"من يدري ماذا سيحدث في المستقبل!" .. كواليس كوميدية في مفاوضات بطل "سبايدرمان" مع إرلينج هالاند لنقله إلى توتنهام

تصادم عالمي هوليوود والدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة غير متوقعة عندما حاول هولاند، المعروف عالميًا بدوره في فيلم «سبايدرمان»، أن يلعب دور وكيل لاعبي كرة القدم.

وقد تواصل هولاند، وهو من مشجعي توتنهام المتعصبين، مع هالاند خلال سباق جائزة موناكو الكبرى لعام 2021، في وقت كان فيه المهاجم أكثر المواهب المرغوبة في عالم كرة القدم بعد موسم سجل فيه 41 هدفًا مع بوروسيا دورتموند.

تطرق هالاند في النهاية إلى هذا التجاهل على قناته على يوتيوب، موضحًا أنه لم يكن يتصرف ببرود تجاه نجم السينما عن قصد. واعترف مهاجم مانشستر سيتي بأنه لم يكن على علم بهوية هولاند وقت تلقيه الرسالة الأولى.

وأوضح هالاند، وهو يشرح محتوى الرسالة التي تلقاها: «هذا هو ممثل فيلم سبايدرمان، وأنا لا أشاهد أفلام سبايدرمان».

وقال المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا إن الرسالة كانت كالتالي: «مرحبًا يا صديقي، رأيتك للتو في موناكو. إذا كنت ترغب في تناول مشروب أو ما شابه، فاتصل بي. ورجاءً انضم إلى توتنهام».



