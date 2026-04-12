Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

هبوط مقلق في مستوى التوتر: باتت حتى إنجازات هذا الموسم بالنسبة لبوروسيا دورتموند على المحك

تشغل لاعبي ومسؤولي بوروسيا دورتموند بعد الخسارة 0:1 أمام باير ليفركوزن بالدرجة الأولى صافرات الاستهجان المتفرقة ضد نيكو شلوتربيك. صحيح أنه يُحسب لهم أنهم يتكاتفون ويدافعون عن شلوتربيك. غير أنهم بذلك يغطّون على حقيقة أن تراجع الحدة والتوتر داخل الفريق بات يأخذ ملامح مقلقة.

يُحسب للاعبي ومسؤولي بوروسيا دورتموند أنهم اصطفّوا علنًا خلف نيكو شلوتربيك بعد الخسارة 0:1 أمام باير ليفركوزن وانتقدوا صافرات الاستهجان الفردية التي وُجّهت إلى المدافع عند إعلان التشكيلة الأساسية وأثناء المباراة. 

لم يكن يُتوقع غير ذلك أيضًا، وقبل كل شيء: كان أي تصرف آخر سيأتي بنتائج عكسية. لكن إظهار التماسك علنًا، وتقديم أنفسهم كوحدة واحدة، وإبعاد شلوتربيك عن الرياح المعاكسة بوصفه جزءًا من الفريق أو «كواحد من لاعبي بوروسيا»، كما قال المدرب نيكو كوفاتش، هذا شيء. 

    لكن إدانة تلك الصافرات—التي، كما قيل، كانت متفرقة، وفوق ذلك مفهومة تمامًا من منظور الجماهير—لم تكن فقط قاسية على نحو مبالغ فيه («هذا لا يليق»، قال مثلًا المدير التنفيذي كارستن كرامر، و«أمرٌ غير مقبول»، رأى المدافع فالديمار أنتون)، بل إنها غطّت أيضًا على أن هذا العصر كان فيه بالفعل أمور أكثر أهمية كان يمكن الحديث عنها طويلًا.

    ذلك أن دورتموند يترك هذا الموسم يفلت منه إلى حدٍّ كبير.

    صحيح أن بي في بي فريقٌ جيد جدًا وسيبقى وصيفًا في جدول الترتيب، وأن دورتموند لم يخسر في البوندسليغا سوى مرتين أمام البطل المنتظر بايرن ميونخ، والآن أمام باير ليفركوزن، الذي كان قد خسر أمامه أيضًا في الكأس. كرة القدم من الناحية الجمالية لم تكن في معظم فترات الموسم جديرة بالحديث بالكاد، لكن النتائج، وقبل كل شيء «العقلية» التي كثيرًا ما تم الترويج لها، كانت حاضرة. ولا يغيّر من ذلك شيءٌ أيضًا خسارةُ الفريق أمام باير ليفركوزن الساعي إلى دوري أبطال أوروبا. كما أنه مفهومٌ من حيث المبدأ أن الفريق، في ظل وضع جدول الدوري المُحكم منذ أسابيع—فبايرن بعيدٌ جدًا، لكن آر بي لايبزيغ وشتوتغارت أيضًا—لم يعد يقاوم بكل قوته في وجه هزيمةٍ تلوح في الأفق.

    ومع ذلك هناك «لكن» كبيرة: تراجع مستوى التوتر والتركيز داخل الفريق يأخذ تدريجيًا ملامح مقلقة.


    • إعلان
    في مباراتي شتوتغارت وضد هامبورغ، لم ينقذ بوروسيا دورتموند سوى البدلاء الذين شاركوا كأوراق رابحة

    في الأسبوع الماضي في شتوتغارت، لم يُعطِ دورتموند حتى الوقت بدل الضائع الانطباع بأنه يريد أن يأخذ معه إلى الديار أكثر من تعادل سلبي 0:0؛ بدا الفريق وكأنه لا يريد الفوز إطلاقًا. وأن النتيجة في النهاية جاءت 2:0 «مجاملة»، فذلك يعود حصريًا إلى اللاعبين الذين دخلوا بدلاء: كريم أديمي، ويوليان براندت، وفابيو سيلفا، الذين كانوا مشارين وحدهم في هدفي المباراة صانعين ومنفذين، وكانوا يقاتلون من أجل مزيد من وقت اللعب مع دورتموند. وقد نجحوا؛ فبراندت وفابيو سيلفا كانا أساسيين أمام ليفركوزن — وعلى الأقل براندت كان من بين أفضل لاعبي دورتموند في خسارة 0:1.

    حتى الفوز 3:2 على هامبورغ إس في قبل فترة التوقف الدولي بعد التأخر 0:2 لم يكن يعود بقدر ما يعود إلى تحسن جماعي في أداء الفريق بأكمله، بل إلى «جوكر» نيكو كوفاتش: رامي بنسبعيني وفابيو سيلفا.

    أمام ليفركوزن، بدأ لاعبو دورتموند بشكل مقبول بالفعل وبنوا حتى شيئًا من الهيمنة، من دون أن تكون هناك بالطبع أخطر التحركات داخل منطقة الجزاء. لكن بعد التأخر غير المحظوظ، لم يظهر في الشوط الثاني أي انتفاض، بل على العكس. وأن جماهير الفريقين أوقفت التشجيع بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات، فكان الهدوء واضحًا في الملعب، بدا أنه شغل معظم لاعبي دورتموند أكثر بكثير مما شغلت شلوتربيك سابقًا صافرات الاستهجان ضده؛ إذ إن اللاعب الذي وُجهت إليه الانتقادات قدّم أداءً مقنعًا. لكن هذا على هامش الموضوع.

    "لم يُحسم بطل ألمانيا بعد"، كان نيكو كوفاتش قد قال يوم الخميس فقط، ففي النهاية لا يزال من الممكن حسابيًا من حيث المبدأ حدوث الكثير — إلى الأمام وإلى الخلف. كوفاتش هو تجسيد للواقعية، وبنوعٍ ما نقيض الحالم. وبالتأكيد لم يُرِد بذلك القول إنه في ظل ظروف معينة — ربما، ربما، بطريقة ما — لا يزال بالإمكان اللحاق ببايرن.

    ولا أيضًا أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الذي لا يضمنه دورتموند الآن حسابيًا بعد الخسارة أمام ليفركوزن بالمناسبة، قد يصبح في خطر. بل أراد كوفاتش بالأحرى منع ذلك الهبوط في التوتر لدى لاعبيه، الذي أظهروه بشكل واضح أمام ليفركوزن — وقبل ذلك أيضًا أمام شتوتغارت وهامبورغ — . 

    ومن أكبر إنجازات نيكو كوفاتش هذا الموسم مع دورتموند أنه لم تتطور ولو حتى على نحوٍ طفيف تلك «مناقشة العقلية» التي كان يُخشى منها كثيرًا في دورتموند لأنها غالبًا ما تكون مُثبِّطة ولا تفضي إلى شيء. كان الأداء عند الاستحواذ على الكرة كثيرًا ما يفتقر إلى الأفكار، نعم، لكن كوفاتش علّم الفريق أيضًا ألا يستسلم أبدًا، وأن يستعيد توازنه دائمًا ويتغلب على العوائق. ويبدو أن هذا قد ضاع قليلًا، حتى وإن كانت النتائج حتى وقتٍ قريب متماشية. والآن قد يُسهم دورتموند، مع تعثرٍ جديد لبايرن السبت المقبل لدى هوفنهايم، في منحهم لقبًا مبكرًا نسبيًا.

    بالطبع قد لا يهم دورتموند في الأساس متى يحتفل بايرن بلقبه التالي. لكن إذا كان هذا الدورتموند يريد حقًا أن يكون فريقًا على طريقة نيكو كوفاتش، فعليه أن يقاتل في هوفنهايم بشغف من أجل الفوز كما وبّخ يوم السبت الجماهير بسبب بضع صيحات استهجان ضد نيكو شلوتربيك. 

