هانسي فليك يقول إن برشلونة «عادةً ما يكون الفريق الأفضل» أمام أتلتيكو مدريد، بينما يطالب المدرب بـ«الشجاعة» في الهجوم لقلب تأخرٍ بفارق هدفين
أفضلية أتلتيكو تمهّد لمهمة شاقة
يجد برشلونة نفسه في موقف حرج عقب فوز أتلتيكو مدريد الحاسم 2-0 في مباراة الذهاب على ملعب سبوتيفاي كامب نو الأسبوع الماضي. وقد كان ذلك اللقاء الأول كارثيًا على الكتالونيين، إذ شهد طرد باو كوبارسي بالبطاقة الحمراء قبل أن يسجل جوليان ألفاريز ركلة حرة رائعة ليؤمّن أفضلية هدفين للضيوف.
ورغم المهمة الشاقة في ملعب ميتروبوليتانو يوم الثلاثاء، يظل فليك واثقًا من أن فريقه يمتلك الجودة لقلب المواجهة. وأكد المدرب الألماني نهجًا استباقيًا، مُصرًّا على أن فريقه متفوق تاريخيًا في هذه المواجهة، وأن عليه إظهار قدر كبير من الجرأة التكتيكية.
فليك يطالب بعرض هجومي جريء
بعد نتيجة مخيبة للآمال في مباراة الذهاب، حوّل المدرب تركيزه بالكامل إلى التعديلات الذهنية والتكتيكية المطلوبة لاختراق المنظومة الدفاعية الصلبة لدييغو سيميوني.
وشدد فليك على أن العودة إلى أسلوب لعب عالي الشدة وشجاع أمر غير قابل للتفاوض إذا كان النادي يريد التأهل. ومع إقراره بالأجواء العدائية المتوقعة في العاصمة الإسبانية، طالب المدرب فريقه ببذل جهد جماعي بلا خوف.
وقال: "لدي شعور بأنها ستكون مختلفة تمامًا عن المباريات السابقة ضدهم لأن أجواء الملعب ستكون مذهلة. الجماهير تعرف ما تحتاجه، وسيكون الأمر صعبًا علينا، لكنني أؤمن بفريقي وبما يمكننا تحقيقه، وهذا ممكن، ولمَ لا؟ هذا ما نحتاج إلى التركيز عليه".
وأضاف: "أعلم أننا نلعب ضد أتلتيكو، فريق يضم لاعبين جيدين جدًا، وسنحتاج إلى الدفاع بقوة كبيرة، ولكن أيضًا أن نكون شجعانًا في الهجوم، أن نهاجم ونضغط ونستغل كل فرصة. إذا نظرت إلى المباراة الأخيرة، فربما كان ذلك هو الفارق الكبير بينهم وبيننا. ربما يكون الغد مختلفًا تمامًا، وهذا سيسعدني."
اختبارات اللياقة البدنية لخط الوسط وعمق التشكيلة
سيتم اختبار عمق التشكيلة بشدة مع قيام النادي بمراقبة جاهزية عدد من لاعبي خط الوسط الأساسيين قبل المواجهة الحاسمة. وبينما لا يزال مارك برنال محل شك كبير، يتزايد التفاؤل بشأن إمكانية مشاركة فرينكي دي يونغ وغافي. وفي مكان آخر، فإن كوبارسي موقوف بالطبع، بينما يغيب الجناح رافينيا والمدافع أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة.
"فرينكي يلعب بشكل أفضل مما كان عليه تحت قيادة برنال. سنرى كيف سيقدم أداءه اليوم، لكن الأمر سيكون صعبًا عليه. قد يبدأ فرينكي حتى أساسيًا؛ سنقرر هذا بعد ظهر اليوم"، قال.
"غافي يمكنه اللعب بالطبع. إنه لاعب يبذل كل ما لديه من أجل هذا الفريق والنادي، وفي الملعب لا يعرف الخوف، وهذا أمر جيد جدًا، وسنرى. سواء بدأ ضمن التشكيلة الأساسية أم لا، سنرى بعد التدريب."
جميع الأنظار تتجه إلى مواجهة ملعب ميتروبوليتانو
تَعِدُ مباراة الإياب المرتقبة للغاية بأن تكون مواجهةً درامية. فإذا نجح برشلونة في قلب فارق الأهداف، فسيضمن مقعدًا ثمينًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ما سيعزز بشكل كبير آفاق موسمه. وعلى النقيض، فإن الإخفاق في التأهل سيجبر النادي على تحويل كامل تركيزه نحو ما تبقى من مشواره في الدوري المحلي.
وأضاف فليك: "العقلية والموقف مهمّان. غدًا، سيكون كل جانب إيجابي مهمًا. علينا أن نؤمن بأننا قادرون على فعل ذلك، وأعتقد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح. في المباريات ضد أتلتيكو، نكون عادةً الفريق الأفضل".