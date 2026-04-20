لو كان الحظ رجلًا لقتله هانزي فليك: إصابة لاعب برشلونة بـ"الصليبي".. الخطط قد تتغيّر والنادي أمام اختبار أخلاقي حاسم

في برشلونة.. يبدو أن القدر يصر على كتابة فصول من المُعاناة، داخل أروقة هذا العملاق الكتالوني؛ الذي طالما تغنت جماهيره، بأنه "أكبر من مجرد نادٍ".
وبينما يواصل الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، متابعة المواهب الشابة في "الرديف" و"الفئات السنية"؛ قرر سوء الحظ أن يتدخل مجددًا، وبشكلٍ درامي للغاية.
سوء الحظ ضرب هذه المرة المدافع الأوروجوياني باتريسيو باسيفيكو؛ الذي أعلن برشلونة إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى"، وخضوعه لعملية جراحية في اليومين القادمين.
باسيفيكو تعرض لهذه الإصابة، خلال مواجهة برشلونة أتلتيك ضد نادي أولوت، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني للدرجة الرابعة.
وأصبح العملاق الكتالوني أمام اختبار "أخلاقي"، بعد إصابة مدافعه الأوروجوياني البالغ من العمر 20 سنة، إلى جانب صدمة فليك نفسه؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..