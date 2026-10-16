هتافات معادية للإسلام: رغم تورط يامال وتعاطفه مع مصر.. إسبانيا ترفض التراجع بعد عقوبات الفيفا!

قررت السلطات الكروية الإسبانية رسميًا نقل نزاعها إلى محكمة التحكيم الرياضي بعد استنفاد مسار الاستئناف الداخلي في فيفا. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد فرض في الأصل غرامة قدرها 20 ألف دولار وأمر بإغلاق جزئي للمدرجات في المباراة الودية المقبلة لإسبانيا على أرضها.

وتعود هذه الإجراءات التأديبية إلى التعادل السلبي أمام مصر على ملعب إسبانيول في مارس 2026، حيث سُمع قسم من الجماهير الإسبانية يوجّه إساءات ذات طابع ديني نحو الفريق الزائر وجماهيره.

وخلال المباراة التي جاءت استعدادًا لكأس العالم، رددت الجماهير بحسب ما أُفيد هتاف «إذا لم تقفز فأنت مسلم» في مناسبتين منفصلتين. ودفعت المرة الثانية مذيع الملعب إلى التدخل بتوجيه تحذير رسمي، في حين عرضت الشاشات الإلكترونية رسائل تستنكر السلوك التمييزي. وعلى الرغم من هذه الجهود، رأى فيفا أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يجب أن يُحاسب على تصرفات الجماهير.