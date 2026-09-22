هدده بالقانون.. روني يرد على مزاعم زميله السابق بتناول الخمر والتدخين في المنتخب الإنجليزي!

يرسم كتاب كارول صورة حية عن هذه التجمعات المزعومة. فقد كتب أن روني "كان يُحاط بعلب السجائر وصناديق الجعة وزجاجات النبيذ" التي كانت تُوصلها إدارة الفندق، رغم تأكيده أن "أحدًا لم يُصب بالسُّكر الشديد".

سارع روني إلى رفض هذه الرواية للأحداث في تصريح لصحيفة The Sun. وقال: "لا أعلّق عادةً على الأكاذيب التي تُكتب عني، لكنني سأتناول هذه الواقعة". وأضاف: "أندي يعلم أننا لم نكن نتواصل اجتماعيًا حقًا. صادفته مرة واحدة، بمحض الصدفة، أثناء إجازة، لكن هذا كل ما في الأمر. أما هذه ‘القصة’ عن شربي الكحول أثناء تأديتي المهام مع منتخب إنجلترا، فهي محض تلفيق. لا أعرف من أين جاءت هذه القصة. إنه أمر مخيّب للآمال".

وقال مصدر مقرب من روني للصحيفة إنه "غاضب للغاية"، وشعر بأن هذه الادعاءات "تجاوزت الحدود" من حيث المبدأ. في المقابل، أصرّ مصدر مقرب من كارول على أن المهاجم "مندهش إلى أبعد الحدود" من ردود الفعل الغاضبة، وأنه "لن يُجبَر تحت الضغط على تغيير روايته" لتلك الليلة لمجرد أنها باتت الآن محل جدل.



