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علي سمير

إبراهيم مازا لم يخذل ميسي أمام شتوتجارت .. سجل وقاتل وحده حتى النهاية ليؤكدها للجميع:"أستحق أفضل من ليفركوزن"!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
إبراهيم مازة
باير ليفركوزن ضد شتوتجارت
باير ليفركوزن
شتوتجارت
الدوري الألماني
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
سيباستيان هوينيس
موسى ديابي
الجزائر

النجم الجزائري استفاق وتعافى من البداية السيئة

في الوقت الذي كانت تتجه فيه الأنظار نحو إبراهيم مازا نجم الجزائر وباير ليفركوزن، بعد سلسلة التكهنات حول مستقبله مع النادي الألماني، واهتمام عمالقة أوروبا مثل باريس سان جيرمان وآرسنال ومانشستر سيتي بضمه، عاش اللاعب مباراة "مُروعة" لفريقه وجيدة له على المستوى الفردي.

اللقاء الذي أقيم اليوم، السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الألماني، شهدت سقوط ليفركوزن بنتيجة 4/2 أمام شتوتجارت، الذي سيطر على كل شيء منذ البداية وحتى صافرة النهاية، ليس استحواذًا بل خطورة وتهديد للمرمى.

الضيوف سجلوا ثنائية مبهرة عن طريق إرميدين ديميروفيتش وجيمي لويلينج، قبل أن يحاول باتريك شيك تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، ولكن طوفان شتوتجارت لم يتوقف.

الضغط عاد من جديد في الشوط الثاني بهدف من بلال الخنوس في الدقيقة 51، قبل أن يضيف ديميروفيتش الثاني له والرابع لفريقه، ثم أضاف مازا الثاني لليفركوزن، لينتهي اللقاء بهزيمة محبطة لفريق المدرب كارليس مارتينيز.

أين كان مازا وسط كل ذلك؟ النجم الجزائري حاول فعل ما بوسعه في غياب نجم الاتحاد السابق موسى ديابي وسجل في شباك الضيوف، ولكن ما قدمه لم يكن كافيًا لإنقاذ فريقه!

  • FBL-GER-CUP-LEVERKUSEN-NUERNBERGAFP

    بداية سيئة ولكن!

    الطريقة التي بدأت بها المباراة أثرت بالسلب على مازا وليفركوزن بشكل كامل، حيث انهار الفريق ذهنيًا وأدرك مبكرًا أنه "ليس في يومه" وأن الفوز يبدو محسومًا لصالح شتوتجارت.

    تمريرات مازا في الشوط الأول ولأجزاء من الثاني اتسمت بالرعونة، وذلك لعدم تمكنه من مقاومة الضغط، بالإضافة إلى تسببه في لقطة الهدف الرابع، بعدما قُطعت منه الكرة ليستغلها شتوتجارت قبل التسجيل.

    ولكن النجم الجزائري رفض الاستسلام، وقرر أن يصلح الخطأ الذي ارتكبه مع سلسلة من اللقطات السلبية الأخرى، وذلك بتسجيل الهدف الثاني في وقت انهار فيه كل من حوله واستسلموا للنتيجة.

    وهذا ما يعكس الشخصية التي يمتلكها مازا رغم الهزيمة، لأن هناك العديد من المواهب الشابة التي تختفي تمامًا في هذه اللحظات، بل تزداد سوءًا عند ارتكاب أخطاء أو التسبب في مشاهد تؤدي إلى أهداف في مرمى فرقهم.

    مازا استفاق سريعًا بل ارتفع مستواه وحاول الرد "على نفسه" بنفسه في الملعب، وظهر في أكثر من لقطة لمحاولة لعب كرات خطيرة داخل المنطقة سواء من عرضيات أو تمريرات من العمق، بعدما كان يلعب برعونة شديدة مكتفيًا ببعض المراوغات الاستعراضية في الشوط الأول.

    الجزائري ببساطة لم يكن مسؤولًا عن سوء فريقه، بل تأثر في البداية، وأظهر معدنه الحقيقي الذي يدعم كثيرًا فكرة أنه موهبة استثنائية يمكنها التألق على أعلى المستويات رغم أي سلبيات محيطة به.

  • Bayer 04 Leverkusen v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    مازا لم يخذل ميسي

    تعودنا من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، امتلاكه لبُعد نظر ونظره ثاقبة في اختيار المواهب التي يؤمن بأنها على وشك التألق والانفجار في الكرة العالمية، حيث فعل ذلك مع لامين يامال وكينان يلديز ونيكو باز وميكا جودتس وغيرهم.

    وذلك من خلال اختياراته لحملة أديداس باختيار أفضل 10 مواهب في العالم، والتي بدأت في عام 2024، حيث نجحت الأسماء المذكورة وغيرها في السطوع والتواجد ضمن صفوة اللعبة، ولعل النموذج الأبرز والأقوى على الإطلاق هو لامين يامال.

    ووفقًا لاختيارات الكرة الذهبية الأخيرة لعام 2026، وترشيحات ميسي لجائزة أفضل لاعب شاب، قام الأرجنتيني بوضع مازا في المركز الثالث خلف كل من لامين يامال وباو كوبارسي، وهي شهادة يجب أن يعتز بها النجم الجزائري ويستغلها أفضل استغلال.

    وما تابعناه اليوم ضد شتوتجارت، يؤكد أن مازا حاول الاستفادة من الدفعة المعنوية الهائلة التي أعطاها له ميسي باختياره كثالث أفضل لاعب شاب في العالم، من أجل أن يبعث له برسالة فورية يقول فيها "أنا عند حسن ظنك يا ليو".

    مازا صنع الفارق رغم أنه لم يكن فى أفضل حالاته، وكان عيبه الأبرز هو الخطأ في التمريرات دون أي مبرر، حيث فشل في التعامل مع الضغط الذي فرضه عليه سيباستيان هونيس، الذي كان يعرف جيدًا أن الجزائري هو الحلقة الأقوى في ليفركوزن، وكلمة السر التي تصنع كل خطورة من عمق.

    هونيس جعل من تعطيل مازا مهمته الأولى لقتل خطورة ليفركوزن من أجل الفوز، وبالفعل هذا ما حدث في مواجهة اليوم، حيث لم يفلت الجزائري سوى في لقطتين عندما سدد كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 33، والهدف الثاني الذي سجله برأسه "بعد فوات الآوان".

    صانع الألعاب الجزائري لم يخذل الأسطورة الأرجنتينية، وكافح محاولًا بشتى الطرق تعديل الكفة لصالح فريقه، ولكن هونيس نجح في تحجميه بأقصى بشكل ممكن وقضى على خطورته في أغلب المواقف باستثناء آخر ربع ساعة التي اختلف فيها كل شيء.

    وفي تلك الفترة، كان مازا هو أكثر اللاعبين حرصًا على العودة رغم أن النتيجة 4/2، وظهر عليه الغضب والتفاعل في كل لقطة أكثر من أي لاعب آخر، وكأنه قرر القتال لوحده أمام هونيس ورجاله.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    ربما يستحق أفضل من ليفركوزن

    نعم ربما لم يكن إبراهيم مازا في أفضل مستوياته مع ليفركوزن اليوم، ولكن ماذا قدم الفريق الألماني بشكل عام أمام شتوتجارت في هذه المباراة؟ في الحقيقة لم يفعل الكثير.

    الفريق تلقى هدفين في أول 22 دقيقة، قبل أن يسجل باتريك شيك هدفًا لمحاولة تصحيح الأوضاع لفريقه، ولكن شتوتجارت عاد بهدف رائع من بلال الخنوس في الدقيقة 51 من عمر المباراة قبل إضافة الرابع في وقت لاحق وسط مستويات فردية ضعيفة لفريق المدرب كارليس مارتينيز منذ البداية وحتى النهاية.

    وفي الحقيقة، لو نظرنا بإنصاف بعيدًا عن المستوى المعروف لمازا، سنجد أنه وشيك كانا الأفضل على الإطلاق في ليفركوزن، حيث ارتكب باقي اللاعبين العديد من الأخطاء الكارثية على كل المستويات سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، وبالتأكيد هذا لم يساعد النجم الجزائري وقلل كثيرًا من قيمة هدفه الذي جاء بعدما حُسم كل شيء.

    أصابع الاتهام يجب أن تتجه بالتحديد نحو ثنائي الوسط أليكس جارسيا وإيزيكيل فيرنانديز، حيث لم يقدم أي منهما الدعم لمازا بأي شكل من الأشكال، في الوقت الذي قاتل فيه اللاعب لاستغلال مهارته الفردية بقدر الإمكان، وخرج بواحدة من أجمل المراوغات هذا الموسم في الدوري الألماني.

    وبالانتقال إلى الهجوم، سنجد لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد السابق الذي لعب كجناح أيمن بدلًا من المصاب موسى ديابي، وقدم واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق، ونفس الأمر بالنسبة لأفونسو موريرا الذي لم يكن بنفس السوء لكنه لم يفعل أي شيء مبهر.

    ومع ذلك قاوم مازا كل العوامل التي وقفت ضده، ونجح في تسجيل الهدف الثاني بكرة رأسية متقنة، ليؤكد أن جودته تفوق من حوله بوضوح، وأنه لا يحصل على المساعدة التي يستحقها.

    ووسط الاهتمام المتزايد من كبار أوروبا مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وآرسنال وغيرهم من الأندية، سنجد أن هذا ما يستحقه مازا في هذه المرحلة بمسيرته، نعم هناك مجازفة بالقتال على مركزه بدلًا من مكانه المضمون في ليفركوزن، ولكن الموهبة التي يمتلكها الجزائري تحتاج مجموعة أفضل من المحيطة به بكثير.

    سوق انتقالات يناير يأتي كفرصة سانحة له، لو جاء أحدهم وأعطاه الضمانات الكافية للمشاركة، فيجب أن يذهب مازا لاختبار نفسه بمستوى أعلى، ربما تصدق نبوءة ميسي ورؤيته التي نادرًا ما تكذب.

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