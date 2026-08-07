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أحمد فرهود

هانزي فليك لا يعرف الراحة: برشلونة هرب من أمريكا فـ"وجد مشاكل أوروبا والمغرب".. والخسائر عديدة

فقرات ومقالات
برشلونة
هانسي فليك
الدوري الإسباني

فليك يُحارب المشاكل "الاقتصادية، الطبية والفنية" منذ انتقل إلى برشلونة في 2024..

مع كل صيف؛ يضطر نجوم برشلونة لقطع آلاف الكيلو مترات، من أجل خوض معسكرات الفريق الأول لكرة القدم "الإعدادية".

معسكرات برشلونة الصيفية، التي تسبق انطلاق الموسم الرياضي "الفعلي"؛ تُقام دائمًا في الولايات المتحدة الأمريكية، أو شرق القارة الآسيوية.

لكن في صيف العام الحالي، غيّر العملاق الكتالوني من خطته المُعتادة؛ حيث قرر إقامة معسكره "الإعدادي" للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، في أوروبا.

السبب في تغيير خطة برشلونة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد؛ هي أن "القارة الأمريكية الشمالية" كانت مشغولة طوال الصيف الحالي، باستضافة بطولة كأس العالم 2026.

المهم.. نجوم برشلونة أعربوا عن سعادتهم الكبيرة، بإقامة المعسكر "الإعدادي" الحالي في أوروبا، وعدم الاضطرار للسفر مسافات طويلة إلى أمريكا أو آسيا.

إلا أن إقامة معسكر برشلونة في أوروبا، صيف العام الحالي، لم يأتِ سلسلًا كما كان متوقعًا؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Hansi Flick Joan Laporta GOAL ONLYGoal AR

    خطة برشلونة استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027

    العملاق الكتالوني برشلونة، الذي يقوده المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ قسم معسكره الإعدادي للموسم الرياضي الجديد على 4 مراحل، كالتالي:

    * المرحلة الأولى:

    العودة إلى التدريبات بعد الإجازة الصيفية، يوم 12 يوليو 2026؛ ثم خوض "ودية" مغلقة أمام نادي أوروبا الإسباني، في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

    * المرحلة الثانية:

    إقامة معسكر في إنجلترا، مع لعب مباراتين "وديتين" هُناك؛ ضد النادي المحلي برمنجهام سيتي يوم 31 يوليو 2026، ثم مواطنه بريستون نورث إند في الثالث من أغسطس.

    * المرحلة الثالثة:

    السفر إلى إيطاليا لخوض بطولة "ودية"، تضم النادي المحلي أودينيزي وفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي؛ حيث سيلعب برشلونة 45 دقيقة فقط ضد كل منهما، وفي نفس اليوم "8 أغسطس 2026".

    * المرحلة الرابعة:

    خوض مباراتين أخيرتين، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    - مباراة ودية في طنجة المغربية، يوم 15 أغسطس.

    - مواجهة الأهلي المصري على كأس خوان جامبر "الودي"، يوم 19 أغسطس.

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  • Hansi Flick FC Bayern 2021Getty Images

    الأزمات تتوالى على معسكر نادي برشلونة "الإعدادي"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع القول إن معسكر العملاق الكتالوني برشلونة سار جيدًا، حتى بداية أغسطس 2026.

    نعم.. برشلونة عاد إلى التدريبات في الموعد المحدد، بعد انتهاء الإجازة الصيفية؛ كما لعب المباراة "الودية" ضد نادي أوروبا الإسباني، وفاز فيها (4-1).

    ثم سافرت بعثة برشلونة إلى إنجلترا، وتدرب اللاعبون بشكلٍ طبيعي للغاية؛ قبل خوض المباراة "الودية" ضد النادي المحلي برمنجهام سيتي، والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) - خسر العملاق الكتالوني بركلات الجزاء -.

    إلا أن الأزمات بدأت تتوالى على برشلونة بعد ذلك، ما غيّر روزنامة إعداد كتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك، على النحو التالي:

    * أولًا: إلغاء "ودية" برشلونة ضد نادي بريستون نورث إند الإنجليزي؛ بسبب إصابة الكثير من نجوم الأخير.

    * ثانيًا: إلغاء "ودية" برشلونة في طنجة؛ بسبب الأوضاع السياسية المتوترة بين إسبانيا والمغرب بعد أحداث سبتة.

  • Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    4 مباريات "ودية" فقط قبل بداية موسم برشلونة الرسمي

    حديثنا لم ينتهِ عند ما سبق؛ فالآن.. تقتصر "وديات" العملاق الكتالوني برشلونة استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، على 4 مباريات فقط.

    فريق برشلونة الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك، سيدخل الموسم الرياضي الجديد؛ وقد لعب ضد الأندية التالية:

    * أولًا: نادي أوروبا الإسباني.

    * ثانيًا: نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي.

    * ثالثًا: أودينيزي الإيطالي ونوتنجهام فورست الإنجليزي - كل منهما 45 دقيقة -.

    * رابعًا: الأهلي المصري.

    ولم يعوض برشلونة، المباراة الودية التي تم إلغاؤها ضد بريستون نورث إند الإنجليزي؛ بينما من غير الواضح - حتى الآن - هل سيستبدال لقاء طنجة الذي لم يُلعب أيضًا بآخر، أم لا.

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  • Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    خسائر برشلونة من إلغاء بعض "ودياته" في الصيف الحالي

    الآن.. لنتحدث عن الأزمات التي قد تنتُج، من قلة المباريات "الودية" للعملاق الكتالوني برشلونة، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ والتي يُمكن تلخيصها في الآتي:

    * أولًا: عدم الوقوف جيدًا على مستوى النجوم الشباب؛ الذين يُمكن تصعيدهم للفريق الأول لكرة القدم.

    * ثانيًا: عدم تجهيز اللاعبين المنضمين إلى المعسكر الإعدادي مُتأخرًا؛ خاصة الأسماء الدولية.

    * ثالثًا: عدم اندماج الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها رسميًا مع طريقة اللعب؛ بشكلٍ كافي.

    نعم.. كثرة المباريات "الودية"، كانت تعني ظهور بعض المواهب الشابة بشكلٍ أكبر؛ وبالتالي إمكانية إثبات أنفسهم أمام الألماني هانزي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    أما بالنسبة للنجوم الدوليين؛ فكثير منهم انضم أو سينضم إلى المعسكر الإعدادي مُتأخرًا، وبالتالي قلة "الوديات" سيؤدي إلى عدم استعادتهم حساسية الملعب بشكلٍ جيد.

    وبخصوص الصفقات الجديدة؛ فكل دقيقة "ودية" يخوضوها هؤلاء، تزيد من اندماجهم مع زملائهم في الفريق.

    مثلًا.. الألماني كريم أديمي، الذي تعاقد معه برشلونة من النادي المحلي بوروسيا دورتموند، خاض شوطًا واحدًا في "ودية" برمنجهام سيتي الإنجليزي؛ حيث ظهر حاجته إلى مزيد من الاندماج مع زملائه، داخل صفوف الفريق الأول.

    لذا فإن "ودية" بريستون نورث إند الإنجليزي، كانت فرصة كبيرة لزيادة اندماجه مع زملائه؛ ولكن تم إلغاؤها، ليتأجل ذلك إلى وقتٍ لاحق.

    والتدريبات الجماعية ليست كافية وحدها، لخلق التفاهم والانسجام المطلوب؛ حيث يحتاج اللاعبين إلى بعض المباريات، من أجل تحقيق ذلك.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية كيف سيكون شكل برشلونة، مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

وديات الأندية
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نوتنجهام فوريست
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