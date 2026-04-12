تترك هذه النتيجة نابولي متأخراً بست نقاط عن المتصدر إنتر، وهي فجوة قد تتسع إلى تسع نقاط إذا فاز النيراتزوري بمباراتهم المؤجلة أمام كومو.

ومع ذلك، ظل ماكتوميناي متحدياً بشأن فرص فريقه في الدفاع عن لقب الاسكوديتو. وفي حديثه بعد صافرة النهاية، أوضح الدولي الاسكتلندي أن التشكيلة ليست مستعدة لإلقاء المنشفة بعد.

وقال ماكتوميناي لــDAZN Italia: «من الواضح أننا نعرف أن لا شيء ينتهي أبداً، ومن المهم مواصلة المضي قدماً. كانت مباراة اليوم صعبة جداً، وكانت لدينا فرص أيضاً عبر إلماس وهويولوند. هذه هي كرة القدم، ستنال نتائج لا تعجبك، وهذه إحداها. علينا أن نخوض المباريات الست المقبلة بمستوى عالٍ ونحاول حصد أكبر عدد ممكن من النقاط».