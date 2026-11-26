تعمّق أكثر في هذا الهدف؛ تحرك جواو فيليكس بين المدافعين والتراجع مع إعطاء ظهرك للمرمى، بحثًا عن أفضل وضع للتسديد، ومن ثمّ استقبال كرة أنجيلو، بتسديدة متقنة على الطائر قرب حدود منطقة الـ18، دون الحاجة لتثبيت الكرة أولًا، بل بركلها من أول لمسة في المرمى، وأضف إليه أن الهدف كان حاسمًا في فوز النصر بالمباراة. كلها أشياء تقول إن مثل تلك الأهداف يجب أن تكون في قائمة جائزة بوشكاش، كأفضل هدف في العالم، إن لم تصعد بحاملها على منصة التتويج.
من إسقاط ميسي لمقصية رونالدو وفيليكس .. النصر يستحق جائزة بوشكاش ولكن لا تنتظروا معجزة إبراهيموفيتش!
أهداف النصر "تستحق بوشكاش"
من المثير في جائزة بوشكاش، التي يمنحها الاتحاد الدولي "فيفا"، في احتفاله السنوي بجوائز الأفضل، أنها تعد مادة دسمة للإعلام على مدار العام، لترشيح العديد من الأهداف ذات اللمسة الجمالية الرائعة، في مختلف دوريات العالم، قبل الإعلان الرسمي عن قائمة تضم 10 أهداف تتنافس على الجائزة.
ولعلّ النصر، من بين الأندية التي تكرر الحديث بشأن استحقاق أحد نجومها، لجائزة بوشكاش، في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بهذه الأهداف الثلاثة..
* هدف إيمريك لابورت في مرمى إنتر ميامي، بكأس موسم الرياض.
* هدف كريستيانو رونالدو في مرمى الخليج، في دوري روشن السعودي.
* هدف جواو فيليكس في مرمى السد، في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وبشكل عام، فإن هناك شروطًا للترشح على الجائزة التي تطلق على اسم أسطورة المجر وريال مدريد الراحل، تتمثل في "الجمالية والمهارة"، مثل التسديدات البعيدة أو الهجمة الجماعية أو الركلات المقصية، و"عدم الاعتماد على الحظ والأخطاء"، كأن يكون الهدف محل خطأ من دفاع المنافس، أو انحراف غير مقصود للكرة، و"الالتزام باللعب النظيف"، بألا يشوب الهدف أي مخالفة أو خروج عن السلوك الرياضي.
هل مقصية فيليكس تكفي؟
في البداية، لنعترف بأن "الركلات المقصية"، تمثل التسديدات الأوفر حظًا للمنافسة على جائزة بوشكاش، خاصة وأن 7 فائزين من أصل 17 نسخة، منذ عام 2009، الذي شهد فوز رونالدو بأولى جائزة لأفضل هدف، جاءت عن طريق الخلفيات المزدوجة.
ما بين زلاتان إبراهيموفيتش "2013"، ويندل ليرا "2016"، دانيال زسوري "2019"، وصولًا إلى جارناتشو "2024" ومونتيل "2025"، شاهدنا العديد من الركلات المقصية التي خطفت القلوب، وانتزعت تصويت الجماهير من أجل نيل جائزة بوشكاش، ولكن، هل يمكن القول إن ما صنعه جواو فيليكس كفيل بالفوز بالجائزة؟
رغم عدم الإعلان بعد عن "فترة التسجيل"، التي سيتم اختيار الأهداف المرشحة على أساسها، إلا أن مؤشرات الأعوام الماضية، تقول إن الفترة تبدأ وتنتهي عند شهر أغسطس، وسيتم الكشف عنها رسميًا - بالطبع - عند إعلان الفيفا عن قوائم المرشحين لجوائز "ذا بيست" لعام 2026.
وإذا تحقق هذا الأمر، فإنه من الصعب أن يترشح جواو فيليكس لتلك الجائزة، بهدفه في مرمى السد، لسببين..
* دون التقليل من قيمة الهدف، إلا أن هناك العديد من الأهداف التي سُجلت بطريقة مميزة، مثل المقصية أو "رابونا"، أو حتى التسديد من بعيد.
* فترة تسجيل الهدف، الأمر الذي قد يدفع الجماهير لانتظار عام كامل، في انتظار ترشيح الهدف للجائزة، كما حدث الأمر مع زلاتان إبراهيموفيتش، ومقصيته المذهلة في مرمى منتخب إنجلترا من مسافة بعيدة، التي فشل أمامها أي هدف في منافستها على مدار عام 2013، إلا أنه يصعب وضع مقارنة بين هدف فيليكس ونظيره من أسطورة السويد.
وطبقًا لذلك، فبالإمكان القول إن فرص كريستيانو رونالدو في الترشح لجائزة بوشكاش، ستكون أعلى من فرص جواو فيليكس، بناءً على عنصر "توقيت الهدف"، فضلًا عن أهداف أخرى خطفت الأنظار بالطريقة الرائعة في تسجيلها.
كلمة أخيرة..
مؤشرات كثيرة تؤكد أن الكرة السعودية على الخارطة العالمية، كان أبرزها في ترشيح الثنائي ساديو ماني وخوليان كينيونيس ضمن قائمة الـ30 لجائزة الكرة الذهبية، الأمر الذي يجعل أهدافًا مثل التي سجلها كريستيانو رونالدو أو جواو فيليكس، محط أنظار العالم، كأهداف تستحق الترشح لجائزة بوشكاش، فيما يبقى معيار التوقيت و"حسم المباراة"، مؤشرًا يهدد فيليكس، وكذلك رونالدو الذي لم يكن هدفه حاسمًا أمام الخليج، في الترشح للجائزة التي نترقب الإعلان عن مرشحيها، خلال الأيام المُقبلة.
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