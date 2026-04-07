أشار فليك إلى أنه بينما كان تأقلم راشفورد إيجابياً، فإن التهديدات المحددة التي يشكلها لاعبو أتلتيكو على الأطراف تتطلب التزاماً دفاعياً كاملاً من مهاجميه. وأي تقصير عن جهد جماعي قد يترك خط دفاع برشلونة مكشوفاً.

وقال فليك محذراً عندما سُئل عن راشفورد خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "لا يتعلق الأمر فقط بالضغط عندما تكون الكرة بحوزتنا؛ في النهاية عليك أيضاً أن تدافع. لكنه يقوم بالأمور بشكل جيد وقد تأقلم. سنلعب ضد أتلتيكو، وهم جيدون على الأجنحة."

وأضاف: "لدينا أسلوبنا ونعرف كيف نريد أن نلعب. عندما لا نضغط، يصبح من الأسهل على الخصم إيجاد المساحات. رأينا ذلك مع الهدف الأول؛ لم نضغط على حامل الكرة. الآن نتحدث عن دوري أبطال أوروبا، إنها بطولة رائعة يريد الجميع اللعب فيها."