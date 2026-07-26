فقد حاول نجم فيلم «سبايدرمان» استخدام سحره لجذب اللاعب النرويجي إلى شمال لندن قبل انتقاله في النهاية إلى ملعب «الاتحاد».
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"من يدري ماذا سيحدث في المستقبل!" .. كواليس كوميدية في مفاوضات بطل "سبايدرمان" مع إرلينج هالاند لنقله إلى توتنهام
حملة التجنيد الفاشلة لـ«سبايدرمان»
تصادم عالمي هوليوود والدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة غير متوقعة عندما حاول هولاند، المعروف عالميًا بدوره في فيلم «سبايدرمان»، أن يلعب دور وكيل لاعبي كرة القدم.
وقد تواصل هولاند، وهو من مشجعي توتنهام المتعصبين، مع هالاند خلال سباق جائزة موناكو الكبرى لعام 2021، في وقت كان فيه المهاجم أكثر المواهب المرغوبة في عالم كرة القدم بعد موسم سجل فيه 41 هدفًا مع بوروسيا دورتموند.
تطرق هالاند في النهاية إلى هذا التجاهل على قناته على يوتيوب، موضحًا أنه لم يكن يتصرف ببرود تجاه نجم السينما عن قصد. واعترف مهاجم مانشستر سيتي بأنه لم يكن على علم بهوية هولاند وقت تلقيه الرسالة الأولى.
وأوضح هالاند، وهو يشرح محتوى الرسالة التي تلقاها: «هذا هو ممثل فيلم سبايدرمان، وأنا لا أشاهد أفلام سبايدرمان».
وقال المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا إن الرسالة كانت كالتالي: «مرحبًا يا صديقي، رأيتك للتو في موناكو. إذا كنت ترغب في تناول مشروب أو ما شابه، فاتصل بي. ورجاءً انضم إلى توتنهام».
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رفض دبلوماسي لتوتنهام
ورغم أن وجهة هالاند النهائية كانت مانشستر سيتي، حيث حطم منذ ذلك الحين أرقامًا قياسية لا حصر لها، إلا أنه رد في النهاية على الممثل بمجرد أن أدرك من يقف وراء الرسالة.
أراد هالاند توضيح الأمور بعد أن أشارت بعض التقارير إلى أنه وصف هولاند بـ«شخص عشوائي» بطريقة فظة.
وأوضح هالاند: «لقد قلت ذلك بطريقة مضحكة، لكن كلامي أُخرج عن سياقه. بدا كلامي فظًا بعض الشيء، لذا أرسلت له رسالة لأنني شعرت بالأسف».
ثم نشر النص الدقيق الذي أرسله إلى الممثل لتسوية الأمور: «هناك شائعة متداولة بأنني كنت أتجاهلك. أردت فقط أن أتأكد من أنك تعلم أن ذلك لم يكن قصدي. وبالمناسبة، لست متأكدًا تمامًا بشأن توتنهام في الوقت الحالي، لكن من يدري ما سيحدث في المستقبل؟»
تجربة هولاند المُذلّة
خلال ظهوره في برنامج «ذا تونايت شو» الذي يقدمه جيمي فالون، سخر هولاند من عدم اهتمام أفضل مهاجم في العالم به، قائلًا: «هذه بالضبط هي النوعية من التجارب التي تبعث على التواضع، وهي مهمة للممثلين»، متغاضياً ضاحكاً عن حقيقة أن مكانته كنجم مشهور لم تكن لها أي أهمية لدى نجم مانشستر سيتي.
وتزامن توقيت تعليقات هولاند أيضًا مع خيبة أمل دولية لهالاند، حيث هزمت إنجلترا مؤخرًا النرويج بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس العالم 2026. مما دفع هولاند إلى التساؤل عما إذا كانت دعوة العشاء لا تزال سارية. وقال الممثل: «لا أعتقد أنه سيتناول العشاء معي بعد ما حدث قبل أيام»، معترفًا بأن هالاند من المرجح أن يكون «متألمًا» من الهزيمة.
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أخيرًا، بدأت خطط العشاء تتحرك قدماً
على الرغم من الحرج في البداية ورفض الانتقال إلى توتنهام، يبدو أن الصداقة بدأت أخيرًا تتبلور. بعد مشاهدة مقاطع من مقابلة هولاند التي انتشرت على إنستجرام، قرر هالاند أن الوقت قد حان أخيرًا لقبول العرض الذي ظل في صندوق بريده الوارد لسنوات.
وفي تعليق سرعان ما انتشر على نطاق واسع بين عشاق كرة القدم والسينما على حد سواء، أشار هالاند إلى الممثل وكتب: «تم قبول دعوة العشاء. متأخر قليلاً. فقط حدد المكان!»
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