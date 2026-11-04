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أحمد فرهود

أشركه ضد الصغار ليخسره أمام الكبار: هانزي فليك يتجاهل "مؤشر رودري الخطير".. وبرشلونة يدفع الثمن!

فقرات ومقالات
برشلونة
رودري
هانسي فليك
أستون فيلا
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني

ضربة جديدة تهدد برشلونة..

المباريات التالية
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

08 نوفمبر 2026

برشلونة

برشلونة

لا يُمكن أن يختلف اثنان على الثورة الرياضية التي أحدثها المدير الفني الألماني هانزي فليك، في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك منذ تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2024.

لكن رغم ذلك؛ هناك بعض التفاصيل المثيرة للجدل في برشلونة، والتي تجعلنا نتساءل: "كيف يفكر فليك؟!".

مثلًا.. الجميع أعرب عن استغرابه من "تهميش" فليك صفقة قلب الدفاع، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ رغم أن الخط الخلفي هو نقطة ضعف الفريق البرشلوني، في عهد المدير الفني الألماني بالذات.

كما أن هناك اندهاشًا كبيرًا من توزيع دقائق اللعب على نجوم برشلونة، ما بين المسابقات المحلية والقارية؛ حيث نجد أسماء بعينها تشارك في كل المباريات ولمدة 90 دقيقة، حتى ولو كانت النتيجة محسومة.

هذا أدى إلى تعرض بعض النجوم للإصابات؛ آخرهم النجم الإسباني الكبير رودري هيرنانديز، متوسط ميدان فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

إصابة رودري ستقودنا مباشرة للحديث عن تعامل فليك معه؛ وهو ما سنحاول استعراضه في تقريرنا، خلال السطور القادمة..

  • Brentford v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    رودري هيرنانديز.. تاريخ من الإصابات في السنوات الأخيرة

    تعرض النجم الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة؛ لـ"لإصابة" في مباراة فريقه ضد نادي أستون فيلا الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    وبسبب هذه الإصابة، تم استبدال رودري بين شوطي مباراة أستون فيلا، وذلك بزميله ومواطنه الإسباني الشاب مارك برنال؛ قبل أن يصدر برشلونة بيانًا رسميًا بشأن حالته الطبية، اليوم الأربعاء.

    برشلونة أعلن إصابة رودري في "العضلة ذات الرأسين الفخذية"، دون أن يحدد مدة غيابه؛ بينما قدرت تقارير صحفية فترة ابتعاد النجم الإسباني المخضرم عن الملاعب، بنحو شهر تقريبًا.

    المهم.. هذه الضربة الجديدة لرودري، انضمت إلى سلسلة من الإصابات التي عانى منها اللاعب مؤخرًا؛ على النحو التالي:

    * من سبتمبر 2024 إلى مايو 2025: قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

    * من يوليو إلى أغسطس 2025: إصابة في منطقة الأربية.

    * سبتمبر 2025: مشكلة في الركبة.

    * أكتوبر 2025: إصابة عضلية في الفخذ الخلفي.

    * من نوفمبر إلى ديسمبر 2025: إصابة عضلية في الفخذ الخلفي.

    * من أبريل إلى مايو 2026: إصابة في منطقة الفخذ/ الأربية.

    * من يوليو إلى أغسطس 2026: إصابة في الظهر.

    * نوفمبر 2026: إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية.

    أي إن رودري منذ عام 2024 وحتى الآن، تعرض لثماني إصابات؛ بعضها كان خطيرًا كـ"القطع في الرباط الصليبي"، وأخرى أبعدته فترات قصيرة عن الملاعب أو تزامنت مع الإجازة.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    الرباط الصليبي.. مؤشر خطير على إصابات رودري العضلية!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نركز على أمر في غاية الأهمية، بخصوص تاريخ إصابات النجم الإسباني رودري هيرنانديز.

    الملاحظ أن معظم إصابات رودري، منذ شفائه من "القطع في الرباط الصليبي"، كانت في الفخذ والعضلات الخلفية.

    ذلك يقودنا مباشرة إلى حقيقة طبية؛ وهي أن تضرر "الرباط الصليبي"، قد يؤثر على المجموعة العضلية الخلفية للفخذ.

    هذه العضلات تساعد على ثني الركبة، بل وتثبيتها أثناء الركض وتغيير الاتجاه، مع مد مفصل الورك.

    وبعد "قطع الرباط الصليبي الأمامي"، وإجراء العملية الجراحية؛ قد تحدث تغيرات في القوة العضلية والتوازن العصبي العضلي، وكذلك طريقة توزيع الحمل على الساق.

    وهنا تظهر نقطة مهمة للغاية؛ وهي أنه إذا لم يستعد اللاعب قوته العضلية وتوازنه الحركي بصورة كاملة، فقد تتعرض بعض العضلات لأحمال إضافية أثناء الركض والتوقف المفاجئ.

    ونحن لا نريد الجزم بأن ذلك ما حدث مع رودري؛ لكن معاناته العضلية المستمرة بعد إصابة "القطع في الرباط الصليبي" التي تعرض لها في عام 2024، قد تكون مؤشرًا على ما ذكرناه بالفعل.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    90 دقيقة.. عندما أكمل رودري مباريات برشلونة المحسومة!

    الآن.. لنصل إلى النقطة الأهم في تقريرنا عزيزي القارئ؛ وهي: "هل يتعامل المدير الفني الألماني هانزي فليك بشكل صحيح مع تاريخ إصابات النجم الإسباني رودري هيرنانديز؟!".

    وبالطبع، كل مدرب أعلم بحالة نجومه الفنية والطبية؛ إلا أننا نشاهد فليك يشرك رودري في جميع مباريات العملاق الكتالوني برشلونة، وبعضها لمدة 90 دقيقة كاملة.

    دعونا نعطي مثالًا بسيطًا؛ رودري شارك لمدة 90 دقيقة كاملة في فوز برشلونة (6-1) ضد نادي ديبورتيفو ألافيس، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    هذه المباراة كانت بتاريخ 31 أكتوبر 2026؛ لنجد رودري في اللقاء التالي مباشرة يوم 3 نوفمبر، يشارك "أساسيًا" ضد نادي أستون فيلا الإنجليزي.

    وكما ذكرنا في بداية تقريرنا، تعرض النجم الإسباني المخضرم لـ"الإصابة" في مواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ ليتم استبداله بزميله ومواطنه مارك برنال، بين الشوطين.

    لذا.. من الطبيعي للغاية أن نندهش، من أن رودري بكل تاريخه مع الإصابات، يشارك 90 دقيقة في مباراة حسمها برشلونة بالتقدم (4-0) في الشوط الأول؛ وذلك قبل يومين من مواجهة أوروبية قوية للغاية، ووسط ضغط روزنامة كبير.

    والجميع يعلم أن برشلونة بعد مباراة أستون فيلا؛ تنتظره قمة نارية ضد أتلتيكو مدريد، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

    وسيفتقد العملاق الكتالوني لنجمه رودري، في مواجهة أتلتيكو القادمة؛ وهي التي قد تكلف الفريق فقدان "صدارة" الدوري الإسباني، إذا خسرها بأي نتيجة.

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  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    هانزي فليك.. هناك "خلل واضح" في توزيع دقائق لعب رودري!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ هي أننا لا نتحدث عن المدير الفني الألماني هانزي فليك لمجرد الهجوم أو الانتقاد فقط، ولكننا نطرح "نقطة جدلية" للغاية تتعلق بنجم كبير مثل الإسباني رودري هيرنانديز.

    وأساسًا.. العملاق الكتالوني برشلونة تعاقد مع رودري في صيف عام 2026، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ من أجل مساعدة الفريق الأول لكرة القدم في مباريات القمة، سواء محليًا أو قاريًا.

    لكن ما نشاهده غير ذلك تمامًا؛ فرودري لعب 90 دقيقة كاملة في مواجهة نادي ريال بيتيس بمسابقة الدوري الإسباني 2026-2027، رغم التقدم المريح في النتيجة وقتها.

    مباراة بيتيس صعبة على الورق بالطبع، خاصة في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه الفريق الأندلسي في الموسم الحالي؛ إلا أننا نتحدث عن مجريات اللقاء نفسه، الذي أخذ فيها برشلونة تقدمًا مريحًا مع "طرد" أحد لاعبي الخصم.

    المهم.. النجم الإسباني المخضرم شعر بـ"الإرهاق" و"التعب العضلي" بعدها؛ ليتم إجلاسه على "الدكة" ضد العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    ونحن نعلم أن الهدف من إراحة رودري ضد باريس، ومشاركته في آخر نصف ساعة فقط؛ كان من أجل جاهزيته في كلاسيكو الأرض أمام الغريم التاريخي ريال مدريد، بعدها مباشرة.

    وهذا ما نقصده بالضبط عزيزي القارئ؛ حيث كان من الأفضل لفليك أن يتعامل مع تاريخ إصابات رودري بحذر، وذلك بإراحته في بعض المباريات السهلة أو المحسومة، من أجل الجاهزية التامة في القمم.

    وكما حدث في فترة الضغط بين مباريات "بيتيس، باريس والريال"؛ ها هو الأمر يتكرر مجددًا مع رودري، لنشاهده يلعب 90 دقيقة في لقاء محسوم أمام نادي ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، ثم يصاب في مواجهة الفريق الإنجليزي أستون فيلا أوروبيًا، ويغيب عن القمة النارية ضد أتلتيكو مدريد.

    وبالتالي؛ نحن نشعر أن هناك "خللًا ما" في توزيع دقائق لعب رودري هيرنانديز مع برشلونة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مشاركة اللاعب بشكل مستمر مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم أيضًا.

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الدوري الإسباني

08 نوفمبر 2026

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برشلونة