Getty Images Sport
ترجمه
هانسي فليك يشرح رد فعل لامين يامال الغاضب بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق الأخيرة
إحباط يامال الواضح في ملعب متروبوليتانو
على الرغم من الهدف الحاسم الذي سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق الأخيرة، والذي رفع رصيد برشلونة إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، لم يشارك النجم الشاب يامال في الاحتفالات الصاخبة. فقد التقطت كاميرات التلفزيون الشاب وهو يدير ظهره للملعب عند تسجيل الهدف الفائز، وشوهد لاحقًا وهو يشير بذراعيه أثناء مغادرته الملعب برفقة مدرب حراس المرمى خوسيه رامون دي لا فوينتي. وبحسب ما ورد، تجاهل الجناح البالغ من العمر 18 عاماً مدرب برشلونة فليك للحظات أثناء خروجه، متوجهاً مباشرة إلى غرفة الملابس بينما كان زملاؤه يحتفلون بالفوز. وتباينت ردة فعله بشكل صارخ مع حالة النشوة العامة التي سادت المعسكر بعد تجاوز ليلة صعبة في العاصمة.
- (C)Getty Images
فليك يقلل من أهمية الحادثة
وفي تصريحاته بعد المباراة، سارع فليك إلى نفي أي إشارة إلى وجود خلاف أو مشكلة تكتيكية أعمق. وأصر المدرب الألماني على أن الإحباط نابع فقط من المعايير الشخصية العالية التي يضعها اللاعب لنفسه. وقال للصحفيين: "من الطبيعي أن يكون غاضبًا، لأنه بذل جهدًا كبيرًا ولم يحقق الهدف، وكان لديه العديد من الفرص".
وفي مقابلته مع DAZN بعد المباراة، ذهب فليك إلى أبعد من ذلك لتوضيح أنه لا توجد مشاكل مستمرة داخل الفريق. "كان منزعجًا بعض الشيء. هذا أمر طبيعي. إنه يريد تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة. هذه هي عواقب المباراة. كان ذلك لأننا لم نلعب جيدًا. تحدثنا في غرفة الملابس وكل شيء على ما يرام. إنها مباراة عاطفية"، أضاف المدرب السابق لبايرن ميونيخ.
أحداث المباراة وتأثيراتها على صراع اللقب
كانت المباراة بحد ذاتها أشبه برحلة مليئة بالتقلبات، بدأت بتسجيل جوليانو سيميوني الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 39. وسرعان ما أدرك ماركوس راشفورد، اللاعب المعار من مانشستر يونايتد، التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين. حدثت لحظة حاسمة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول عندما طُرد نيكو غونزاليس، مما أجبر رجال دييغو سيميوني على لعب الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين. استغل برشلونة هذه الميزة في الدقيقة 88 عندما انقض ليفاندوفسكي على الكرة المرتدة بعد تسديدة من جواو كانسيلو.
وبهذا النتيجة، استغل برشلونة تعثر ريال مدريد أمام مايوركا، ليفتح فارقاً كبيراً يبلغ سبع نقاط مع بقاء ثماني مباريات فقط. واعترف فليك بأهمية الفوز لكنه ظل حذراً، قائلاً: "سيطرنا على المباراة. هذه ثلاث نقاط مهمة للغاية. لا تزال هناك ثماني مباريات، لم يحسم شيء بعد وعلينا القيام بعملنا".
- AFP
الأنظار تتجه نحو دوري أبطال أوروبا
ليس أمام برشلونة متسع من الوقت للتفكير في أحداث المباراة الدرامية، حيث يتجه التركيز فوراً نحو المسابقات الأوروبية. وأشار فليك إلى ضرورة التعافي السريع، مشدداً على ضرورة استعادة اللاعبين للياقة البدنية. وقال: «أمامنا ثلاثة أيام للتحضير لمباراة دوري أبطال أوروبا والوصول إلى أفضل حالة ممكنة». ومع اقتراب موعد المواجهة الحاسمة الأخرى ضد أتلتيكو يوم الأربعاء في كامب نو ضمن دوري أبطال أوروبا، يأمل فليك أن يتمكن نجمه الشاب من تحويل إحباطه إلى أداء يضمن الفوز بالمباراة.