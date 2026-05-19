ورفض صانع الألعاب البلجيكي المقارنات المستمرة بينه وبين كريستيانو رونالدو، وكشف أنه سعى بنشاط للحصول على رقم قميص مختلف تمامًا عند وصوله إلى ملعب سانتياجو برنابيو.
إيدين هازارد: خلافة كريستيانو رونالدو لم تكن هدفًا لي ولوكا مودريتش رفض طلبي في ريال مدريد
تتعارض التوقعات مع الواقع
انتقل هازارد من تشيلسي إلى مدريد في صيف عام 2019 مقابل مبلغ خيالي قدره 100 مليون يورو (88 مليون جنيه إسترليني/112 مليون دولار)، ليصل إلى هناك بعد عام واحد فقط من رحيل رونالدو التاريخي.
وبعد أن حصل على القميص رقم 7 الأيقوني، واجه اللاعب الدولي البلجيكي توقعات هائلة لملء الفراغ الإحصائي والعاطفي الذي خلفه النجم البرتغالي. ومع ذلك، عانى هازارد خلال فترة وجوده في العاصمة الإسبانية من إصابات متكررة ومشاكل في اللياقة البدنية وتذبذب في المستوى على مدار أربعة مواسم مخيبة للآمال.
- Getty Images Sport
تم تجاهل المقارنات الأسلوبية بشكل كبير
في حديثه إلى قناة «كانال بلس»، أكد هازارد أن الرواية التي أحاطت بوصوله كانت من صنع وسائل الإعلام بالكامل، وليس النادي. ورفض هازارد فكرة أنه تم التعاقد معه لتقليد إنتاجية سلفه التهديفية الغزيرة، قائلاً: "لم تكن خلافة كريستيانو في ريال مدريد عبئاً عليّ، لأنني، في رأيي، لم أكن هناك لأحل محله. إنها وسائل الإعلام التي تقول (سوف يحل محل رونالدو). أعتقد أن أسلوبي في اللعب مختلف تمامًا عن أسلوبه. لم أكن أستطيع تسجيل 60 أو 70 هدفًا في العام. في الواقع، طوال مسيرتي الكروية، بالكاد سجلت هذا العدد من الأهداف".
مودريتش يرفض تبادل القمصان
فضل صانع الألعاب الموهوب فنيًا أن يكون لاعبًا مبدعًا في المراوغة بدلًا من أن يكون هدافًا بارزًا، مما جعل المقارنات بين مراكزهما معيبة من الناحية الهيكلية منذ البداية.
ولتسليط الضوء على هذا الاختلاف في الأسلوب، كشف هازارد أنه كان يستهدف في الواقع قميص لوكا مودريتش، وأضاف: "ذهبت إلى هناك لألعب مثل إيدين، وليس لأحل محل رونالدو. لكن، كما يحدث غالبًا، لم تسر الأمور على ما يرام. لم أكن أريد الرقم 7. كنت أريد الرقم 10 الخاص بلوكا مودريتش. ظننت أنه سيقول (حسناً، خذه)، لكنه لم يعطني إياه".
- Getty Images Sport
إرث هازارد الحافل بالألقاب في ريال مدريد
لم يشارك هازارد سوى في 76 مباراة على مدار أربعة مواسم مع ريال مدريد في جميع المسابقات، حيث سجل سبعة أهداف فقط وقدم 12 تمريرة حاسمة. وخلال الفترة التي قضاها مع العملاق الإسباني، فاز بلقبين في الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني. بالإضافة إلى ذلك، حصل اللاعب الدولي البلجيكي على ميداليات الفوز في دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية قبل أن يودع مسيرته في البرنابيو.