لدى نادي بايرن ميونخ تقليد خاص للغاية، يُفرِح قبل كل شيء القلبَ الذوّاق لكل بافاري. فما إن يشارك موهبة من أكاديمية النادي لأول مرة مع الفريق الأول، حتى تُدعى الموظفات والموظفون في الحرم إلى فطور جماعي من السجق الأبيض. غير أن هذا الاجتماع المشترك لم يعد هذا الموسم أمراً استثنائياً حقاً، بل أصبحت هناك بالفعل درجة من الروتين.
فرض المدرب فينسنت كومباني على طاقم كافتيريا الحرم الجامعي ما لا يقل عن تسع (!) مناسبات لتسخين سجق «برُوهفوُرست» الأسطوري في قدور الطبخ – على الأقل هذا ما تقوله «حسبة بائع الحليب». فمنذ المباراة الأولى للينارت كارل في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، احتفل العدد نفسه من الشبان بظهورهم الأول مع الفريق الأول. لكن في الأسابيع الماضية لم يعد الطهاة ومورّدو السجق الأبيض قادرين على اللحاق بالوتيرة.
وقال رئيس قطاع الناشئين يوخن زاور مؤخراً وهو يحيّي طاقم المطبخ: «ها نحن نعود مجدداً – أسرع مما توقعنا». في الأصل كان هذا التلذذ نتيجة لظهور مايكُون كاردوزو الأول مطلع مارس أمام غلادباخ، لكن منذ ذلك الحين ظهر أيضاً دينيز أوفلي وفيليب بافيتش وأخيراً إربلين عثماني للمرة الأولى. وبسبب موجة إصابات صغيرة، شهدت الفترة التي سبقت توقف المباريات الدولية ظهور مبتدئ تلو الآخر. وكان كومباني، سيّد المراسم، قد كافأ في وقت سابق من الموسم ويسدوم مايك وديفيد سانتوس دايبر وكاسيانو كيالا وفيليبي تشافيز. رقم قياسي!
وقال زاور بحماس: «لقد حققنا بالفعل أكبر عدد من الظهورات الأولى في موسم واحد للاعبين من أكاديميتنا، كما سجلنا إجمالاً أكبر عدد من دقائق اللعب بأصغر متوسط عمر للاعبين المعنيين»، مؤكداً أن أي نادٍ آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى لا يستطيع تقديم نسبة مماثلة. وعلى ما يبدو لتخفيف العبء عن طاقم الحرم الجامعي، لا يُخطط حالياً لإقامة أي إفطارات أخرى من السجق الأبيض. وبدلاً من ذلك ستقام في الصيف حفلة شواء «للاحتفال بموسمنا القياسي على النحو اللائق».
وتُظهر قيمة هذه الأفضلية التاريخية ليس فقط «الانقطاع» المخطط له عن التقليد، بل أيضاً نظرة إلى الماضي القريب. فمثل هذا الدعم للمواهب لم يكن قبل بضع سنوات بهذا الوضوح، وقد كلّف بايرن ميونيخ بالفعل أكثر من لاعب ناضج من نجوم الحاضر. ومن بينهم أنجيلو شتيلر، الذي يصارع حالياً بفضل عروضه المتميزة مع شتوتغارت تحت قيادة مدرب ناشئي بايرن السابق سيباستيان هونيس من أجل مقعد في قائمة المنتخب الألماني لنهائيات كأس العالم المقبلة. وقد سبق رحيله عن حامل الرقم القياسي الألماني «صفعة على الوجه»، كان المدرب حينها هانزي فليك المسؤول الأول عنها.
تياغو دانتاس في قلب الحدث: خمس صفقات انتقال تاريخية تحت قيادة هانزي فليك تُنسى
نظرة إلى عام 2020: كان بايرن قد فاز للتو بالثلاثية مع فليك، وكان في طريقه نحو السداسية. وبما أن نافذة الانتقالات الخريفية كانت مفتوحة حتى 5 أكتوبر بسبب جائحة كورونا، أدى ذلك إلى هجوم انتقالات خريفي غير مسبوق. وخلال 24 ساعة أعلن بايرن التعاقد مع مارك روكا (كان يبلغ حينها 23 عامًا، مقابل تسعة ملايين يورو)، وبونا سار (28 عامًا، مقابل ثمانية ملايين)، وإيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (31 عامًا، في صفقة انتقال حر)، ودوغلاس كوستا (30 عامًا، على سبيل الإعارة)، ولاعب يُدعى تياغو دانتاس (19 عامًا، على سبيل الإعارة). وكان المسؤول الرئيسي عن ذلك هو عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية آنذاك حسن صالح حميدزيتش.
وبعد مرور عامين على الأقل، اتضح أن هذا التحرك الذي كان مدفوعًا بالذعر عقب هزيمة مقلقة بنتيجة 1:4 أمام هوفنهايم، كان من أكثر أنشطة بايرن فشلًا في سوق الانتقالات. وحده تشوبو-موتينغ قدم قيمة مضافة مستدامة، بينما لم يساعد سار وكوستا الفريق حقًا. كما أن روكا ودانتاس سدا الطريق أمام شتيلر، ابن ميونخ الذي تدرّب في النادي، وكذلك أمام أدريان فاين (الذي يلعب اليوم في يان ريغنسبورغ) من حيث آفاقهما—وفوق ذلك كلّه كلّفا النادي في بعض الحالات الكثير من المال.
بالنسبة لروكا، حقق بايرن بعد عامين على الأقل فائضًا في قيمة الصفقة قدره ثلاثة ملايين يورو، حين انتقل مقابل ما قيل إنه 12 مليون يورو إلى ليدز يونايتد. أما صفقة إعارة دانتاس من بنفيكا لشبونة فتبدو أكثر إثارة للشكوك. فقد تمت خصوصًا بإلحاح من فليك، الذي كان قد اكتشف البرتغالي الموهوب بلا شك خلال فترة عمله مديرًا رياضيًا في الاتحاد الألماني، ويُقال إنه فرض الصفقة متجاوزًا صالح حميدزيتش. وكان يقال آنذاك إن "برازو" كانت لديه خطط أخرى لخط الوسط.
بعد بضعة أشهر فقط من الضربة الانتقالية الخماسية، اشتعل جدل مفاده أن هناك استغرابًا في الحرم التدريبي (الكامبس) من تفضيل دانتاس—الذي كان يتدرب بانتظام مع الفريق الأول—على موهبة النادي الشابة شتيلر. كما صبّت حقيقة أن دانتاس لم يصبح مؤهلًا للعب مع الفريق الأول إلا اعتبارًا من 1 يناير مزيدًا من الزيت على نار النقاش المشتعلة أصلًا. والسبب: أن المستندات اللازمة للصفقة وصلت بعد انتهاء فترة الانتقالات فعليًا، ولذلك لم يعد مسموحًا تسجيله قبل نهاية فترة الحظر. غير أن التغطية الإعلامية أثارت غضب فليك بشدة.
وقال: "هذا غير صحيح بهذا الشكل"، ووبّخ قائلًا: "يحاولون مرارًا وتكرارًا دق إسفين بين الفريق الأول والكامبس." وأضاف أنه في تواصل دائم مع الكامبس: "إذا كان هناك شيء ما، نتحدث بصوت واحد." لكن يبدو أن الشائعات لم تكن بعيدة تمامًا عن الحقيقة، كما أوحت تصريحات شتيلر في نوفمبر 2021.
ووصف اللاعب البالغ اليوم 24 عامًا التعاقد مع روكا ودانتاس بأنه "صفعة على الوجه"، وأوضح في الصيف التالي لموقع SPOX: "في النهاية كان واضحًا بالنسبة لي أن طريقي في بايرن سينتهي بعد هذا الموسم." وهكذا حدث بالفعل. ترك شتيلر عقده ينتهي وانتقل مجانًا إلى هوفنهايم. وبعد أن أصبح لاعبًا أساسيًا تحت قيادة هوينِس، تبعه في موسم 2023/24 إلى شتوتغارت، حيث حقق مرة أخرى تقدمًا كبيرًا في تطوره.
خيّب تياغو دانتاس الآمال في بايرن ميونخ – ثم أصبح رحّالةً يجوب العالم
في هذه الأثناء يُعدّ شتيلر من أفضل لاعبي خط الوسط في البلاد، وقد سُمح له قبل وقت قصير فقط، مع انطلاق العام الجديد لكأس العالم، بخوض مباراتي معسكر مارس ضمن منتخب ألمانيا من البداية. غير أن مدرب المنتخب يوليان ناغلسمان كان قد امتنع في البداية — مما أثار استغراب بعض الخبراء — عن استدعاء ركيزة شتوتغارت. لكن بسبب الاعتذارات الناتجة عن الإصابة لكل من ألكسندر بافلوفيتش، وهو بدوره من خريجي أكاديمية بايرن ميونخ، وفيلكس نميشا (دورتموند)، دخل مباشرة إلى التشكيلة الأساسية، وبات بإمكانه على الأقل أن يُبقي آماله بهدوء في الحصول على بطاقة المونديال حية.
وماذا عن دانتاس؟ لم ينجح قط في تلبية التوقعات الكبيرة. حتى فليك اضطر سريعاً للاعتراف بأنه لم يكن على مستوى بايرن ميونخ ببساطة. وعلى وجه الخصوص من الناحية البدنية، أظهر جوهرة خط الوسط الموهوبة تقنياً عجزاً كبيراً، وانتهى به الأمر إلى مشاركتين هزيلتين فقط في الدوري الألماني. وبينما غادر مدرب برشلونة الحالي في الصيف وسط الخلافات المستمرة مع صالح حميديتش، وفشل فشلاً ذريعاً كمدرب للمنتخب، لم يُفعِّل المسؤولون خيار الشراء البالغ ثمانية ملايين يورو للتعاقد معه بشكل دائم.
حتى بنفيكا لم يعد لديه في الواقع استخدام حقيقي لدانتاس، الذي أُعير بعد عودته ثلاث مرات أخرى وتحول إلى رحّالة كروي. وعبر سي دي تونديلا (البرتغال)، وباوك سالونيكي (اليونان)، وآ زد ألكمار (هولندا)، وقّع لاعب منتخب البرتغال تحت 21 عاماً سابقاً (18 مباراة) في صيف 2024 عقداً لمدة عام مع نادي إن كا أوسييك الكرواتي من الدرجة الأولى، وحصل للمرة الأولى في مسيرته التي لا تزال فتية على مكان أساسي.
ومع استمرار معاناته من عيوب واضحة في الالتحامات الثنائية، تألق دانتاس قبل كل شيء كصانع تمريرات، وهو ما تبعه هذا الموسم انتقال مجاني جديد إلى إتش إن كا رييكا. لدى بطل 2017 والفائز بالكأس عدة مرات، يُعدّ محور الارتكاز في وسط الملعب، ويتميّز أيضاً بخطورته التهديفية. فقد سجل ثمانية أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة في 44 مباراة رسمية حتى الآن.
وكان دانتاس على وشك أن يظهر مجدداً أمام جمهور ألماني، لولا خروج رييكا من ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام راسينغ ستراسبورغ. ففي الدور التالي سيواجه الفرنسيون ماينتس 05. ومع ذلك، لا يزال على دانتاس ألا يدفن حلمه بتحقيق أول لقب له كعنصر مهم في فريق، رغم احتلاله المركز الثالث في الدوري وبفارق واضح عن المتصدر دينامو زغرب، بعدما كان قد فاز في ميونخ بدرع الدوري وكأس العالم للأندية كبديل دائم.
وبعد فوزٍ مدوٍّ بنتيجة 3:2 في ربع نهائي كأس كرواتيا أمام هايدوك سبليت، بثلاثة (!) أهداف في الوقت بدل الضائع، بينها هدف لدانتاس من ركلة جزاء ليعادل مؤقتاً 1:1، سيواجه في المربع الذهبي ناديه السابق أوسييك. وسيكون التتويج بمثابة ذروة مؤقتة لمسيرته التي لم تكن ناجحة كثيراً حتى الآن.
تياغو دانتاس: المحطات العديدة للاعب بايرن السابق
الفترة النادي 2013 إلى 2024 بنفيكا لشبونة 2020 إلى 2021 بايرن ميونخ (إعارة) 2021 إلى 2022 سي دي تونديلا (إعارة) 2022 إلى 2023 باوك سالونيكي (إعارة) 2023 إلى 2024 أ زد ألكمار (إعارة) 2024 إلى 2025 إن كيه أوسييك 2025 إلى اليوم إتش إن كيه رييكا