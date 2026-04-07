وعزا اللاعب الدولي السابق تشكّكه بشأن قدرة الميرينغي على التقدّم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بشكلٍ أساسي إلى الأسماء البارزة التي اضطرّ النادي المدريدي إلى رحيلها خلال السنوات الماضية.
"هذان اللاعبان لم يعودا موجودين": ريال مدريد بلا فرصة في قمة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ؟
"كان ريال مدريد دائمًا يضم لاعبين لم يركضوا كثيرًا. فرق القمة مثل بايرن ميونخ تفرض سيطرتها على المباراة"، أوضح كرامر قبل انطلاق اللقاء في دوره كمحلل لدى برايم فيديو. "لكن بعد ذلك كان (توني) كروس و(لوكا) مودريتش هما من أعادا المباراة إلى صالحهما. وفجأة تنقلب مباراة لم يكن من الممكن قلبها."
في الوقت الراهن، لم يعد كروس ومودريتش مرتبطين بعقد مع النادي الملكي، وهو ما يعد ميزة حاسمة لبطل ألمانيا القياسي. "لم يعودوا يملكون هذين اللاعبين، ولذلك أعتقد أن ريال مدريد سيقع اليوم في نوع من الحلقة المفرغة. بأن بايرن سيلعب موجة تلو الأخرى، ولن يتمكنوا من تخليص أنفسهم."
ورغم أن ريال لا يزال يمتلك، وخصوصًا في الخط الأمامي، تشكيلة قوية، فإن هؤلاء اللاعبين لا يستطيعون حسم مباراة بمفردهم، بحسب كرامر: "لقد قلت ذلك قبل عام ونصف: مع كل النجوم الكبار الذين لديهم، لن يفوز ريال مدريد بعد الآن بأي مباراة كبيرة، وما زلت متمسكًا بهذا التصريح."
يبرز هوملز أهمية تيبو كورتوا
كان هناك "موافقة بنسبة 100%" على هذه التصريحات من زميل الخبراء ماتس هوملز، الذي سلّط الضوء أيضًا على لاعب آخر: "كان عاملًا حاسمًا في السنوات الأخيرة ببساطة تيبو كورتوا، الذي فاز لهم هنا بالعديد من المباريات والألقاب. ولم ينل على ذلك التقدير الكافي. أود أن أقول إنه حسم بمفرده على الأقل نهائيين، بالإضافة إلى أدوار سابقة."
ورغم أن كورتوا لا يزال مرتبطًا بعقد مع ريال، فإنه سيغيب عن مباراتي دوري الأبطال ضد بايرن بسبب تمزق عضلي. وبدلًا منه سيقف الحارس البديل أندري لونين بين خشبات مرمى البلانكوس، الذي لا يراه هوملز على مستوى البلجيكي: "لونين ليس حارس مرمى سيئًا، لكنه لا يمتلك هذه الجودة. حارس مرمى يُبقيك في المباراة لا يُقدَّر بثمن."