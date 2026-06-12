هالاند أفضل من إبراهيموفيتش وكلوب يصطاد تشيشاريتو .. كأس العالم "مختلف" ينطلق في المدرجات!

فتح الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة، النار على بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بالتزامن مع انطلاق أولى مباريات هذه النسخة، بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وتوقع الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة، أن يكون كأس العالم 2026؛ هو "الأفشل" في تاريخ هذه البطولة، التي انطلقت لأول مرة عام 1930.

وعلى جانب آخر.. قام الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة، بمهاجمة هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا؛ وذلك على هامش المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، ضد البلد المستضيف المكسيك.

وأعرب أبو تريكة عن دهشته؛ بخصوص صمت بروس عن سوء تنظيم بطولة كأس العالم 2026، وعدم انتقاده لبعض الإجراءات الأمريكية تحديدًا.

وأشار الأسطورة المصرية إلى أن صمت بروس؛ يأتي على الرغم من هجومه الشديد ضد المغرب، التي نظمت بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

تصريحات أبو تريكة كاملة هنا.