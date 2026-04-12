Getty Images Sport
ترجمه
هدف مكتوميناي ينقذ نابولي في بارما بينما يرفض نجم مانشستر يونايتد السابق الاستسلام لسباق لقب الدوري الإيطالي
نابولي يصعق الجميع بانطلاقة خاطفة
وصل فريق أنطونيو كونتي إلى ملعب إينيو تارديني وهو على وقع سلسلة من خمسة انتصارات متتالية، لكنهم تلقّوا صدمة شبه فورية بعد صافرة البداية.
لم يستغرق الأمر سوى 33 ثانية ليتقدم أصحاب الأرض، إذ استغل غابرييل ستريفيتسا تمريرة ممهدة برأسه من نيستا إلفيغي وسدد محاولة متقنة تجاوزت فانجا ميلينكوفيتش-سافيتش عبر القائم البعيد.
عزّز الهدف المبكر ثقة بارما، إذ تسبب أسلوبهم البدني - بقيادة إلفيغي الفارع - في مشكلات كبيرة لخط دفاع نابولي.
- Getty Images Sport
ماكتوميناي ينقذ الموقف
على الرغم من البداية الكابوسية، نجح نابولي في نهاية المطاف في الدخول في أجواء المباراة مع بدء نجومه البارزين في فرض تأثيرهم. وجاءت لحظة الاختراق أخيرًا عند مرور ساعة من اللعب، عندما تحول راسموس هويلوند إلى صانع لعب، ممهّدًا الكرة لماكتوميناي ليسددها في الزاوية السفلى مسجلًا هدفه الثاني عشر في حملة أخرى مثيرة للإعجاب.
وجاءت الدقائق الأخيرة محمومة، مع بحث الفريقين عن هدف الفوز. وكاد أليسون سانتوس أن يسجل مرتين لصالح بارما، حيث أخطأ المرمى بفارق ضئيل قبل أن يتصدى له سوزوكي في الوقت بدل الضائع. وعلى الطرف الآخر، اضطر ميلينكوفيتش-سافيتش إلى القيام بتصدٍ حاسم لإبعاد محاولة مانديلا كيتا، ليضمن أن نابولي غادر إميليا-رومانيا بنقطة ثمينة وحافظ على موقعه ضمن المركزين الأولين.
سباق السكوديتو لم ينتهِ بعد
تترك هذه النتيجة نابولي متأخراً بست نقاط عن المتصدر إنتر، وهي فجوة قد تتسع إلى تسع نقاط إذا فاز النيراتزوري بمباراتهم المؤجلة أمام كومو.
ومع ذلك، ظل ماكتوميناي متحدياً بشأن فرص فريقه في الدفاع عن لقب الاسكوديتو. وفي حديثه بعد صافرة النهاية، أوضح الدولي الاسكتلندي أن التشكيلة ليست مستعدة لإلقاء المنشفة بعد.
وقال ماكتوميناي لــDAZN Italia: «من الواضح أننا نعرف أن لا شيء ينتهي أبداً، ومن المهم مواصلة المضي قدماً. كانت مباراة اليوم صعبة جداً، وكانت لدينا فرص أيضاً عبر إلماس وهويولوند. هذه هي كرة القدم، ستنال نتائج لا تعجبك، وهذه إحداها. علينا أن نخوض المباريات الست المقبلة بمستوى عالٍ ونحاول حصد أكبر عدد ممكن من النقاط».
- Getty Images Sport
لا أعذار رغم أزمة الإصابات
اضطر كونتي إلى اجتياز فترة صعبة مع غياب عدة لاعبين أساسيين، لكن ماكتوميناي سارع إلى رفض أي فكرة باستخدام قائمة النادي الطبية كذريعة للأداء.
وأقرّ بأنه رغم أن الغيابات كانت عاملًا مؤثرًا طوال الموسم، فإن على الفريق تحمّل المسؤولية عن مستوياته على أرض الملعب خلال هذه المرحلة الحاسمة.
وأضاف: «قد تكون المقابلات بعد المباراة عاطفية، تقول أشياء تكون صحيحة، ومن الصحيح أننا تعرضنا لكثير من الإصابات، وفي كثير من المباريات افتقدنا لاعبين. هذه هي النقطة الأساسية؛ مع كل تلك المنافسات تحتاج إلى لاعبين متاحين، وهو ما لم يكن متوفرًا لدينا فعليًا».