حافظ أنشيلوتي على موقف حذر، مؤكداً أن السمعة وحدها لن تضمن مكاناً في قائمته النهائية لنهائيات عام 2026. وبينما يعترف المدرب الإيطالي بالموهبة الهائلة التي يمتلكها نيمار، فقد وضع عبء الإثبات على اللاعب ليبرهن على جاهزيته البدنية خلال الشهرين المقبلين.

وعند حديثه عن معايير الاختيار وتطور نيمار مؤخراً منذ عودته إلى كرة القدم على مستوى الأندية مع سانتوس، قال أنشيلوتي لصحيفة ليكيب: "إنه موهبة كبيرة، ومن الطبيعي أن يعتقد الناس أنه يستطيع مساعدتنا على الفوز بكأس العالم المقبلة. لا يزال أمامه شهران ليُظهر أنه يمتلك المقومات للعب في كأس العالم المقبلة. بعد إصابته في الركبة، عاد نيمار بشكل جيد؛ إنه يسجل الأهداف. يحتاج إلى الاستمرار على هذا النهج وتحسين لياقته البدنية. إنه على الطريق الصحيح".