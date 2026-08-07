هانزي فليك لا يعرف الراحة: برشلونة هرب من أمريكا فـ"وجد مشاكل أوروبا والمغرب".. والخسائر عديدة

مع كل صيف؛ يضطر نجوم برشلونة لقطع آلاف الكيلو مترات، من أجل خوض معسكرات الفريق الأول لكرة القدم "الإعدادية".

معسكرات برشلونة الصيفية، التي تسبق انطلاق الموسم الرياضي "الفعلي"؛ تُقام دائمًا في الولايات المتحدة الأمريكية، أو شرق القارة الآسيوية.

لكن في صيف العام الحالي، غيّر العملاق الكتالوني من خطته المُعتادة؛ حيث قرر إقامة معسكره "الإعدادي" للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، في أوروبا.

السبب في تغيير خطة برشلونة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد؛ هي أن "القارة الأمريكية الشمالية" كانت مشغولة طوال الصيف الحالي، باستضافة بطولة كأس العالم 2026.

المهم.. نجوم برشلونة أعربوا عن سعادتهم الكبيرة، بإقامة المعسكر "الإعدادي" الحالي في أوروبا، وعدم الاضطرار للسفر مسافات طويلة إلى أمريكا أو آسيا.

إلا أن إقامة معسكر برشلونة في أوروبا، صيف العام الحالي، لم يأتِ سلسلًا كما كان متوقعًا؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..