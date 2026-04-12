لكن إدانة تلك الصافرات—التي، كما قيل، كانت متفرقة، وفوق ذلك مفهومة تمامًا من منظور الجماهير—لم تكن فقط قاسية على نحو مبالغ فيه («هذا لا يليق»، قال مثلًا المدير التنفيذي كارستن كرامر، و«أمرٌ غير مقبول»، رأى المدافع فالديمار أنتون)، بل إنها غطّت أيضًا على أن هذا العصر كان فيه بالفعل أمور أكثر أهمية كان يمكن الحديث عنها طويلًا.

ذلك أن دورتموند يترك هذا الموسم يفلت منه إلى حدٍّ كبير.

صحيح أن بي في بي فريقٌ جيد جدًا وسيبقى وصيفًا في جدول الترتيب، وأن دورتموند لم يخسر في البوندسليغا سوى مرتين أمام البطل المنتظر بايرن ميونخ، والآن أمام باير ليفركوزن، الذي كان قد خسر أمامه أيضًا في الكأس. كرة القدم من الناحية الجمالية لم تكن في معظم فترات الموسم جديرة بالحديث بالكاد، لكن النتائج، وقبل كل شيء «العقلية» التي كثيرًا ما تم الترويج لها، كانت حاضرة. ولا يغيّر من ذلك شيءٌ أيضًا خسارةُ الفريق أمام باير ليفركوزن الساعي إلى دوري أبطال أوروبا. كما أنه مفهومٌ من حيث المبدأ أن الفريق، في ظل وضع جدول الدوري المُحكم منذ أسابيع—فبايرن بعيدٌ جدًا، لكن آر بي لايبزيغ وشتوتغارت أيضًا—لم يعد يقاوم بكل قوته في وجه هزيمةٍ تلوح في الأفق.

ومع ذلك هناك «لكن» كبيرة: تراجع مستوى التوتر والتركيز داخل الفريق يأخذ تدريجيًا ملامح مقلقة.



