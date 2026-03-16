خلع الوجه البارد: فليك في برشلونة.. جد عطوف ومدرب لا يقوى على مشاهدة المباريات!

شهدت خيمة التصويت الخاصة بانتخابات النادي الكتالوني التي جرت الأحد موقفًا طريفًا جمع بين المدرب الألماني هانزي فليك والمرشح جوان لابورتا.

تقدم فليك للإدلاء بصوته بعد نهاية مباراة فريقه ضد إشبيلية وحينها كان لابورتا يقف خلفه ليتسلم مظروفًا يحتوي على بطاقة تصويت خاصة به.

تراجع المدرب خطوة إلى الوراء واقترب من رئيس النادي وهمس في أذنه بابتسامة قائلًا: "لقد أعطوني بطاقة فونت" في إشارة إلى المرشح المنافس فيكتور فونت، وأثارت هذه الدعابة ضحكات المحيطين به.

هذا الموقف العابر يعد مؤشرًا على تغير واضح في شخصية المدرب الألماني الذي عرف بصرامته في تجاربه السابقة.