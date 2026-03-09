Getty/GOAL
هانسي فليك يرد بدبلوماسية على مقابلة تشافي المثيرة التي استهدفت جوان لابورتا قبل انتخابات برشلونة
تشافي يكشف عن اعتذار فليك وسط انتقال برشلونة
اتخذ فليك موقفًا حذرًا بعد المقابلةالمثيرة التي أجراها سلفه تشافي مع صحيفة لا فانغارديا. قبل مباراة برشلونة الحاسمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل في سانت جيمس بارك، سُئل فليك عن مزاعم تشافي المحددة بشأن الانتقال الإداري.
وكان تشافي قد صرح علناً: "جاء ليقدم اعتذاره عندما سألته عما إذا كان النادي قد تحدث معه بالفعل أثناء توليّ منصب المدير الفني، خلال تلك الأسابيع أو الثلاثة أسابيع التي كان النادي قد قرر فيها بالفعل الاستغناء عني ولكن لم يخبرني أحد بذلك مباشرة. اعتذر، وتحدثنا لأكثر من ساعتين، كان الأمر رائعاً. طلب منه النادي ألا يقول لي أي شيء، ولهذا جاء إلى منزلي للاعتذار. إنه رجل طيب وشريف، وأنا سعيد لأنه يبلي بلاءً حسناً".
فليك يرد على سلفه في برشلونة
واختار مدرب بايرن ميونيخ السابق تجنب المواجهة العلنية، وشدد على رغبته القوية في إبقاء جميع شؤونهم الخاصة بعيدة تمامًا عن أضواء الإعلام الساطعة. وتحدث فليك إلى وسائل الإعلام بهدوء، موضحًا أنه لن يكشف عن تفاصيل تفاعلاتهم السابقة لإثارة المزيد من العناوين. وقال: "أنا أعرف الحقيقة وسأحتفظ بها لنفسي. لن أقولها هنا"، صرح بحزم، مضعفاً بشكل مفاجئ التكهنات حول طبيعة الاعتذار وتوقيته بالضبط.
وتحدث المدرب بإسهاب عن حدوده الشخصية فيما يتعلق بمثل هذه الاتصالات. "أنا وزافي زملاء عمل ونتمتع بعلاقة جيدة. قمت بزيارته، وتقابلنا عند وصولي، لكن هذا أمر خاص"، أوضح فليك. "الأمر أشبه بحديثي مع زوجتي، وهو أمر خاص. وأنا لا أتحدث عن ذلك. لا أعلق على أي شيء لأنني أعرف الحقيقة".
تشتيت الانتباه عن الضجة الانتخابية
وقد أضاف توقيت هذه التصريحات الوقود إلى النار، حيث جاءت قبل أيام قليلة من انتخابات رئاسة النادي، ويبدو أنها تستهدف مجلس إدارة جوان لابورتا. عندما سأل الصحفيون عما إذا كان الأيقونة الكاتالونية مخطئًا في التحدث خلال أسبوع حرج للغاية بالنسبة لآمال الفريق الأوروبية، رفض فليك رفضًا قاطعًا إصدار حكم على هذه المسألة المعقدة.
وقال: "هو من يجب أن يقول ذلك، وليس أنا"، متهربًا من الإجابة على السؤال. كما أثيرت أسئلة حول المستقبل غير المؤكد للمدير الرياضي ديكو، فرد فليك بصبر: "أول شيء، علينا الانتظار. منذ اليوم الأول، عملت بشكل مريح للغاية مع ديكو وبوجان كركيتش. نحن لا نحلل الفريق الأول فحسب، بل نحلل أيضًا لاعبي لا ماسيا، الفريق الاحتياطي... تحدثنا عند وصولي عن مارك كاسادو ومارك برنال وجيرارد مارتين... ولدينا نفس الفكرة. نحن جميعًا واحد. لقد أنشأنا فريقًا للمستقبل".
التركيز يتحول إلى سانت جيمس بارك
على الرغم من الانشغالات المستمرة خارج الملعب، فإن فليك مصمم على إبقاء فريقه مركزًا تمامًا على التحدي الرياضي في إنجلترا. شدد المدرب الألماني على أن الهدف الجماعي للفريق لم يتغير على الإطلاق، تاركًا الضجة السياسية وراءهم في كاتالونيا.
وبالنظر إلى المباراة ضد فريق ماغبايز، أكد المدرب على الأهمية الكبيرة لهذه المواجهة. "هذه واحدة من أهم أسابيع الموسم. علينا التركيز على المباريات"، ذكّر فليك الصحافة. "نريد أن يسير كل شيء على ما يرام وأن نبذل قصارى جهدنا. أحترم نيوكاسل كثيرًا، وأحترم المنافسة، وعلينا التركيز على ذلك".
