بعد نتيجة مخيبة للآمال في مباراة الذهاب، حوّل المدرب تركيزه بالكامل إلى التعديلات الذهنية والتكتيكية المطلوبة لاختراق المنظومة الدفاعية الصلبة لدييغو سيميوني.

وشدد فليك على أن العودة إلى أسلوب لعب عالي الشدة وشجاع أمر غير قابل للتفاوض إذا كان النادي يريد التأهل. ومع إقراره بالأجواء العدائية المتوقعة في العاصمة الإسبانية، طالب المدرب فريقه ببذل جهد جماعي بلا خوف.

وقال: "لدي شعور بأنها ستكون مختلفة تمامًا عن المباريات السابقة ضدهم لأن أجواء الملعب ستكون مذهلة. الجماهير تعرف ما تحتاجه، وسيكون الأمر صعبًا علينا، لكنني أؤمن بفريقي وبما يمكننا تحقيقه، وهذا ممكن، ولمَ لا؟ هذا ما نحتاج إلى التركيز عليه".

وأضاف: "أعلم أننا نلعب ضد أتلتيكو، فريق يضم لاعبين جيدين جدًا، وسنحتاج إلى الدفاع بقوة كبيرة، ولكن أيضًا أن نكون شجعانًا في الهجوم، أن نهاجم ونضغط ونستغل كل فرصة. إذا نظرت إلى المباراة الأخيرة، فربما كان ذلك هو الفارق الكبير بينهم وبيننا. ربما يكون الغد مختلفًا تمامًا، وهذا سيسعدني."