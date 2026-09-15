"يستحق الجائزة وسأدعمه دائمًا" .. هانزي فليك: أتمنى ألا يلهي صراع الكرة الذهبية لامين يامال

وفي حديثه قبل مباراة برشلونة أمام راسينج سانتاندير، أوضح فليك أن ثقة يامال بنفسه مبررة تمامًا. وأشار إلى النجاح المذهل الذي حققه الشاب على صعيد النادي والمنتخب الوطني.

وقال فليك موضحاً: "إنه صادق، ولديه ثقة بالنفس. لقد أظهر هذا الموسم مدى براعته. إنه لاعب استثنائي. وهو يرى أنه يستحق ذلك، وأنا أعتقد أنه يستحقه بالفعل: لقبان معنا [الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني]، وكأس العالم مع المنتخب الإسباني، فلماذا لا؟

"إنها نفس الثقة بالنفس التي يتمتع بها على أرض الملعب. سواء كان في مواجهة 1 ضد 1 أو 1 ضد 2 أو 1 ضد 3، فإن الجميع في الملعب يقولون: «واو». هذا هو لامين. سأدعمه. من الرائع أن يكون لدينا لاعب مثله. لماذا لا ندعم ترشيحه للفوز بالكرة الذهبية؟ هذا أمر طبيعي. إنه لاعبنا. ونحن ندعم لاعبنا".