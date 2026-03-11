Goal.com
افعلها يا فليك: نهاية صلاحية روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.. و"جراحة غير عادية" لإنقاذ برشلونة

برشلونة يُعاني بشدة في مركز قلب الهجوم..

بينما كانت جماهير العملاق الكتالوني برشلونة، تُمني النفس بموسم تكتسح فيه "الماكينة" البولندية روبرت ليفاندوفسكي، الأخضر واليابس، ويتحوّل فيه "القرش" الإسباني فيران توريس، إلى مفترس لا يرحم؛ استيقظت على واقع مغايّر تمامًا.

واليوم.. أصبح السؤال الأكثر إلحاحًا داخل برشلونة، ليس عن عدد الأهداف التي سيسجلها ليفاندوفسكي وتوريس؛ بل "متى سيتوقف هذا النزيف الفني للثنائي؟!".

ليفا تحوّل من مرعب الحراس، إلى مهاجم يصارع ظله؛ بينما فقد فيران بوصلة الشباك، بعد بداية قوية للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وهذا الانهيار الذي ظهر جليًا ضد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ لم يضع المدير الفني الألماني هانزي فليك في مأزق تكتيكي فحسب، بل أصبح يهدد طموحات الفريق البرشلوني بأكمله.

ومع دخول الموسم منعطفه الأخير والحاسم؛ سنستعرض أحد "الحلول الطارئة" التي من الممكن أن يلجأ إليها فليك، لمعالجة أزمة قلب الهجوم..

  • FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    موسم ليفاندوفسكي وفيران توريس مع برشلونة

    في البداية.. يجب أن نستعرض أرقام الثنائي الهجومي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني فيران توريس، مع العملاق الكتالوني برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وتوريس تحوّل أساسًا من كونه جناحًا هجوميًا، يلعب على اليمين واليسار، إلى قلب هجوم يُنافس ليفاندوفسكي، في هذا المركز.

    وكما ذكرنا.. بدأ فيران الموسم الحالي بقوة، حيث أصبح المهاجم الأساسي للفريق الكتالوني؛ قبل أن يتراجع بشدة في عام 2026، حيث سجل 3 أهداف فقط في 16 مباراة.

    * أرقام فيران توريس مع برشلونة موسم 2025-26:

    - مباريات: 38.

    - دقائق: 2.130.

    - مساهمات تهديفية: 17.

    - أهداف: 16:

    - تمريرات حاسمة: 1.

    أما ليفا فهو مع تقدّمه في العمر، أصبح لا يستطيع المشاركة أساسيًا في جميع المباريات؛ إلى جانب تراجع فعاليته التهديفية، بالمقارنة مع المواسم السابقة.

    * أرقام روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة موسم 2025-26:

    - مباريات: 34.

    - دقائق: 1.749.

    - مساهمات تهديفية: 17.

    - أهداف: 14:

    - تمريرات حاسمة: 3.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    حل برشلونة عند رافينيا دياز وداني أولمو

    الآن.. لنتحدث عن الحلول التي قد يلجأ إليها الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة؛

    من أجل معالجة أزمة قلب الهجوم، في ظل الانهيار الفني في مستوى الثنائي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني فيران توريس.

    الحلول التي نقصدها هُنا؛ قد تكون في البرازيلي رافينيا دياز والإسباني داني أولمو، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

    رافينيا هو جناح أيمن أساسًا؛ ولكنه تحوّل مع فليك منذ بداية موسم 2024-2025، إلى لاعب ناشط في الطرف الأيسر.

    أما أولمو؛ فهو صانع ألعاب أساسًا؛ ولكن أحيانًا ما يستخدمه فليك في بعض المراكز الأخرى، على النحو التالي:

    * أولًا: الجناح الأيسر.

    * ثانيًا: الوسط رقم 8.

    واستخدم المدير الفني الألماني، نجمه الإسباني في المركز رقم 8؛ وذلك خلال فترة إصابة النجم الإسباني الرائع بيدري جونزاليس، متوسط ميدان برشلونة.

  • Dani Olmo Raphinha FC BarcelonaGetty Images

    كيف أصبح رافينيا دياز وداني أولمو الحل؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نطرق بحديثنا عن كيفية استغلال الإسباني داني أولمو والبرازيلي رافينيا دياز في مركز قلب الهجوم، بمباريات العملاق الكتالوني برشلونة.

    إذا تحدثنا عن رافينيا في البداية؛ فيجب الوقوف عند نقاط قوته الأساسية، وهي كالتالي:

    * أولًا: التحرك في المساحات بين الخطوط، وخلف ظهر المدافعين.

    * ثانيًا: الضغط المبكر والمتواصل، على الخط الخلفي للمنافسين.

    وبخصوص أولمو.. هو لاعب مهاري جدًا في المساحات الضيقة؛ حيث أظهر هذا الأمر أكثر من مرة، سواء مع برشلونة أو منتخب إسبانيا.

    وآخر المرات التي أظهر فيها أولمو ذلك؛ كان ضد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وقتها.. قام أولمو بالمرور من مدافعي نيوكاسل، في مساحة ضيقة للغاية، وأجبرهم على ارتكاب خطأ ضده، والحصول على "ركلة جزائية"؛ ترجمها زميله الجوهرة الإسبانية لامين يامال إلى هدف، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

    أي أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، يستطيع استخدام أولمو كـ"مهاجم 9 وهمي"، في مباريات المساحات الضيقة؛ بينما يستغل رافينيا في هذا المركز، عندما تكون هُناك فراغات بين خطوط المنافس.

  • barcelona(C)Getty Images

    هذه الحلول غير العادية مؤقتة وليست دائمة!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه.. الإسباني داني أولمو والبرازيلي رافينيا دياز، ثنائي العملاق الكتالوني برشلونة، ليسا أفضل خيار لمركز قلب الهجوم؛ ولكنهما قد يكونا حلول طارئة، فيما تبقى خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبالطبع.. أفضل ما قد يحدث لبرشلونة؛ هو أن يستعيد البولندي روبرت ليفاندوفسكي حاسته التهديفية المرعبة، أو أن ينفجر الإسباني فيران توريس.

    لكن إذا لم يحدث ذلك؛ فلابد على المدير الفني الألماني هانزي فليك أن يبتكر بعض الحلول، إذا أراد المنافسة بقوة على المستوى الأوروبي خاصة.

    هذه الحلول لن تكون دائمة بالطبع؛ بل لحين الميركاتو الصيفي القادم، الذي أصبح واجبًا معه التعاقد مع مهاجم كبير.

    وتعاقد برشلونة مع مهاجم كبير، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ متوقفة أساسًا على مدى تحسُن اقتصاد النادي؛ بالإضافة للعودة إلى قاعدة "1:1"، في قوانين اللعب المالي النظيف.

    ويبقى علينا الآن أن ننتظر؛ هل سيواصل فليك الثقة في ليفا وتوريس خلال المرحلة الأخيرة من الموسم الحالي، أم يبتكر بعض الحلول الأخرى.

