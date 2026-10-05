المنطق يقول إنهما على حق ولكن!.. عندما "تحالف" هانزي فليك وحسام حسن لتدمير حمزة عبدالكريم نفسيًا

رغم الصعود الصاروخي لمسيرته الكروية؛ إلا أن النجم المصري حمزة عبدالكريم يُعاني من "ضغوطات هائلة" للغاية، بالمقارنة مع عمره الصغير "18 سنة".

نعم.. حمزة أصبح أمل أكثر من 100 مليون مصري؛ لحمل راية تألق "أبناء الفراعنة" في الملاعب الأوروبية، بعد محمد صلاح.

وتعاني مصر من قلة المواهب الكروية حاليًا؛ لذا عندما انتقل حمزة من الفئات السنية بالنادي الأهلي القاهري إلى العملاق الكتالوني برشلونة، كان ذلك حدثًا تاريخيًا في حد ذاته.

وما زاد من تطلعات المصريين؛ هو أن حمزة نجح في أقل من 6 أشهر فقط، في التحول من لاعب في صفوف شباب برشلونة إلى أحد عناصر الفريق الأول لكرة القدم.

وأثبت الفرعون المصري الصغير نفسه بقوة، مع فريق برشلونة الأول الذي يقوده المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ بل وكان هدافه خلال فترة الاستعدادات للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، برصيد 4 أهداف.

هُنا.. قام برشلونة بتجديد عقد حمزة، حتى 30 يونيو 2030؛ وسط استدعائه بشكل دائم إلى قائمة الفريق الأول، في المباريات الرسمية.

ورغم كل ذلك؛ إلا أن حمزة عبدالكريم يعيش "واقعًا مؤلمًا" مع برشلونة ومنتخب مصر، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا خلال السطور القادمة..