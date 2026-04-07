"كان ريال مدريد دائمًا يضم لاعبين لم يركضوا كثيرًا. فرق القمة مثل بايرن ميونخ تفرض سيطرتها على المباراة"، أوضح كرامر قبل انطلاق اللقاء في دوره كمحلل لدى برايم فيديو. "لكن بعد ذلك كان (توني) كروس و(لوكا) مودريتش هما من أعادا المباراة إلى صالحهما. وفجأة تنقلب مباراة لم يكن من الممكن قلبها."

في الوقت الراهن، لم يعد كروس ومودريتش مرتبطين بعقد مع النادي الملكي، وهو ما يعد ميزة حاسمة لبطل ألمانيا القياسي. "لم يعودوا يملكون هذين اللاعبين، ولذلك أعتقد أن ريال مدريد سيقع اليوم في نوع من الحلقة المفرغة. بأن بايرن سيلعب موجة تلو الأخرى، ولن يتمكنوا من تخليص أنفسهم."

ورغم أن ريال لا يزال يمتلك، وخصوصًا في الخط الأمامي، تشكيلة قوية، فإن هؤلاء اللاعبين لا يستطيعون حسم مباراة بمفردهم، بحسب كرامر: "لقد قلت ذلك قبل عام ونصف: مع كل النجوم الكبار الذين لديهم، لن يفوز ريال مدريد بعد الآن بأي مباراة كبيرة، وما زلت متمسكًا بهذا التصريح."