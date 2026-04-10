AFP
هانزي فليك يعترف بأن نجوم برشلونة «أكثر تحفيزًا» في مباريات دوري أبطال أوروبا، إذ يضع المدرب التتويج الأوروبي أولوية على حساب الدوري الإسباني
الحلم الأوروبي يتصدر المشهد
على الرغم من امتلاكه تقدماً مريحاً بفارق سبع نقاط على ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، ألمح فليك إلى أن الدوري المحلي قد يأتي في المرتبة الثانية مقارنةً بالنجاح القاري. ويوازن البلوجرانا حالياً بين السعي إلى اللقب ومواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عالية المخاطر، لكن آمالهم في النجاح القاري تلقت ضربة كبيرة هذا الأسبوع بخسارتهم 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع النهائي. ويتزايد الضغط على البلوجرانا، والمدرب لا يعيش أي أوهام بشأن المكان الذي تكمن فيه شغف النادي الحقيقي.
وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام، كان فليك صريحاً بشأن الهدف النهائي للموسم. وقال موضحاً: «بالطبع الدوري الإسباني هو سبب مشاركتنا في دوري أبطال أوروبا، لكن الحلم لكل مدرب ولاعب ومشجع هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولهذا نحن هناك».
يعثر اللاعبون على معدات إضافية لدوري أبطال أوروبا
أشار الألماني إلى أن هناك فرقًا ملموسًا في الأجواء والحدة داخل فريقه عندما يُعزَف النشيد الشهير، معترفًا بأن لاعبيه يبدو أنهم يجدون مستوى إضافيًا من التركيز في الليالي الأوروبية مقارنةً بواجباتهم المحلية الأسبوعية.
وقال فليك معترفًا: «ترى أن الفريق أكثر تحفيزًا قليلًا في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي نريد الفوز بها». ويبدو أن هذا التحول النفسي يشكّل قوة دافعة وراء تفكيره التكتيكي مع دخول الموسم مرحلته الأكثر حسمًا، إذ أقرّ المدرب بالجاذبية الكبيرة التي يمارسها دوري الأبطال على نجومه.
إعطاء الأولوية للتاج القاري
بينما لا يزال برشلونة في وضع قوي محلياً، فإن فليك مصمم على تحقيق اللقب الذي استعصى على النادي منذ عام 2015. وعلى الرغم من انتكاسة مباراة الذهاب على أرضه أمام أتلتيكو مدريد منتصف الأسبوع، فإن عزم المدرب على قلب التأخر والمضي حتى النهاية لا يزال ثابتاً، حتى لو كان ذلك يعني المجازفة في الدوري الإسباني.
وجدد فليك التأكيد على تسلسل أهداف النادي، قائلاً: "علينا القيام بعملنا في الدوري، لكن أهم شيء هو الفوز بدوري أبطال أوروبا؛ إنه هدف اللاعبين والنادي، ولهذا نحن هنا."
تغييرات مرتقبة في الأفق للديربي
مع اقتراب مواجهة الإياب الحاسمة في أوروبا، أصبح احتمال إجراء تغييرات واسعة في التشكيلة في الديربي المقبل أمام إسبانيول محور حديث كبير. ويشير تركيز فليك على أهمية دوري أبطال أوروبا إلى أن عدداً من الأساسيين قد يحصلون على الراحة لضمان وصولهم إلى أفضل جاهزية بدنية قبل الاستحقاق القاري المقبل.
وعندما سُئل عمّا إذا كان سيُجري تدويراً في التشكيلة، التزم فليك الغموض بشأن اختياراته المحددة، لكنه ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام التغييرات. وبالنظر إلى قناعته بأن النجاح الأوروبي هو الأولوية المطلقة، فمن المتوقع أن يدير الألماني موارده بعناية لضمان بقاء برشلونة قادراً على المنافسة على الجبهتين من دون إنهاك نجومه الأكثر «تحفيزاً».