علي رفعت

هدايا الأبناء القدامى ولغز توريس المستمر.. أنانية نجم برشلونة كادت تريح أتلتيكو وهنيئًا للكتالوني بفليك!

النادي الكتالوني إلى فارق سبع نقاط مع ريال مدريد!

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا ومهمًا على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة هدفين لهدف في إطار مباريات الجولة 30 من الليجا ليعزز صدارته بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد في المركز الثاني.

 ورغم هذا الإنجاز الرقمي فقد تلقى الفريق ضربة موجعة بخسارة مجهودات مارك بيرنال ورونالد أراوخو اللذين غادرا الملعب مصابين بالإضافة لأولمو الذي يسيقط في آخر الدقائق، مما أفسد فرحة الجماهير بهذا الانتصار الذي جاء بفضل هدفي ماركوس راشفورد وروبرت ليفاندوفسكي ليصبح القلق هو سيد الموقف بشأن الحالة الصحية للثنائي المصاب ومدى تأثير غيابهما على شكل الفريق في المرحلة المقبلة.


  • ضرورة التخلي عن الأنانية ومراجعة الذات

    يتعين على فيرمين لوبيز أن يدرك أن مصلحة الفريق تسبق دائمًا رغبته الشخصية في التألق الفردي خاصة وأن نزعته نحو الأنانية المفرطة كانت من العوامل الرئيسية في تجرع مرارة الخسارة برباعية في مسابقة الكأس وهو السيناريو الذي كاد يطل برأسه مرة أخرى في مواجهة اليوم أمام أتلتيكو مدريد إذ أهدر اللاعب ثلاث فرص محققة للتسجيل في أول 20 دقيقة من اللقاء نتيجة تسرعه ورغبته في التسديد بدلًا من التمرير لزملائه في وضعيات أفضل وهي كرات كانت كفيلة بحسم الأمور مبكرًا وتغيير ملامح المواجهة تمامًا.

    ولم يتوقف الأمر عند الجانب الفني بل امتد إلى الانفعال غير المبرر حيث فقد اللاعب أعصابه ودخل في مشادة مع كوكي أدت لحصوله على إنذار مجاني ليس له أي داع مما جعل استبداله مع انطلاق الشوط الثاني قرارًا فنيًا حكيمًا من جانب هانزي فليك الذي فضل حماية منظومته من تهور اللاعب وضمان الحفاظ على التوازن النفسي والبدني للفريق في وقت حساس من عمر المباراة.


  Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

    هدايا نجوم برشلونة السابقين

    لعب الثنائي أنطوان جريزمان وكليمون لونجليه دورًا غير متوقع في تسهيل مهمة فريقهما السابق خلال أحداث القمة حيث قدم النجم الفرنسي هدايا ثمينة بإهداره فرصتين محققتين للتسجيل كانت أولاهما في الدقيقة 11 حينما تلاعب بالدفاع الكتالوني مراوغًا كوبارسي وأراوخو ليجد نفسه في مواجهة المرمى لكنه سدد كرة ضعيفة وسهلة في متناول الحارس جوان جارسيا مهدرًا هدفًا محققًا كان كفيلًا بتغيير مسار المباراة تمامًا كما شهدت الدقيقة 19 تهديدًا آخر منه افتقد للدقة المطلوبة أمام الشباك ليمنح فريقه القديم فرصة ذهبية للبقاء في أجواء اللقاء دون استقبال أهداف مبكرة.

    أما المدافع الفرنسي كليمون لونجليه فقد واصل تقديم التسهيلات لبرشلونة بظهوره بمستوى مهتز في التغطية الدفاعية خاصة في لقطة هدف التعادل الذي سجله ماركوس راشفورد حيث تأخر بشكل واضح في غلق المساحة واللحاق بالمهاجم الإنجليزي الذي تحرك بذكاء خلفه وسدد الكرة في المرمى.

    ولم يتوقف تراجع مستوى لونجليه عند هذا الحد بل تلقى إنذارًا في مطلع الشوط الثاني نتيجة تدخل متأخر جذب فيه يامال من يده ليزيد من الضغوط على دفاعات أتلتيكو مدريد التي تعاني أصلًا بعد طرد زميله نيكو قبل نهاية الشوط الأول مما جعل وجوده حملًا فنيًا ثقيلًا على تشكيلة فريقه في وقت كان يحتاج فيه الجميع للصلابة والتركيز الذهني العالي.


  Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

    فيران توريس مع أم ضد برشلونة


    دخل فيران توريس في بداية الشوط الثاني بديلًا لفيرمين لوبيز بهدف استغلال النقص العددي في صفوف أتلتيكو مدريد وزيادة الفاعلية الهجومية لكنه تحول إلى علامة استفهام كبيرة بسبب إهداره لفرص محققة كانت كفيلة بمنح برشلونة التقدم.

    شهدت الدقيقة 66 تصديًا بارعًا من الحارس موسو لتسديدة توريس من داخل منطقة الجزاء ليعود اللاعب نفسه ويضيع فرصة أخطر في الدقيقة 70 بعد تمريرة سحرية من داني أولمو وضعت فيران في وضعية انفراد تام بالمرمى إلا أن سوء إنهاء الهجمة وعدم توجيه الكرة بدقة جعل الحارس يتألق مرة أخرى في إبعادها

    وفي الدقيقة 84 كرر التعامل بسذاجة وبدلًا من تسديد الكرة داخل منطقة الست ياردات لعبها بشكل عجيب مما أثار تساؤلات الجماهير حول جدوى دخوله في ظل هذه الرعونة أمام المرمى التي لا تتناسب مع قيمة مواجهة كبرى ومفصلية في صراع الدوري الإسباني.


  • الخوف من دوري الأبطال


    الفوز بنقاط المباراة الثلاث لا يحجب حقيقة المعاناة التي عاشها الدفاع الكتالوني في مواجهة تحركات لاعبي أتلتيكو مدريد الذين لم يستسلموا رغم النقص العددي الواضح.

    لقد كان صمود صاحب الأرض وخطورته الدائمة في الهجمات المرتدة بمثابة إنذار مبكر لما قد يحدث في دوري أبطال أوروبا حيث لا مجال للتهاون أو الاعتماد على الحظ بل يجب الحسم من البداية.

    هذه الروح القتالية التي ظهر بها أتلتيكو مدريد تجعل من مواجهته في الأدوار الإقصائية القارية مهمة شاقة للغاية وتثير الكثير من المخاوف حول مدى جاهزية برشلونة لتحمل ضغوط المباريات الكبيرة التي تتطلب تركيزًا ذهنيًا كاملًا طوال 90 دقيقة خاصة وأن الفريق المدريدي أثبت قدرته على مجاراة المتصدر حتى وهو يلعب بعشرة لاعبين فقط بل وأهدر فرصًا محققة عن طريق جريزمان لن يهدرها في سيناريوهات أخرى.


  Lewandowski Rashford Barcelona Atletico

    بيت القصيد

    يتمثل جوهر المشهد الحالي في أن برشلونة حقق الغاية الأهم بانتزاع فوز تاريخي في ملعب صعب لكنه خسر في المقابل قطعًا تكتيكية لا تعوض بسهولة في منظومة المدرب فليك.

    العبرة في خواتيم الموسم لا تقاس فقط بعدد النقاط بل بمدى قدرة القائمة على الصمود أمام لعنة الإصابات التي باتت تهدد الطموحات الكتالونية في الجمع بين المجد المحلي والتألق الأوروبي وهو ما يفرض على الجهاز الفني البحث عن حلول عاجلة لضمان استمرار نغمة الانتصارات دون التأثر بغياب العناصر المؤثرة.


