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Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport
محمد سعيد
ترجمه

هتافات معادية للإسلام: رغم تورط يامال وتعاطفه مع مصر.. إسبانيا ترفض التراجع بعد عقوبات الفيفا!

إسبانيا
لامين يامال
إسبانيا ضد مصر
مصر
المباريات الودية

أكّد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه سيصعّد معركته القانونية إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد قرار صادر عن الفيفا. وكان الاتحاد الدولي قد رفض مؤخرًا استئنافًا ضد عقوبات فُرضت بسبب هتافات معادية للإسلام خلال مباراة دولية ودية في وقت سابق من هذا العام.

  • الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم يرفع القضية إلى أعلى محكمة رياضية

    قررت السلطات الكروية الإسبانية رسميًا نقل نزاعها إلى محكمة التحكيم الرياضي بعد استنفاد مسار الاستئناف الداخلي في فيفا. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد فرض في الأصل غرامة قدرها 20 ألف دولار وأمر بإغلاق جزئي للمدرجات في المباراة الودية المقبلة لإسبانيا على أرضها.

    وتعود هذه الإجراءات التأديبية إلى التعادل السلبي أمام مصر على ملعب إسبانيول في مارس 2026، حيث سُمع قسم من الجماهير الإسبانية يوجّه إساءات ذات طابع ديني نحو الفريق الزائر وجماهيره.

    وخلال المباراة التي جاءت استعدادًا لكأس العالم، رددت الجماهير بحسب ما أُفيد هتاف «إذا لم تقفز فأنت مسلم» في مناسبتين منفصلتين. ودفعت المرة الثانية مذيع الملعب إلى التدخل بتوجيه تحذير رسمي، في حين عرضت الشاشات الإلكترونية رسائل تستنكر السلوك التمييزي. وعلى الرغم من هذه الجهود، رأى فيفا أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يجب أن يُحاسب على تصرفات الجماهير.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    يامال يستنكر سلوك الجماهير

    وأثارت هذه الحوادث انتقادات واسعة داخل المعسكر الإسباني، بما في ذلك رد حاسم من الجناح النجم لامين يامال. ولم يتردد لاعب برشلونة المراهق، وهو مسلم، في تقييم المسؤولين عن هذه الإساءات، حيث وصف أفعالهم بأنها مهينة وغير مقبولة.

    وعبّر يامال بصراحة عن استيائه، واصفًا الأشخاص الذين يقفون خلف هذه الهتافات بأنهم "جاهلون وعنصريون"، وهو ما يعكس إحباطًا متزايدًا داخل التشكيلة بشأن سلوك بعض قطاعات جماهيرهم خلال فترة التحضير لنهائيات 2026.

  • فيفا يرفض الدفاع الفني للاتحاد الإسباني لكرة القدم

    وفي دفاعه المقدم إلى الفيفا، حاول الاتحاد الإسباني لكرة القدم الدفع بأن كلمة "مسلم" لا تحمل في جوهرها أي معنى تحقيري أو مسيء. واقترح أن يتم تقييم القضية بموجب المادة 17، التي تتناول الرسائل المسيئة أو الدينية بشكل عام، بدلًا من المادة 15 الأكثر صرامة، والتي تتعلق تحديدًا بالعنصرية والتمييز.

    وكان الهدف من هذا التمييز الفني هو تقليل شدة العقوبة، إذ تنص المادة 15 على عقوبات دنيا إلزامية مثل الإغلاق الجزئي للملعب الذي يخيّم حاليًا على المباراة المقبلة للمنتخب الوطني على أرضه. لكن لجنة الانضباط في الفيفا لم تقتنع بهذا المنطق، ورفضت الحجة على الفور.

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    تفاصيل العقوبة وتداعياتها المستقبلية

    في حال فشل الاستئناف المقدم إلى محكمة التحكيم الرياضية، ستكون إسبانيا مضطرة إلى إغلاق ما لا يقل عن 15% من المقاعد في مباراتها الودية المقبلة على أرضها، على أن تكون أغلب المقاعد المغلقة خلف المرمى. وقد قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم تنازلاً بسيطاً، إذ سمح للاتحاد الإسباني لكرة القدم بملء هذه المناطق المحظورة بمجموعات مجتمعية محددة، مثل الطلاب أو منظمات مكافحة التمييز، بشرط الحصول على موافقة مسبقة.

    ومع ذلك، تبقى الغرامة المالية البالغة 20 ألف دولار جزءاً ثابتاً من العقوبة. وأشار مسؤول في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى أن "الاتحاد تعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة لتحديد هوية المسؤولين عن ذلك"، وأنه كان قد عزز الإجراءات الأمنية بالفعل بعد المباراة الأولى. أما توقيت تنفيذ العقوبة فلم يُحدد بعد، إذ يتوقف ذلك على سير الاستئناف القانوني.