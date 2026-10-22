حقبة ما بعد هانزي فليك: برشلونة يرسم خطة الـ5 سنوات.. ولويس إنريكي يرفض مصير تشافي بسبب "رئيس الظل"!

في الأندية العالمية الكبيرة، لا يكفي أن يكون التخطيط لمدة موسم أو اثنين فقط؛ فهناك بعض الأمور المهمة التي تحتاج إلى نظرة طويلة الأمد.

وإذا ما تحدثنا عن العملاق الكتالوني برشلونة؛ فالجميع سيجد أن الفريق عانى من تخبطات كبيرة للغاية، عندما لم يكن هناك تخطيط سليم في ملف المدير الفني.

لكن.. عندما تم التخطيط الجيد في هذا الملف؛ عاد فريق برشلونة الأول لكرة القدم إلى الطريق الصحيح، بالتعاقد مع المدير الفني الألماني هانزي فليك.

ولا يريد العملاق الكتالوني أن يدخل في دوامة التخبط مجددًا، عندما يأتي الوقت الذي يرحل فيه فليك؛ لذا يبدو أن المسؤولين الحاليين رسموا خطة طويلة الأمد، يريدون السير عليها.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، في خطة برشلونة بشأن الجهاز الفني للفريق الأول..