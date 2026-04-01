كان الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما يعبث بورقة الملاحظات الخاصة بنيكولا فاسيلي لاعب نادي سانت باولي، بينما كان بيو إسبوزيتو، أول لاعب إيطالي يتولى ركل ركلة الجزاء، قد سدد الكرة للتو من نقطة الجزاء فارتطمت بالعارضة.
"هذا الرجل عار على كرة القدم!" جيانلويجي دوناروما يثير الرعب الشديد بتصرفه المشين خلال كارثة إيطاليا في كأس العالم
وقد بدا بعد ذلك أن الورقة التي كانت تحتوي على أسماء جميع المهاجمين الإيطاليين مع زواياهم المفضلة قد تعرضت للتلف بشكل واضح. ويبدو أن دوناروما حاول تمزيق تلك الورقة، لكن قفازات حارس المرمى كانت عائقًا أمامه.
كما علق المعلق في قناة DAZN ماريو ريكر على الفور على التصرف غير النظيف للاعب البالغ من العمر 27 عاماً. "هل مزق دوناروما الورقة الآن؟ لقد ألقى نظرة عليها بنفسه، إذا جاز التعبير"، قال في مؤتمر مزود خدمة البث المباشر.
في الوقت نفسه، عندما لاحظ فاسيلي ما حدث لتمريرته، فقد أعصابه. سارع لاعب هامبورغ إلى المواجهة مع نظيره. اضطر الحكم كليمنت توربين إلى التدخل، وأشهر البطاقة الصفراء لحارس مرمى باولي بسبب التذمر. في المقابل، لم يتعرض دوناروما، الذي كان قد تلقى إنذارًا سابقًا، لأي عقوبة.
"هذا الرجل عار على كرة القدم: حيلة دوناروما غير المسبوقة وغير العادلة في ركلات الترجيح!"، كان هذا الحكم الذي أصدره أكبر بوابة رياضية وطنية في البوسنة والهرسك SportsSport.
نجا دوناروما من الحصول على بطاقة حمراء عدة مرات
لكن في المعسكر الإيطالي، يروون الحادثة بطريقة مختلفة بعض الشيء. فوفقًا لهم، يُفترض أن ورقة دوناروما التي تحتوي على أسماء لاعبي ركلات الترجيح البوسنيين وتفضيلاتهم قد التقطها أحد صبيان الكرة من الأرض وأخذها معه. وعلى إثر ذلك، قام دوناروما بالتلاعب بورقة فاسيلي - بزعم تحقيق العدالة. ونشر الصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري على X صورة للورقة التي يُزعم أنها كانت مفقودة في السابق.
على أي حال: إن السماح لدوناروما بالوقوف بين القائمين أمر غير بديهي على الإطلاق. بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها أليساندرو باستوني في الدقيقة 41، اشتبك مع لاعب الفريق المنافس أمار ديديتش، مما أدى إلى ضربة خفيفة بالرأس.
لكن دوناروما لم يحصل على البطاقة الصفراء إلا في الدقيقة 81، بعد وقت قصير من هدف التعادل الذي سجله لاعب غلادباخ هاريس تاباكوفيتش. لم تظهر الأسباب الدقيقة لذلك في لقطات التلفزيون. ولم يقتصر الأمر على ذلك! فحتى بعد صافرة النهاية، ظل دوناروما في دائرة الضوء، عندما دخل في مشادة كلامية مع إدين دزيكو الذي كان قد تم تضميد كتفه. لكن يبدو أن هذا كان نتيجة للخلاف حول البطاقة.
لكن كل هذا لم يجدي نفعاً. خسرت إيطاليا في النهاية بنتيجة 2-5 بعد ركلات الترجيح. سمح دوناروما بمرور جميع ركلات الترجيح الأربع. من جانب إيطاليا، أضاع إسبوزيتو وبريان كريستانتي، الذي ارتطمت محاولته بالعارضة السفلية قبل أن ترتد على الأرض أمام خط المرمى. بالنسبة للمنتخب الإيطالي، هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يفوت فيها كأس العالم!
كأس العالم 2026: نظرة عامة على جميع المجموعات
- المجموعة أ:
المكسيك جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية التشيك
- المجموعة ب:
كندا البوسنة والهرسك قطر سويسرا
- المجموعة ج:
البرازيل المغرب هايتي اسكتلندا
- المجموعة د:
الولايات المتحدة باراغواي أستراليا تركيا
المجموعة E:
ألمانيا كوركاسو ساحل العاج الإكوادور
- المجموعة F:
هولندا اليابان السويد تونس
- المجموعة G:
بلجيكا مصر إيران نيوزيلندا
- المجموعة H:
إسبانيا الرأس الأخضر المملكة العربية السعودية أوروغواي
- المجموعة I:
فرنسا السنغال العراق النرويج
- المجموعة J:
الأرجنتين الجزائر النمسا الأردن
- المجموعة K:
البرتغال جمهورية الكونغو الديمقراطية أوزبكستان كولومبيا
- المجموعة L:
إنجلترا كرواتيا غانا بنما