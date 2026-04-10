على الرغم من امتلاكه تقدماً مريحاً بفارق سبع نقاط على ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، ألمح فليك إلى أن الدوري المحلي قد يأتي في المرتبة الثانية مقارنةً بالنجاح القاري. ويوازن البلوجرانا حالياً بين السعي إلى اللقب ومواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عالية المخاطر، لكن آمالهم في النجاح القاري تلقت ضربة كبيرة هذا الأسبوع بخسارتهم 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع النهائي. ويتزايد الضغط على البلوجرانا، والمدرب لا يعيش أي أوهام بشأن المكان الذي تكمن فيه شغف النادي الحقيقي.

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام، كان فليك صريحاً بشأن الهدف النهائي للموسم. وقال موضحاً: «بالطبع الدوري الإسباني هو سبب مشاركتنا في دوري أبطال أوروبا، لكن الحلم لكل مدرب ولاعب ومشجع هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولهذا نحن هناك».