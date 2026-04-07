هيمنت الأحاديث حول أجواء استعدادات برشلونة على النقاشات المتعلقة بردة فعل يامال العاطفية إثر استبداله في الشوط الثاني من فوزهم في نهاية الأسبوع على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. وقد أبدى الدولي الإسباني غضباً من استبداله في عدة مناسبات هذا الموسم، لكن فليك لا يزال مصراً على أن مثل هذا الشغف أمر طبيعي لموهبة من الطراز العالمي تشق طريقها في كرة القدم النخبوية وهي في الثامنة عشرة فقط.

ومقدماً دعمه الكامل، قال فليك: «ما يجب أن نتذكره هو أن لامين يبلغ من العمر 18 عاماً. إنه لاعب لا يُصدَّق. أحياناً ترى ما يفعله، وهذا مذهل - خاصة في مواقف المواجهة واحداً لواحد. لكنه في النهاية يبلغ 18 عاماً فقط. أحياناً ينزعج عندما أستبدله، ربما لأنه يحاول مراوغة أربعة أو خمسة مدافعين والتسديد. قد يشعر بالإحباط. إنه عاطفي، وهذا لا بأس به. نحن ندعمه. نساعده على النمو. علينا أن نعتني به. أعلم أن الجميع يراقبه لأنه رائع. لكنه يبلغ 18 عاماً فقط. كلنا نرتكب أخطاء. سنحميه دائماً. سيكون الأفضل في المستقبل».