"لم يُحسم بطل ألمانيا بعد"، كان نيكو كوفاتش قد قال يوم الخميس فقط، ففي النهاية لا يزال من الممكن حسابيًا من حيث المبدأ حدوث الكثير — إلى الأمام وإلى الخلف. كوفاتش هو تجسيد للواقعية، وبنوعٍ ما نقيض الحالم. وبالتأكيد لم يُرِد بذلك القول إنه في ظل ظروف معينة — ربما، ربما، بطريقة ما — لا يزال بالإمكان اللحاق ببايرن.
ولا أيضًا أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الذي لا يضمنه دورتموند الآن حسابيًا بعد الخسارة أمام ليفركوزن بالمناسبة، قد يصبح في خطر. بل أراد كوفاتش بالأحرى منع ذلك الهبوط في التوتر لدى لاعبيه، الذي أظهروه بشكل واضح أمام ليفركوزن — وقبل ذلك أيضًا أمام شتوتغارت وهامبورغ — .
ومن أكبر إنجازات نيكو كوفاتش هذا الموسم مع دورتموند أنه لم تتطور ولو حتى على نحوٍ طفيف تلك «مناقشة العقلية» التي كان يُخشى منها كثيرًا في دورتموند لأنها غالبًا ما تكون مُثبِّطة ولا تفضي إلى شيء. كان الأداء عند الاستحواذ على الكرة كثيرًا ما يفتقر إلى الأفكار، نعم، لكن كوفاتش علّم الفريق أيضًا ألا يستسلم أبدًا، وأن يستعيد توازنه دائمًا ويتغلب على العوائق. ويبدو أن هذا قد ضاع قليلًا، حتى وإن كانت النتائج حتى وقتٍ قريب متماشية. والآن قد يُسهم دورتموند، مع تعثرٍ جديد لبايرن السبت المقبل لدى هوفنهايم، في منحهم لقبًا مبكرًا نسبيًا.
بالطبع قد لا يهم دورتموند في الأساس متى يحتفل بايرن بلقبه التالي. لكن إذا كان هذا الدورتموند يريد حقًا أن يكون فريقًا على طريقة نيكو كوفاتش، فعليه أن يقاتل في هوفنهايم بشغف من أجل الفوز كما وبّخ يوم السبت الجماهير بسبب بضع صيحات استهجان ضد نيكو شلوتربيك.