بأقدام لا تعرف التردد، وكرات داعبت الشباك ثلاث مرات؛ أعلن منتخب البرازيل عن حضوره الصاخب في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

منتخب البرازيل فاز (3-0) ضد هايتي، فجر اليوم السبت - بتوقيت مكة المكرمة -؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات "المجموعة الثالثة"، بمونديال القارة الأمريكية.

وجاءت ثلاثية البرازيل في شباك هايتي؛ بواسطة كل من ماتيوس كونيا "هدفين" في الدقيقتين 23 و36، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 45+3.

لكن لا تستعجل عزيزي القارئ؛ فخلف هذه الثلاثية يقف واقع مرعب، أصبحنا نُشاهده في مباريات المنتخب البرازيلي مؤخرًا.

هذا الواقع المرعب، يظهر الحال الذي وصلت إليه الكرة البرازيلية؛ وهو ما سنحاول أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..