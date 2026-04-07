هانسي فليك يشنّ دفاعًا شرسًا عن لامين يامال «العاطفي» بعد أحدث نوبة غضب للنجم الواعد لبرشلونة على خط التماس
حماية موهبة استثنائية عبر الأجيال
هيمنت الأحاديث حول أجواء استعدادات برشلونة على النقاشات المتعلقة بردة فعل يامال العاطفية إثر استبداله في الشوط الثاني من فوزهم في نهاية الأسبوع على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. وقد أبدى الدولي الإسباني غضباً من استبداله في عدة مناسبات هذا الموسم، لكن فليك لا يزال مصراً على أن مثل هذا الشغف أمر طبيعي لموهبة من الطراز العالمي تشق طريقها في كرة القدم النخبوية وهي في الثامنة عشرة فقط.
ومقدماً دعمه الكامل، قال فليك: «ما يجب أن نتذكره هو أن لامين يبلغ من العمر 18 عاماً. إنه لاعب لا يُصدَّق. أحياناً ترى ما يفعله، وهذا مذهل - خاصة في مواقف المواجهة واحداً لواحد. لكنه في النهاية يبلغ 18 عاماً فقط. أحياناً ينزعج عندما أستبدله، ربما لأنه يحاول مراوغة أربعة أو خمسة مدافعين والتسديد. قد يشعر بالإحباط. إنه عاطفي، وهذا لا بأس به. نحن ندعمه. نساعده على النمو. علينا أن نعتني به. أعلم أن الجميع يراقبه لأنه رائع. لكنه يبلغ 18 عاماً فقط. كلنا نرتكب أخطاء. سنحميه دائماً. سيكون الأفضل في المستقبل».
تحدٍّ قاريّ مختلف
على الرغم من فوز برشلونة في الليغا على أتلتيكو، سارع فليك إلى التأكيد على أن ليالي دوري أبطال أوروبا تحمل تحديًا وشدة مختلفين تمامًا مقارنة بالمواجهات المحلية. وعندما سُئل عمّا إذا كان الفريق الكتالوني يمتلك أفضلية نفسية، أوضح المدرب الألماني: «الأمر مختلف. ليس بالكامل، لكنه مختلف. دوري أبطال أوروبا بطولة مختلفة. هكذا أراه. نحن نلعب ضد خصم قوي يضم لاعبين رائعين. نريد التأهل إلى الدور التالي».
تفكيك جدار سيميوني
شدّد فليك على صعوبة تفكيك فريق دييغو سيميوني، مسلطًا الضوء على كلٍّ من تنظيمهم وصلابتهم الذهنية قبل مباراة الذهاب. كما تطرق إلى المخاوف المتعلقة بالانضباط والطابع البدني للمباراة، ملوّحًا بأفكار تكتيكية محددة عمل الفريق عليها.
وتوسّعًا في نقاط قوة أتلتيكو ونهج برشلونة، أضاف فليك: "أتلتيكو فريق صعب. لديهم العقلية المناسبة، ولاعبون سريعون، وأقوياء داخل الملعب. يوم السبت، أراحوا عدة لاعبين ومع ذلك قدموا أداءً جيدًا. ليس من السهل تسجيل هدفين في مرمى أتلتيكو. هذا كل ما يمكنني قوله. الأمر دائمًا صعب. ستكون المباراة مثيرة جدًا. سنحاول تحقيق نتيجة جيدة، لكننا نعرف أننا يجب أن نلعب هناك. نريد الوصول إلى هدفنا. علينا التركيز على أدائنا وما نقوم به. علينا التركيز على لعبنا نحن. هذا ما أريد رؤيته."
يامال يسعى لكتابة فصل جديد في التاريخ
يستضيف برشلونة مباراة الذهاب، ساعياً إلى وضع حد لاتجاه مقلق يتمثل في 13 مباراة أوروبية متتالية دون الحفاظ على شباك نظيفة. وستتجه جميع الأنظار إلى يامال، الذي سيتجاوز إرلينغ هالاند كأصغر لاعب يصل إلى 10 مساهمات تهديفية في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا إذا سجل هدفاً أو قدم تمريرة حاسمة.