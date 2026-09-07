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محمود خالد

بين تقليد ليفاندوفسكي وشائعة كفاراتسخيليا .. هل يستحق هدف إيلينخنا أن يكون شعار الدوري السعودي؟

فقرات ومقالات
جورج إلينيخينا
كريستيانو رونالدو
الاتحاد
النصر
دوري روشن السعودي

هل تفوق إيلينخنا على كريستيانو رونالدو؟

أكثر من مجرد ارتقاء، هدف عالمي خطف به النيجيري جورج إيلينيخنا، مهاجم الاتحاد، أنظار الجميع، حينما هز شباك نواف العقيدي، في ليلة لعب فيها دور البطولة، في الفوز على النصر بثنائية نظيفة، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

روعة الهدف التي برزت في ارتقاء إيلينخنا، ومرونة في رفع قدمه مسافة 2.20 متر من أجل إيداع الكرة في الشباك، صنع لوحة فنية مذهلة، حتى خرج الإعلامي خالد الشنيف، ليطالب بأن تكون لقطة مهاجم الاتحاد، هي بمثابة "شعار الدوري السعودي" في المرحلة المُقبلة.

ما ذكره الشنيف بشأن وضع هدف إيلينخنا كشعار للدوري السعودي، ربما يجلب إلى الأذهان صورة شعار الدوري الألماني، الذي يشبه إلى حد كبير، وضعية تسديد جورج في شباك النصر، في الوقت الذي يتصور فيه البعض بأن علامة "البوندسليجا" المميزة تعود إلى أسطورة كروية، فما هي الحقيقة؟

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  • ليفاندوفسكي قلد الشعار .. فمن هو البطل؟

    وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للدوري الألماني نصًّا، فإن الشعار الذي خرج إلى النور عام 2003، بعد تأسيس رابطة الدوري (DFL)، يضم لاعبًا باللون الأبيض على خلفية حمراء، إحدى ساقيه مرفوعة عاليًا في الهواء، والثانية مثنية وممتدة للخلف، إلا أن اللاعب الموجود في الشعار، ليس مستوحيًا من أي لاعب بالتحديد.

    وجاء روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الأسبق، ليقلد شعار البوندسليجا، بشكل شبه مثالي، خلال استقباله لكرة عرضية، في مباراة حقق فيها العملاق البافاري انتصارًا كاسحًا على بوروسيا دورتموند، برباعية نظيفة.

    القصة لم تتوقف عند ليفاندوفسكي، بل إن العديد من النجوم صنعوا جوًّا من التحدي لدى الجماهير في مدى مطابقتهم لشعار البوندسليجا، إلا أنه ربما كان ليفاندوفسكي، الأكثر شهرة في ذلك الجانب، رغم أن فكرة الشعار من الأساس لم ترمز للاعب سابق.


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  • تفوق على مقصية رونالدو؟

    على الرغم من إشارة محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، إلى أن نواف العقيدي، كان في وضع يسمح له بالتصدي للكرة، إلا أن عنصر المفاجأة أجبر حارس النصر على سوء التعامل معها، ليكتمل المشهد المثالي الذي يعكس المرونة الكبيرة في حركة إيلينخنا.

    وإذا ما تحقق مطلب الشنيف، فإن لقطة إيلينخنا، وإن تشابهت قليلًا مع شعار البوندسليجا، إلا أن اللوحة اكتملت بإدخال الكرة في الشباك، وربما تعقد المقارنات عليها، بشأن ارتقاء كريستيانو رونالدو وركلته المقصية في مرمى الخليج، التي نال عليها جائزة أفضل هدف في دوري روشن، خلال موسم 2025-2026.

    ورغم الحركة المذهلة التي قام بها رونالدو في هدفه بمرمى الخليج، إلا أن أفضلية إيلينخنا هنا، تمثلت في مقولة الشنيف "هذا من نوع الأهداف الذي لا يتكرر".

    يأتي ذلك رغم أن رونالدو ذاته تفوق على إيلينخنا، في مسافة رفع القدم لتسديد الكرة، والتي بلغت ارتفاع 2.34 متر، حينما سجل هدفه الشهير مع ريال مدريد، بـ"المقصية" في مرمى يوفنتوس.

    ولكن، جاء النجم الإسكتلندي سكوت مكتوميناي، متوسط ميدان نابولي، ليكسر رقم رونالدو، في الارتقاء، حيث وجه ركلة مقصية من ارتفاع 2.53 متر، في هدفه التاريخي بشباك الدنمارك، والذي قاد إسكتلندا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

  • شائعة كفاراتسخيليا

    وإذا ما انتقلنا إلى الدوري الفرنسي، ففي مارس 2025، انتشرت شائعة أيضًا عن حركة مذهلة أداها خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم باريس سان جيرمان، في مباراة ضد رين، حول طريقة استلامه للكرة، تلك اللحظة التي وثقت بصورة انتشرت مثل النار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    ولكن، المثير للجدل، إن تلك اللقطة ارتبطت بشائعة أنها صارت الشعار الرسمي للدوري الفرنسي، تكريمًا للحركة الرائعة، إلا أنه لم يثبت بعد ذلك، ورود فكرة تعديل صورة الـ(ليج 1) من الأساس، وإنما جاء التعليق فقط بنشر صورة كفاراتسخيليا، عبر تغريدة، وتحويلها إلى شعار، بتعليق أن النجم الجورجي قدم الصورة الأكثر شهرة على الإطلاق.

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  • كلمة أخيرة..

    الخلاصة فيما سبق، وبكامل التقدير لموهبة الاتحاد جورج إيلينخنا، إلا أن المطالبة بأن يتم تحويل شعار الدوري السعودي من أجل لقطة إبداعية قدمها في مباراة النصر، قد تكون غريبة نوعًا ما، حيث أن الأولى أن يرمز الشعار لحركة مميزة قدمها أحد أساطير الكرة السعودية، في الوقت الذي لا يزال إيلينخنا أمامه الكثير ليثبته حتى يصبح أحد أبرز نجوم العميد، ويرسخ اسمه في المملكة.

    حديث الشنيف ربما جاء أيضًا من باب الإشادة الكبيرة بما قدمه إيلينخنا في الكلاسيكو، وهدفه الذي لا يتكرر كثيرًا، إلا أن شعار الدوري، عادة ما لا يرمز إلى شخصية محددة، بل الأفضل أن يترسخ في صورة حركة إبداعية يتسابق اللاعبون في محاكاتها، ولنا في الدوري الألماني خير مثال.

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