سهلة على هايتي وصعبة على العرب! .. أشرف حكيمي ينقذ رقبة محمد وهبي في المغرب وياسين بونو يُكمل "الصورة السيئة" للهلال في كأس العالم 2026

إن كنت أحد من ناموا في ظل عدم مناسبة توقيتات مباريات كأس العالم 2026 مع أغلب بلادنا العربية، فقد فاتتك واحدة من أقوى مباريات البطولة، رغم أن أحدًا لم يتوقع ذلك قبلها، وظن أنها محسومة لأسود الأطلس بسهولة..

نعم! حسم المنتخب المغربي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تأهلهم الرسمي لدور الـ32 من كأس العالم 2026 بعد الفوز أمام هايتي برباعية مقابل هدفين، لكنه لم يكن انتصارًا سهلًا على الإطلاق.

منتخب هايتي تقدم أولًا أمام المغرب بهدفي عكسي من الحارس ياسين بونو في الدقيقة العاشرة، لكن الظهير المغربي أشرف حكيمي أدرك التعادل في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

عادت هايتي وتقدمت مرة ثانية في الدقيقة 43، لكن هذه المرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بأقدام ويلسون إيسيدور، ومعها توقفت أهداف المنتخب الكاريبي.

أما أسود الأطلس فاقتنصوا الثلاث نقاط بفضل ثنائية البديلين سفيان رحيمي وياسين جسيم في الدقيقتين 78 و89 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، تأهل المغرب لدور الـ32 برصيد سبع نقاط كوصيف المجموعة الثالثة، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن المنتخب البرازيلي الذي احتل الصدارة، فيما ودعت هايتي البطولة، مع احتلال اسكتلندا المركز الثالث بثلاث نقاط.

أما عن أسباب معاناة المنتخب المغربي الليلة أمام هايتي وهو ما لم يتوقعه أحد، دعونا نستطرد حديثنا في السطور التالية..











