نظرة إلى عام 2020: كان بايرن قد فاز للتو بالثلاثية مع فليك، وكان في طريقه نحو السداسية. وبما أن نافذة الانتقالات الخريفية كانت مفتوحة حتى 5 أكتوبر بسبب جائحة كورونا، أدى ذلك إلى هجوم انتقالات خريفي غير مسبوق. وخلال 24 ساعة أعلن بايرن التعاقد مع مارك روكا (كان يبلغ حينها 23 عامًا، مقابل تسعة ملايين يورو)، وبونا سار (28 عامًا، مقابل ثمانية ملايين)، وإيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (31 عامًا، في صفقة انتقال حر)، ودوغلاس كوستا (30 عامًا، على سبيل الإعارة)، ولاعب يُدعى تياغو دانتاس (19 عامًا، على سبيل الإعارة). وكان المسؤول الرئيسي عن ذلك هو عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية آنذاك حسن صالح حميدزيتش.

وبعد مرور عامين على الأقل، اتضح أن هذا التحرك الذي كان مدفوعًا بالذعر عقب هزيمة مقلقة بنتيجة 1:4 أمام هوفنهايم، كان من أكثر أنشطة بايرن فشلًا في سوق الانتقالات. وحده تشوبو-موتينغ قدم قيمة مضافة مستدامة، بينما لم يساعد سار وكوستا الفريق حقًا. كما أن روكا ودانتاس سدا الطريق أمام شتيلر، ابن ميونخ الذي تدرّب في النادي، وكذلك أمام أدريان فاين (الذي يلعب اليوم في يان ريغنسبورغ) من حيث آفاقهما—وفوق ذلك كلّه كلّفا النادي في بعض الحالات الكثير من المال.

بالنسبة لروكا، حقق بايرن بعد عامين على الأقل فائضًا في قيمة الصفقة قدره ثلاثة ملايين يورو، حين انتقل مقابل ما قيل إنه 12 مليون يورو إلى ليدز يونايتد. أما صفقة إعارة دانتاس من بنفيكا لشبونة فتبدو أكثر إثارة للشكوك. فقد تمت خصوصًا بإلحاح من فليك، الذي كان قد اكتشف البرتغالي الموهوب بلا شك خلال فترة عمله مديرًا رياضيًا في الاتحاد الألماني، ويُقال إنه فرض الصفقة متجاوزًا صالح حميدزيتش. وكان يقال آنذاك إن "برازو" كانت لديه خطط أخرى لخط الوسط.

بعد بضعة أشهر فقط من الضربة الانتقالية الخماسية، اشتعل جدل مفاده أن هناك استغرابًا في الحرم التدريبي (الكامبس) من تفضيل دانتاس—الذي كان يتدرب بانتظام مع الفريق الأول—على موهبة النادي الشابة شتيلر. كما صبّت حقيقة أن دانتاس لم يصبح مؤهلًا للعب مع الفريق الأول إلا اعتبارًا من 1 يناير مزيدًا من الزيت على نار النقاش المشتعلة أصلًا. والسبب: أن المستندات اللازمة للصفقة وصلت بعد انتهاء فترة الانتقالات فعليًا، ولذلك لم يعد مسموحًا تسجيله قبل نهاية فترة الحظر. غير أن التغطية الإعلامية أثارت غضب فليك بشدة.

وقال: "هذا غير صحيح بهذا الشكل"، ووبّخ قائلًا: "يحاولون مرارًا وتكرارًا دق إسفين بين الفريق الأول والكامبس." وأضاف أنه في تواصل دائم مع الكامبس: "إذا كان هناك شيء ما، نتحدث بصوت واحد." لكن يبدو أن الشائعات لم تكن بعيدة تمامًا عن الحقيقة، كما أوحت تصريحات شتيلر في نوفمبر 2021.

ووصف اللاعب البالغ اليوم 24 عامًا التعاقد مع روكا ودانتاس بأنه "صفعة على الوجه"، وأوضح في الصيف التالي لموقع SPOX: "في النهاية كان واضحًا بالنسبة لي أن طريقي في بايرن سينتهي بعد هذا الموسم." وهكذا حدث بالفعل. ترك شتيلر عقده ينتهي وانتقل مجانًا إلى هوفنهايم. وبعد أن أصبح لاعبًا أساسيًا تحت قيادة هوينِس، تبعه في موسم 2023/24 إلى شتوتغارت، حيث حقق مرة أخرى تقدمًا كبيرًا في تطوره.