هانسي فليك يقدم آخر المستجدات حول لياقة لامين يامال قبل المباراة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل، بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في فوز برشلونة على إشبيلية

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل المباراة الحاسمة، سارع فليك إلى طمأنة المشجعين بشأن حالة يامال، محذرًا في الوقت نفسه من الاختبار البدني الذي ينتظر الفريق. وقال المدرب: "إنه بخير. إنه اللاعب القادر على إحداث الفارق. لقد تدرب بشكل رائع أمس. وكذلك فعل الفريق. واليوم أيضًا. دوري أبطال أوروبا هو أحد أفضل المسابقات؛ الجميع يريد اللعب فيه، وهو دافع إضافي للاعبين".

وركز فليك على المعركة التكتيكية مع نيوكاسل، مضيفاً: "سيلعبون بدفاع رجل لرجل. ستكون المباراة صعبة. إنهم فريق قوي بدنياً، وخطيرون في الهجمات المرتدة. نحتاج إلى تقديم مباراة مثالية، وسنحاول فعل ذلك بالضبط. علينا أن نلعب بثقة ونستغل المساحات الخالية".