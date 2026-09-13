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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
محمد سعيد و محمود خالد

ترجمه

كاريك وصفه بـ"غير شرعي" .. تغريدة رسمية تحسم الجدل في هدف إرلينج هالاند ضد مانشستر يونايتد!

إرلينج هالاند
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنزو فرنانديز
ليساندرو مارتينيز

لماذا قرر الحكم احتساب الهدف رغم وضعية إنزو فيرنانديز؟

أثار الهدف الذي قاد مانشستر سيتي للفوز في مباراة الديربي، حالة من الجدل، بعدما دفع الحكم مايكل أوليفر، للوقوف لفترة أمام شاشة الفار، قبل أن يحتسب هدف إرلينج هالاند، تاركًا جماهير اليونايتد تتساءل بشأن تعقيدات قاعدة التسلل، وقانونية بصمة النرويجي التي أسقط فريقهم في أولد ترافورد.

في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، كان صاحب الـ26 عامًا، قد وقّع على هدف المباراة الوحيد، ليقود كتيبة إنزو ماريسكا، للحفاظ على العلامة الكاملة، متقاسمًا الصدارة مع آرسنال، حامل اللقب، في الوقت الذي يواصل فيه مايكل كاريك، التخبط مع مانشستر يونايتد، بحلوله في المركز الثالث عشر، بأربع نقاط.

وما زاد من قيمة النقاط الثلاث للسيتي، أنه واصل المباراة بعشرة لاعبين، بعد تلقي فيل فودين، بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 23، بداعي "ضرب" برونو فيرنانديش.

  • جدل في «أولد ترافورد» بعد هدف هالاند

    نادرًا ما يخلو ديربي مانشستر من الإثارة، وقد قدمت الجولة الرابعة في أولد ترافورد موضوعًا كبيرًا للنقاش في وقت مبكر من المباراة عندما سجل هالاند هدفًا، حيث استغل المهاجم النرويجي عرضية مرتدة من جوسكو جفارديول، لكن الاحتفالات توقفت فورًا برفع مساعد الحكم رايته.

    ومع ذلك، بعد انتظار طويل ومربك، ألغى مسؤول تقنية الفيديو (VAR) مات دونوهيو القرار الذي اتخذ على أرض الملعب، مؤكداً صحة الهدف ومثيراً غضب جماهير الفريق المضيف.

    هذا الأمر الذي علّق عليه بدوره، مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، حيث أكد أنه هدف "غير شرعي"، متسائلًا بشأن كيفية اتخاذ قرار احتسابه، وكم شخص متواجد خلف الكاميرات.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    نظام VAR يراجع لقطات لاعبين من فريق «سيتي»

    ونشأ الالتباس عن حقيقة أن لاعبين اثنين من مانشستر سيتي، وليس لاعبًا واحدًا فقط، كانا تحت المجهر أثناء مراجعة الهدف. ورغم أن هالاند هو الذي سجل الهدف في النهاية، إلا أن وجود إنزو فرنانديز في وسط منطقة الجزاء أدى إلى تعقيد الموقف بشكل كبير.

    ومع تمريرة جفارديول، كان إنزو داخل المنطقة، حيث حاول توجيه كرة رأسية، قبل أن تصل الكرة إلى هالاند الذي أودعها في الشباك، فيما أظهرت تقنية التسلل شبه الآلي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بأن إرلينج كان في وضع غير متسلل، بفضل قدم مدافع مانشستر يونايتد باتريك دورجو، الذي اندفع لمحاولة التصدي للعرضية القادمة من الجهة اليسرى.

  • هل أخطأ إنزو فيرنانديز؟

    ولم يكن السبب الرئيسي لهذا التأخير الطويل هو موقع هالاند في الواقع، بل ما إذا كان فرنانديز قد ارتكب مخالفة تسلل أم لا. فقد كان لاعب الوسط الأرجنتيني في وضع تسلل واضح عندما تم تمرير الكرة إلى منطقة الجزاء، وقام بمحاولة للتصدي للكرة بضربة رأس غطس.

    ونظرًا لأن فرنانديز اندفع نحو الكرة، فقد صدرت على الفور مطالبات بإلغاء الهدف بسبب التدخل، على الرغم من أنه لم يلمس الكرة. وكان على فريق VAR تحديد ما إذا كانت تحركاته قد أثرت على قدرة مدافعي مانشستر يونايتد على إبعاد الخطر أم أنه أعاق رؤية أحد الخصوم جسديًّا.

    وفي هذا السياق، نشر حساب ArchivoVAR، صورة اللقطة، مؤكدًا أن احتساب الهدف بمثابة خطأ فادح من تقنية الفيديو المساعد، كون إنزو فيرنانديز كان متسللًا بوضوح، ويحاول تمرير الكرة، ما أثر بشكل مباشر على ليساندرو والحارس لامينس.


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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    الدوري الإنجليزي يحسم الجدل

    في النهاية، قرر الحكام أن فرنانديز لم يلمس الكرة ولم يتدخل في سير اللعب بطريقة تستوجب احتساب خطأ. وكان هذا قرارًا صعبًا على مانشستر يونايتد تقبله، حيث كان ليساندرو مارتينيز يقف بين فرنانديز وهاالاند عند القائم الخلفي. وهناك حجة قوية مفادها أن مارتينيز تأثر بحركة فرنانديز، مما دفعه ربما إلى التردد قبل أن تصل الكرة إلى هاالاند.

    وحسم حساب مركز مباريات الدوري الإنجليزي، الجدل، بتغريدة عبر منصة (إكس)، أكد فيها أن إنزو فيرنانديز كان متسللًا بالفعل، ولكنه لم يلمس الكرة، في حين كان هالاند موجودًا في وضعية صحيحة، ليقرر حكم الفيديو، نقض قرار التسلل، وإعلان صحة الهدف.


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