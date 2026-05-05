هانزي فليك يكسب الرهان: بديل إينيجو مارتينيز.. وقف صامدًا رغم "الموت" ولم يورط برشلونة مثل باقي زملائه!

في البداية.. يجب الإشارة إلى أن الألماني هانزي فليك، قرر تصعيد النجم الإسباني الشاب جيرارد مارتين، إلى فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ وذلك عند استلامه مهمة القيادة الفنية، صيف 2024.
فليك وجد نقصًا عدديًا كبيرًا في مركز "الظهير الأيسر"، عند استلامه مهمة قيادة الفريق الأول؛ حيث لم يكن يتواجد إلا النجم الإسباني الشاب الآخر أليخاندرو بالدي، كثير الإصابات.
ومع أزمة برشلونة الاقتصادية، وعدم القدرة على التعاقد مع صفقات جديدة؛ رأى المدير الفني الألماني في مارتين، اللاعب الذي قد يلعب "دور البديل" لبالدي.
لكن.. مارتين لم يقدّم المستوى الفني الكبير في مركز الظهير الأيسر، موسم 2024-2025؛ وذلك عندما كان يُشارك لتعويض بالدي، في حالات الإصابة أو الراحة.
حتى أن هذا الظهير الإسباني الشاب، عندما قدّم مباراة رائعة هجوميًا ضد العملاق الإيطالي إنتر، في "إياب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وصنع خلالها هدفين من ثلاثية فريقه؛ ارتكب خطأً قاتلًا في الثواني الأخيرة، كان سببًا في توديع برشلونة للمسابقة.
وقتها.. برشلونة تعادل على أرضه (3-3) مع إنتر، في "ذهاب" نصف نهائي دوري الأبطال؛ قبل أن يشد الرحال إلى إيطاليا "إيابًا"، ويتقدم (3-2).
واستلم جيرارد مارتين الكرة في الثواني الأخيرة؛ حيث تأخر في إبعادها، لتُقطع منه وتنتهي بهدف التعادل (3-3) لإنتر.
نعم.. هذا الهدف كان فيه شك بوجود خطأ ضد مارتين؛ إلا أن اللاعب لو تصرف بشكلٍ أسرع وأبعد الكرة، كان برشلونة سيصل للنهائي.
المهم.. العملاق الإيطالي خطف بطاقة التأهُل إلى نهائي دوري الأبطال؛ عندما سجل هدف الفوز (4-3) ضد برشلونة، في الشوطين الإضافيين.
وتعرض مارتين لـ"السخرية" بصفةٍ عامة، في أغلب فترات الموسم الماضي؛ إلا أن فليك ظل يؤمن به لعديد الأسباب، هي:
* أولًا: لاعب مجتهد داخل أرضية الملعب.
* ثانيًا: لاعب يسعى للتحسُن دائمًا.
* ثالثًا: روحه الرائعة مع زملائه.
ولعب مارتين 42 مباراة رسمية، في الموسم الرياضي الماضي، لكن بواقع 1.793 دقيقة فقط؛ حيث سجل هدفًا وصنع 6 آخرين.