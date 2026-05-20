هايتي | غنت لها شاكيرا في 2014 وتبحث عن رئيس .. "الدولة الفاشلة" تحضر في كأس العالم برحلة "أوديسة"

سبق وشاركت هايتي في كأس العالم بنسخة 1974 ولكن الحظ العاثر وضعها في مجموعة تضم ثلاثة مرشحين للقب، الأرجنتين، بولندا بجيلها الذهبي، ووصيف العالم إيطاليا!

خسرت هايتي الثلاث مباريات، 3-1 ضد إيطاليا، سبعة صفر أمام بولندا، و4-1 ضد الأرجنتين، ولكن هدفها ضد إيطاليا بالتحديد كان له مذاقًا خاصًا لأنه أعلن انتهاء رقم دينو زوف التاريخي بعدم تلقي شباكه مع إيطاليا أهدافًا ل1143 دقيقة.

هايتي من أعرق البلدان في منطقة الكاريبي وحتى على المستوى العالمي، تأسس اتحادها في 1904 وشارك في تصفيات مونديال 1934، ولكن الاضطرابات السياسية في البلاد وظروفها الاقتصادية الصعب على الدوام جعلت مشاركاته بالبطولات القارية وتصفيات المونديال متقطعة وشهدت فترات غياب بالسنوات عن الساحة، وحتى عندما ضرب الزلزال البلاد في 2010 كان له تأثيره على كرة القدم بفقدان البلاد قرابة 30 لاعب كرة.

صحيح أزهى فترات الكرة في هايتي كانت عندما تأهل لكأس العالم في المرة الأولى، ولكن في 2013 شهدت المنتخب طفرة استثنائية عندما لعب وديتين ضد بطلة العالم وأوروبا إسبانيا وخسر بصعوبة بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع إيطاليا بهدفين لكل جانب في مباراة تعد الأبرز في تاريخ البلاد!









رحلة هايتي نحو كأس العالم المقبلة كانت ملحمية على غرار "أوديسة" هوميروس ورحلة أوديسيوس بعيدًا عن وطنه، إذ مُنع الفريق من اللعب في هايتي بسبب المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، فبدأ من المرحلة الثانية للتصفيات، وبدايته لم تكن موفقة بتعادلين ثم انتصارين وخسارة، ليصبح مطالب بالفوز في آخر مباراتين ويستمر مصيره ليس بيده لقطع بطاقة المونديال، ولكن فاز في كوراساو بالجولة الأخيرة على نيكاراجوا وخدمته بقية النتائج، ليعود للمونديال بعد غياب.



