار والإقرار بأن «المعجزة» الفرنسية في رياضة الدراجات يتفوق عليه وعلى جميع السائقين الآخرين في بداية جولة إقليم الباسك القوية المشاركة.

وعرضه الفردي المذهل ضمن لسيكساس يوم الثلاثاء فوزه الثاني بمرحلة وفارقًا مريحًا في صدارة الترتيب العام. وقال سيكساس: «لم أتردد في الهجوم. أسوأ شيء هو أن تخاف من المخاطرة»، مضيفًا: «أحب أن أقود بهذه الطريقة».

  • الموهبة الفذة البالغة من العمر 19 عامًا من ليون تتجه في شمال إسبانيا نحو أول فوز لها في الترتيب العام على مستوى الجولة العالمية (World Tour) — وتؤجّج الحماس في وطنها. يبدو أن إمكاناته بلا حدود. وقال عنه في مارس/آذار، لا أقل من الفائز بطواف فرنسا تادي بوجاتشار: «هذا الفتى سيصبح وحشًا على الدراجة. سنرى منه الكثير في المستقبل».

    آنذاك كان بطل العالم قد فاز للتو بسباق اليوم الواحد الصعب «سترادي بيانكي». وكان السائق الذي صمد لأطول وقت إلى جانب بوجاتشار على مسارات الحصى في توسكانا هو بول سيكساس. وما يزال من المبكر الحديث عن تغيير في القمة ضمن السلسلة الغذائية لسباقات الدراجات. لكن خليفة بوجاتشار المُفترض يبدو أنه جاهز.

    لذلك تنمو الأحلام قبل كل شيء في فرنسا. فمنذ برنار إينو عام 1985 لم يفز أي سائق من معقل رياضة الدراجات بطواف فرنسا. حاولت أجيالٌ كاملة، وفشلوا جميعًا: سائقون مثل ريشارد فيرينك، لوران جالابير أو توماس فويكلر؛ جوليان ألافليب، رومان بارديه أو تيبو بينو. لقد فازوا بمراحل، وبقميص الجبال، وارتدوا أحيانًا — ولو لفترات — القميص الأصفر. لكن لم يقف أيٌّ منهم على منصة التتويج في باريس بصفته الفائز بالترتيب العام.

  • "المختار!" سايكس من المفترض أن يُنهي فترة الجفاف الفرنسية في طواف فرنسا

    إذا ما صدّقنا أصواتًا من «الأمة العظمى»، فإن سييكس سيُنهي فترة الجفاف. وقال مارك ماديو مطلع مارس على إذاعة RMC: «أعتقد أنه المُختار. سيكون السائق الذي كانت فرنسا تنتظره».

    لقد أمضى الرئيس المؤثر لفريق Groupama-FDJ United ثلاثة عقود في العمل الإداري وهو يبحث عبثًا عن وريث هينو. لكن الفريق الفرنسي المنافس Decathlon CMA CGM ربما وجد ضالته الآن مع سييكس. وقال ماديو إن سييكس «هو المسيح. لدى سييكس شيء لا يملكه إلا القليلون، مثل بوغاتشار. لديه كل شيء في جعبته».

    وسييكس، الذي يبلغ طوله 1.86 مترًا، ليس قويًا في الجبال فحسب. فهو يبرع أيضًا في سباق ضد الساعة بقدرات استثنائية. وسييكس، بطل العالم للناشئين في هذه التخصص عام 2024، هيمن يوم الاثنين على سباق الزمن الافتتاحي في إقليم الباسك، وانتزع مثلًا من ليبوفيتس 33 ثانية.

    وفي فرنسا تتعالى الأصوات المطالِبة بالظهور السريع لأمل جديد في طواف فرنسا. غير أن مشاركة سييكس فعليًا في 4 يوليو عند الانطلاق الكبير في برشلونة لا تزال غير محسومة. ووفقًا لبرنار هينو، ينبغي للفرنسيين التحلي بمزيد من الصبر في انتظار خليفته. فبحسب الرجل البالغ 71 عامًا، على سييكس أن يخوض أولًا الفويلتا أو الجيرو، «وعندها يمكننا القول إنه يملك القدرة على الصمود طوال الأسابيع الثلاثة كاملة».