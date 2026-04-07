هانسي فليك يوجّه تحذيراً واضحاً إلى ماركوس راشفورد قبل مواجهة برشلونة لأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
فليك يطالب بصلابة دفاعية أكبر
أوضح مدرب البلاوغرانا أن التألق الفردي وحده لن يكون كافيًا لضمان مكان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقبيل مباراة الذهاب أمام أتلتيكو، شدد المدرب الألماني على ضرورة أن يعود راشفورد إلى الخلف ويساند الفريق خلال التحولات.
معدل العمل غير قابل للتفاوض
أشار فليك إلى أنه بينما كان تأقلم راشفورد إيجابياً، فإن التهديدات المحددة التي يشكلها لاعبو أتلتيكو على الأطراف تتطلب التزاماً دفاعياً كاملاً من مهاجميه. وأي تقصير عن جهد جماعي قد يترك خط دفاع برشلونة مكشوفاً.
وقال فليك محذراً عندما سُئل عن راشفورد خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "لا يتعلق الأمر فقط بالضغط عندما تكون الكرة بحوزتنا؛ في النهاية عليك أيضاً أن تدافع. لكنه يقوم بالأمور بشكل جيد وقد تأقلم. سنلعب ضد أتلتيكو، وهم جيدون على الأجنحة."
وأضاف: "لدينا أسلوبنا ونعرف كيف نريد أن نلعب. عندما لا نضغط، يصبح من الأسهل على الخصم إيجاد المساحات. رأينا ذلك مع الهدف الأول؛ لم نضغط على حامل الكرة. الآن نتحدث عن دوري أبطال أوروبا، إنها بطولة رائعة يريد الجميع اللعب فيها."
نقطة التحول لبرشلونة
وتأمل المدرب البالغ من العمر 61 عاماً أيضاً في التطور الأخير للفريق، مشيراً إلى أن الخسارة 2-1 أمام جيرونا في الدوري الإسباني منتصف فبراير كانت نقطة تحول، وشدد على أن هناك الكثير من الدروس للاعبيه الشباب.
وقال موضحاً: "بعد المباراة ضد جيرونا، لعبنا بمستوى أفضل. فريقنا صغير جداً. قلبا الدفاع، [باو] كوبارسي وجيرارد [مارتن]، يقومان بعمل رائع، لكن من الطبيعي أن يتخذا في بعض المواقف قراراً غير صحيح. إنهما شابان، والتكيف مع هذا المستوى أمر يصعب رؤيته".
ماذا يأتي بعد ذلك؟
بعد مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو، سيحوّل برشلونة تركيزه إلى ديربي كتالونيا ضد إسبانيول في الدوري الإسباني. يتصدر البلوجرانا حاليًا جدول الترتيب برصيد 76 نقطة من 30 مباراة، بفارق سبع نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني. وسيأمل راشفورد في لعب دور محوري في المباراتين سعيًا منه للحصول على انتقال دائم إلى برشلونة قادمًا من مانشستر يونايتد.