هانسي فليك يكشف عن التعليمات التي أعطاها لفريقه في الاستراحة والتي أدت إلى هزيمة نيوكاسل الساحقة على يد برشلونة

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، كشف فليك عن التعديلات التكتيكية المحددة التي طلبها في غرفة الملابس والتي غيرت أداء الفريق. وشرح المدرب تدخله الحاسم قائلاً: «لعبنا بطريقة مباشرة للغاية في الشوط الأول. إنهم جيدون في الهجمات المرتدة، ولم نكن نؤدي بشكل جيد. تمكنا من السيطرة على المباراة بشكل أكبر في الشوط الثاني.

كان الشوط الأول صعباً للغاية. كنا نعلم أنهم سيضغطون علينا. سجلنا هدفين، لكننا مررنا بالكثير من التقلبات. تقدمنا 3-2، وفي الاستراحة، أخبرت اللاعبين أننا نضغط باستمرار. أخبرتهم أننا يجب أن نضغط عليهم، ثم نسيطر على الكرة ونخترق دفاعهم عندما نستطيع. وقد نجح الأمر".