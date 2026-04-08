الموهبة الفذة البالغة من العمر 19 عامًا من ليون تتجه في شمال إسبانيا نحو أول فوز لها في الترتيب العام على مستوى الجولة العالمية (World Tour) — وتؤجّج الحماس في وطنها. يبدو أن إمكاناته بلا حدود. وقال عنه في مارس/آذار، لا أقل من الفائز بطواف فرنسا تادي بوجاتشار: «هذا الفتى سيصبح وحشًا على الدراجة. سنرى منه الكثير في المستقبل».

آنذاك كان بطل العالم قد فاز للتو بسباق اليوم الواحد الصعب «سترادي بيانكي». وكان السائق الذي صمد لأطول وقت إلى جانب بوجاتشار على مسارات الحصى في توسكانا هو بول سيكساس. وما يزال من المبكر الحديث عن تغيير في القمة ضمن السلسلة الغذائية لسباقات الدراجات. لكن خليفة بوجاتشار المُفترض يبدو أنه جاهز.

لذلك تنمو الأحلام قبل كل شيء في فرنسا. فمنذ برنار إينو عام 1985 لم يفز أي سائق من معقل رياضة الدراجات بطواف فرنسا. حاولت أجيالٌ كاملة، وفشلوا جميعًا: سائقون مثل ريشارد فيرينك، لوران جالابير أو توماس فويكلر؛ جوليان ألافليب، رومان بارديه أو تيبو بينو. لقد فازوا بمراحل، وبقميص الجبال، وارتدوا أحيانًا — ولو لفترات — القميص الأصفر. لكن لم يقف أيٌّ منهم على منصة التتويج في باريس بصفته الفائز بالترتيب العام.