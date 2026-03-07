Getty Images Sport
هانسي فليك يشرح سبب استبعاده لروبرت ليفاندوفسكي ورافينها وبيدري من مباراة برشلونة، بينما حصل لامين يامال وماركوس راشفورد على فرصة اللعب
تحقيق التوازن بين عبء العمل والجدول الزمني المرهق
يعكس هذا الاختيار الاستراتيجي الضغط البدني الهائل الذي تعرض له الفريق بعد أسبوع مرهق تضمن مباراة شديدة الصعوبة ضد أتلتيكو مدريد. على الرغم من فوزه 3-0 في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء، خسر برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين وخرج من المسابقة. علاوة على ذلك، مع اقتراب مباراة أوروبية حاسمة ضد نيوكاسل يونايتد، من الواضح أن فليك يعطي الأولوية للياقة البدنية طويلة المدى للاعبيه الرئيسيين من خلال إدارة أعباءهم خلال هذه الفترة الصعبة من الموسم.
إدارة عبء العمل في برشلونة
قبل المباراة في بلباو، برر فليك قراره بتغيير تشكيلة الفريق بشكل كبير. وسلط الضوء على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات المحلية الفورية واللياقة البدنية للاعبين الرئيسيين. وشدد المدرب على أن إدارة الفريق هي استراتيجية طويلة الأمد، قائلاً: "عليك إدارة الدقائق والنظر إلى الماضي، ولكن أيضاً إلى المستقبل. عليك أن تمنح الجميع الفرص".
الإيمان في غرفة المحركات
مع استراحة بيدري، أظهر فليك ثقة كبيرة في مارك كاسادو ومارك برنال. وقد أوضح المدرب الأسباب المحددة لاختيارهما في التشكيلة الأساسية، قائلاً: "مارك برنال عائد من إصابة طويلة. كاسادو لاعب إيجابي للغاية وذكي جداً، ومن الرائع أن يكون معنا".
تغييرات دفاعية وأهداف اللقب
كما تعامل فليك مع أزمة دفاعية بعد إصابات جول كوندي وأليخاندرو بالدي، مما أجبر جواو كانسيلو على اللعب في الجهة اليسرى وإريك جارسيا في الجهة اليمنى. وفي معرض حديثه عن التشكيلة التجريبية، علق فليك قائلاً: "سنرى إريك في مركز الظهير الأيمن وكانسيلو في الجهة اليسرى". على الرغم من التغييرات، ظل هدفه ثابتاً: "نريد الفوز والحفاظ على المستوى الذي أظهره الفريق في المباراة السابقة".
كما أوضح المدرب الألماني أن الهدف الفوري لا يزال هو تحقيق الفوز لاستعادة تقدمه بأربع نقاط على ريال مدريد بعد فوز النادي العاصمي على سيلتا فيغو يوم الجمعة.
