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علي رفعت

هدف بعد ثلاثة دقائق ضد بازل: تهديد بلجيكي وخطة بديلة في برشلونة.. حمزة عبد الكريم يُنهي أسطورة رافينيا في رأس الحربة!

فقرات ومقالات
بازل ضد برشلونة
بازل
برشلونة
وديات الأندية
حمزة عبد الكريم
كريم أديمي
رافينيا
جيسي بيسيوو

المصري هو هداف فترة الإعداد في برشلونة حتى الآن!

حقق نادي برشلونة الإسباني فوزًا عريضًا ومثيرًا على نظيره بازل السويسري بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على ملعب سانت جاكوب بارك ضمن التحضيرات المكثفة لخوض غمار الموسم الكروي الجديد. 

وشهدت المواجهة تقلبات درامية وإثارة بالغة حتى الثواني الأخيرة، بعدما افتتح كريم أديمي التسجيل للكتلان، ثم تعادل دوكوري لأصحاب الأرض، قبل أن تتوالى أهداف البلوجرانا في الشوط الثاني عبر حمزة عبد الكريم ولامين يامال والبلجيكي الشاب بيسيو الذي وقع على ثنائية متأخرة، بينما سجل أولايجبي هدف بازل الثاني.


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    توهج إسبارت وانفجار أديمي في سماء بازل


    فرض الوافد الجديد الألماني كريم أديمي نفسه رجلًا أول للشوط الأول دون منازع، حيث شكل بانطلاقاته الصاروخية وضغطه العالي كابوسًا مستمرًا للخط الخلفي في الفريق السويسري، وتوج جهوده بتسجيل الهدف الأول بمهارة فائقة قبل أن يصنع الهدف الثاني بكرة عرضية نموذجية. 

    ولم يكن أديمي وحده نجم المشهد المبكر، بل خطف الشاب تشافي إسبارت الأضواء بأداء مبهر في خط الوسط، مظهرًا نضجًا تكتيكيًا استثنائيًا في قطع الكرات وبناء اللعب والتمرير المكسور للخطوط، ليقدم نفسه كخيار واعد ومقنع يعيد التساؤل حول مدى حاجة النادي الملحة للمخاطرة بأرقام فلكية لضم لاعب ارتكاز جديد مثل رودري، في ظل امتلاك خريج أكاديمية لاماسيا لتلك الشخصية والفاعلية.


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    سقوط المهاجم الوهمي وفاعلية حمزة الصريحة

    دخل المدرب الألماني هانزي فليك المباراة مجبرًا على اختبار حلول هجومية غير تقليدية لتعويض الفراغ التهديفي الناتج عن مغادرة روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، حيث حاول توظيف الأجنحة وتبادل المراكز بوضع أنتوني جوردون في دور المهاجم المتأخر مع توغل رافينيا للعمق، وهي التجربة التي هدأت المطالبات الجماهيرية بتجربة البرازيلي في قلب الهجوم، لكنها عانت من غياب الكثافة داخل منطقة الجزاء. 

    وجاء الرد الحاسم مع صافرة الشوط الثاني، حين نزل المصري الشاب حمزة عبد الكريم ليقلب المعادلة بالكامل، إذ لم يحتج سوى ثلاث دقائق فقط ليثبت أن المهاجم الصريح يظل عملة لا غنى عنها، مستغلًا تمريرة أديمي بلمسة يسارية طائرة سكنت الشباك، ومسجلًا هدفه التحضيري الثالث الذي أثبت به أن النجاعة المباشرة تتفوق على نظريات الهجوم الوهمي.


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    الخطر القادم من بلجيكا ومنافسة بيسيو المشتعلة

    لم يكد حمزة عبد الكريم يهنأ بلقب هداف الفترة التحضيرية وتثبيت أقدامه في حسابات الجهاز الفني، حتى أطلق الشاب البلجيكي البديل جيسي بيسيو جرس إنذار حقيقي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

    ورغم أن بيسيو ينشط أساسًا في مركز الجناح الأيسر، إلا أنه دخل في الدقيقة 79 ولعب بحرية هجومية كاملة مكنته من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 89 و91، أحدهما بتسديدة مقوسة رائعة والآخر بمتابعة قريبة، ليفرض واقعًا تنافسيًا جديدًا ويضع المدرب الألماني أمام وفرة من الحلول الشابة في الخط الأمامي، وهو ما قد يشكل ضغطًا متزايدًا على المهاجم المصري لضمان استمرارية إنتاجيته العالية لحجز مقعده الأساسي كخيار أول.


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    بيت القصيد

    تتلخص الحكاية في أن تألق حمزة عبد الكريم وأرقامه في المعسكر الصيفي نقلا اللاعب من مجرد موهبة شابة إلى ضرورة تكتيكية حتمية للمدرب هانزي فليك، خصوصًا مع صعوبة حسم صفقات هجومية كبرى في سوق الانتقالات الحالية.

    لقد أثبتت التجربة العملية على أرضية الميدان أن برشلونة في أشد الحاجة إلى مهاجم صندوق كلاسيكي يمتلك حاسة التهديف الفطرية والقدرة على حسم أنصاف الفرص، وهو ما يجعل النجم المصري الشاب ورقة طوارئ استراتيجية وخيارًا هجوميًا واعدًا لا غنى عنه في حسابات الفريق الكتالوني مع انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.


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