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أحمد فرهود

المنطق يقول إنهما على حق ولكن!.. عندما "تحالف" هانزي فليك وحسام حسن لتدمير حمزة عبدالكريم نفسيًا

فقرات ومقالات
حمزة عبد الكريم
برشلونة
مصر
هانسي فليك
حسام حسن
الدوري الإسباني
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

موهبة مصرية صاعدة بقوة.. والحذر واجب!

رغم الصعود الصاروخي لمسيرته الكروية؛ إلا أن النجم المصري حمزة عبدالكريم يُعاني من "ضغوطات هائلة" للغاية، بالمقارنة مع عمره الصغير "18 سنة".

نعم.. حمزة أصبح أمل أكثر من 100 مليون مصري؛ لحمل راية تألق "أبناء الفراعنة" في الملاعب الأوروبية، بعد محمد صلاح.

وتعاني مصر من قلة المواهب الكروية حاليًا؛ لذا عندما انتقل حمزة من الفئات السنية بالنادي الأهلي القاهري إلى العملاق الكتالوني برشلونة، كان ذلك حدثًا تاريخيًا في حد ذاته.

وما زاد من تطلعات المصريين؛ هو أن حمزة نجح في أقل من 6 أشهر فقط، في التحول من لاعب في صفوف شباب برشلونة إلى أحد عناصر الفريق الأول لكرة القدم.

وأثبت الفرعون المصري الصغير نفسه بقوة، مع فريق برشلونة الأول الذي يقوده المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ بل وكان هدافه خلال فترة الاستعدادات للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، برصيد 4 أهداف.

هُنا.. قام برشلونة بتجديد عقد حمزة، حتى 30 يونيو 2030؛ وسط استدعائه بشكل دائم إلى قائمة الفريق الأول، في المباريات الرسمية.

ورغم كل ذلك؛ إلا أن حمزة عبدالكريم يعيش "واقعًا مؤلمًا" مع برشلونة ومنتخب مصر، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا خلال السطور القادمة..

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    حمزة عبدالكريم.. من تهميش برشلونة إلى منتخب مصر

    كما ذكرنا.. النجم المصري حمزة عبدالكريم أصبح عنصرًا دائم التواجد في قائمة فريق برشلونة الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بعد التألق في الفترة التحضيرية.

    لكن.. حمزة لم يتحصل على الدقائق التي كان يتمناها رغم ذلك؛ حيث اقتصرت مشاركته مع فريق برشلونة الأول على 4 دقائق رسمية فقط، خلال الفوز (5-2) ضد نادي رايو فاييكانو، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

    هذا التهميش في المشاركة مع برشلونة، صاحبه حصول حمزة على دقائق قليلة مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا: المشاركة في 28 دقيقة؛ وذلك خلال التعادل (0-0) مع منتخب أنجولا.

    * الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا: المشاركة في 3 دقائق؛ وذلك خلال الفوز (5-0) ضد منتخب جنوب السودان، مع تسجيله هدفه الدولي الأول.

    * مباراة ودية: المشاركة في 21 دقيقة؛ وذلك خلال الخسارة (0-1) ضد منتخب جنوب إفريقيا.

  • Hansi Flick (C)Getty Images

    حمزة وبرشلونة.. مبررات عدم مشاركته في المباريات ولكن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ قد يقول الكثيرون إن عدم مشاركة النجم المصري حمزة عبدالكريم مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم أمر طبيعي، للأسباب التالية:

    * أولًا: النجوم الكبار الذين يمتلكهم برشلونة في الخط الأمامي.

    * ثانيًا: نجاح المنظومة الهجومية الحالية لبرشلونة التي يصعب معها التغيير.

    * ثالثًا: حمزة لم يلعب على مستوى احترافي كبير قبل فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    وكل هذه المبررات صحيحة 100%؛ حيث تقودنا ربما لسبب عدم مشاركة حمزة، سوى في 4 دقائق رسمية فقط مع العملاق الكتالوني.

    إلا أنه من وجهة نظر أخرى؛ من الممكن القول إن المدير الفني الألماني هانزي فليك كان يستطيع منح دقائق أكثر لحمزة، للتالي:

    * 1/ حمزة تألق بشدة مع برشلونة في فترة التحضيرات الصيفية.

    * 2/ برشلونة تقدم في معظم مباريات الموسم الحالي بنتائج كبيرة.

    * 3/ جعل حمزة في وضع الاستعداد الدائم - حال الاستعانة به في الطوارئ -.

    بمعنى.. فليك كان يستطيع منح حمزة دقائق لعب أكثر، خاصة في المباريات التي كان يتقدم فيها برشلونة بنتائج كبيرة؛ وذلك كمكافأة لما قدّمه في فترة التحضيرات الصيفية، ولضمان جاهزيته بدنيًا حال الاضطرار للاستعانة به مع ضغط المباريات أو الإصابات.

  • Cairo-Egypt-South-Africa-MatchAFP

    حمزة ومنتخب مصر.. ضياع "الفرصة المناسبة" بسبب حسام حسن

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ حيث سننتقل الآن من العملاق الكتالوني برشلونة إلى منتخب مصر الأول لكرة القدم، عند حديثنا عن قلة مشاركات المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم.

    حمزة لا يزال يشارك كـ"بديل" مع منتخب مصر الأول لكرة القدم؛ حيث لم يعطه المدير الفني حسام حسن، فرصة الظهور في "التشكيل الأساسي".

    ومثل الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ ربما يكون لحسام رأي منطقي وراء عدم لعب حمزة أساسيًا، على النحو التالي:

    * أولًا: تألق مصطفى زيكو مع المنتخب المصري في مركز قلب الهجوم.

    * ثانيًا: منتخب مصر حقق مشوارًا ناجحًا في كأس العالم 2026، دون الحاجة إلى تغيير الكثير من عناصره.

    * ثالثًا: عدم مشاركة حمزة مع برشلونة في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    إلا أن هُناك حقيقة مهمة؛ وهي أن منتخب مصر يفتقد للمهاجم "رقم 9"، ولم يكن هناك أفضل من مباراة جنوب إفريقيا للدفع بحمزة أساسيًا.

    بمعنى أوضح.. حمزة كان في قمة الثقة بالنفس؛ بعد أن سجل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر، في أعقاب مشاركته بآخر 3 دقائق ضد جنوب السودان في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

    والمباراة التالية مباشرة؛ كانت هي تلك التي جمعت مصر ومنتخب جنوب إفريقيا "وديًا"، حيث كان من الممكن منح حمزة فرصة المشاركة أساسيًا وقتها.

    ولكن.. كان لحسام حسن رأي مخالف، وذلك بإشراك مهاجم برشلونة كـ"بديل" في آخر 21 دقيقة؛ الأمر الذي دفع صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى تسليط الضوء على محدودية مشاركة اللاعب الشاب، والإشارة إلى أن تطوره مع منتخب مصر يسير بوتيرة بطيئة للغاية.

    وما زاد الطين بلة كما يقال؛ هو اللقطة التي جمعت حسام مع حمزة بعد إطلاق صافرة نهاية "ودية" جنوب إفريقيا، حيث ظهر المدير الفني لمنتخب مصر كما لو كان يوبخ مهاجمه الشاب.

    وركزت صحيفة "سبورت" على هذه اللقطة أيضًا؛ للحديث عن وضع حمزة غير الجيد داخل منتخب بلاده، مع الإشارة إلى أن المشهد وحده لا يثبت وجود أزمة أو خلاف تأديبي بين الطرفين.


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  • 호삼 하산 (Hossam Hassan)Getty Images

    حمزة عبدالكريم.. عندما "تحالف" فليك وحسام حسن على تدميره نفسيًا!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ أننا أمام حقيقة لا تقبل الجدل، وهي قلة مشاركات المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم مع العملاق الكتالوني ومنتخب مصر الأول لكرة القدم.

    حمزة لا يزال في سن الـ18 عامًا؛ لذا فإن عدم مشاركته كثيرًا مع برشلونة ومصر، ربما يقودنا للتالي:

    * أولًا: عدم حرقه في سن صغير؛ خاصة إذا لم يتألق حال مشاركته المستمرة.

    * ثانيًا: تعلم حمزة بأنه لابد من تطوير مهاراته؛ وبالتالي عدم الاكتفاء بما وصل إليه.

    كما قيل أيضًا إن برشلونة حاول حماية حمزة، من إغراءات الأندية الأوروبية؛ وذلك بعدم إشراكه خلال الفترة التي سبقت تجديد عقده، بشكلٍ رسمي.

    لكن هُناك جانب سلبي خطير أيضًا؛ وهو تأثُر اللاعب نفسيًا، بسبب طريقة تعامل المديرين الفنيين هانزي فليك "برشلونة" وحسام حسن "مصر" معه.

    التعامل الذي نقصده هُنا؛ هو تهميشه في بعض المباريات المناسبة جدًا، من أجل إعطائه الدقائق.

    وكما ذكرنا، برشلونة تقدم في مباريات كثيرة بنتائج كبيرة، فضلًا عن تألق حمزة نفسه في التحضيرات الصيفية، ورغم ذلك لم يشركه فليك أو يعتمد عليه ولو "بديلًا"؛ أما حسام.. تجاهل إقحامه في "التشكيل الأساسي" بلقاء جنوب إفريقيا الودي، بعد تسجيله هدفه الدولي الأول قبلها مباشرة.

    لذا؛ قد يكون فليك وحسام تحالفا - كل بطريقته - في تدمير حمزة عبدالكريم "نفسيًا"، رغم كل المبررات المنطقية لعدم الاعتماد عليه أساسًا.

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