زابيري رفع رأس المغرب ومواطنه "المتهور" خرج مطرودًا .. يمتلك صفات "أعظم الهدافين" وقضى على كذبة "حلاوة البدايات"!

عندما يظهر أحدهم بصورة جيدة في بداية كل موسم، يظهر الكثيرون لمطالبة المشجعين والمتابعين بالهدوء، بحجة أنه من المبكر الحكم على هذا اللاعب والاعتراف به كأحد أبرز النجوم، ولكن زابيري يؤكد لنا أنه حالة مختلفة.
المغربي انطلق بشكل مذهل للغاية منذ الأسابيع الأولى، بتسجيل هاتريك في شباك إلتشي وثنائية في ديبورتيفو ألافيس، ثم هز شباك برشلونة وفالنسيا وإسبانيول وسط الكثير من التشكيكات حوله، خاصة وأن انفجاره يأتي مفاجئًا بسبب عدم تألقه مع رين أو فاماليكاو.
ولو قررت مشاهدة زابيري بطريقة مُجردة دون الالتفات إلى كل هذه التحذيرات، سنجد نفسك أمام أحد أفضل المهاجمين في أوروبا هذا الموسم، وأن ما يقدمه ليس مجرد صدفة، بل تطور طبيعي عندما أتيحت له الأجواء المناسبة في الليجا.
كل شيء متوقف على حكمك بالعين المجردة، عندما يمتلك فريق راسينج سانتاندير الكرة وتشاهد تحركات زابيري ولمسته، ستتأكد أن الأمر لا يتعلق فقط ببداية جيدة ثم اختفاء منتظر، أو حتى حالة "لاعب الموسم الواحد".
وبهذا الهدف، يأتي زابيري خلف لامين يامال نجم برشلونة، ضمن قائمة أفضل الهدافين في أوروبا لمن هم أقل من 23 سنة، حيث سجل 9 أهداف بالتساوي مع جوستافو فاريلا لاعب مونزا، بفارق هدف واحد عن جناح الفريق الكتالوني، وهي إحصائية تنصفه أمام أي شكوك.
ومع صعوبة قطع إعارته من رين في منتصف الموسم، سيحتاج زابيري إلى مواصلة التألق وتسجيل المزيد من الأهداف، بعد ارتفاع رصيده هذا الموسم في الليجا إلى 9 أهداف في 12 مباراة على المستوى المحلي، وبعدها سيكون انتقاله إلى أحد كبار أوروبا مسألة وقت.
الأمر ليس صعبًا، الأغلبية تبحث عن مهاجم، سواء يوفنتوس أو آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وربما برشلونة أو بايرن ميونخ "بديل لهاري كين"، والأشهر القادمة ستكون حاسمة لزابيري من أجل تحقيق هذا الهدف.