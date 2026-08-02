الحديث لا يتوقف بشأن اهتمام فنربخشه، بضم متوسط ميدان إنتر، هاكان تشالهان أوغلو، والذي ينتهي عقده مع النيراتزوري في صيف 2027.

وكان ذلك قد نوقش بالفعل، في الصيف الماضي، وأيضًا في يناير، ولكن رغبة اللاعب في البقاء مع إنتر، كانت لها الغلبة، ولعب النجم "رقم 20"، دورًا حاسمًا في موسم كريستيان كيفو الاستثنائي، الذي حقق فيه ثنائية (السيري آ) وكأس إيطاليا.

وأعادت المحاولة الأخيرة التي قامت بها إدارة النادي التركي في ميلان، إحياء تلك الأقاويل، بل وأكثر من ذلك، حيث تم تداول تقارير جديدة، تؤكد اقتراب تشالهان أوغلو من الرحيل إلى فنربخشه.