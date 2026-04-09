هاري ماغواير يبلغ مانشستر يونايتد بأنهم بحاجة إلى تعاقدات جديدة للتشكيلة الأساسية قبل «صيف كبير جدًا، كبير جدًا»
الفداء واتفاق جديد
اختتم الدولي الإنجليزي تحولًا لافتًا في أولد ترافورد بتوقيعه عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2027. وبعد أن جُرِّد من شارة القيادة وبدا وكأنه في طريقه للرحيل قبل عام واحد فقط، أصبح ماغواير نقطة محورية في فريق مايكل كاريك، مسهمًا في صعود يونايتد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.
الطلب على جودة التشكيلة الأساسية (11 لاعبًا)
على الرغم من الزخم الإيجابي، فإن ماغواير لا يخدع نفسه بشأن ما هو مطلوب لسد الفجوة مع أمثال أرسنال ومانشستر سيتي. وكان المدافع البالغ من العمر 33 عاماً صريحاً بشأن حاجة يونايتد إلى التحلي بالجرأة في سوق الانتقالات، مستهدفاً على وجه التحديد لاعبين يمكنهم الدخول مباشرة إلى التشكيلة الأساسية للفريق الأول بدلاً من الاكتفاء بتوفير التغطية.
وقال المدافع موضحاً: "نحن في وضع قوي. لقد قضينا بضعة أشهر رائعة تحت قيادة المدرب. أشعر أن التشكيلة بدأت تبدو وكأنها تشكيلة قوية. لكن هذا الصيف سيكون كبيراً، كبيراً جداً. نحتاج إلى المزيد من اللاعبين، نحتاج إلى جودة أفضل، نحتاج إلى لاعبين يأتون إلى التشكيلة الأساسية. وبعد ذلك، عندما تجتمع كل الأمور معاً، سنرى أين نحن مع بداية الموسم. سنخوض فترة إعداد جيدة ونكون جاهزين".
استنادًا إلى النجاح الأخير في التوظيف
أنفق يونايتد بسخاء العام الماضي، إذ ضم لاعبين مثل ماتيوس كونيا وبرايان مبيومو وبنجامين شيشكو في حملة إنفاق بلغت 225 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يُقال إنه أنقذ موسمهم. وأشاد ماغواير بتأثير هذه الإضافات، لكنه حذّر من أن غياب كرة القدم الأوروبية هذا الموسم قد أخفى نقصاً في عمق التشكيلة قد ينكشف العام المقبل.
وأضاف ماغواير: «أريد دائماً أن أكون جزءاً من فريق أشعر أنه قادر على المنافسة، وقد سارت التعاقدات بشكل جيد العام الماضي. جلبنا بعض اللاعبين الكبار الذين ساعدونا هذا العام. وكما قلت دائماً، أعتقد أن هذا الصيف سيكون صيفاً كبيراً، وأعتقد أننا يجب أن نتعاقد بشكل جيد جداً... نحن لسنا في أوروبا هذا العام، لعبنا 40 مباراة مع نهاية الموسم، ونحن بحاجة بالتأكيد إلى تشكيلة أكبر العام المقبل».
السعي وراء اللقب
مع احتمال دخول مانشستر سيتي وليفربول فترات انتقالية، يشعر ماغواير بوجود فراغ في القوة على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويعتقد أنه مع الاستثمار المناسب، يمكن ليونايتد أخيراً إنهاء صيام عن اللقب يعود إلى عام 2013، شريطة أن يتجنبوا التذبذب الذي ابتليت به حملتهم الحالية.
وقال: «أعتقد أن الموسم المقبل، عندما تنظر إلى الأمر، أعتقد أننا يجب أن نكون ضمن الفئة التي إذا قمنا بالاستقطابات بالشكل الصحيح وكان كل شيء إيجابياً من الآن حتى نهاية الموسم، واستمررنا على هذا المنحنى، فلا سقف لما يمكن أن نبلغه. يجب أن نكون ضمن دائرة الحديث عن الذهاب والفوز بالبطولات الكبرى. بالطبع أشعر أن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بات أكثر انفتاحاً. أرسنال في وضع قوي بالطبع. لكن في العام المقبل، بحلول فبراير، مارس، لا نريد أن نكون بعيدين كما كنا هذا العام. لا نريد حقاً أن ننجرف كثيراً. لو كنا نتحدث في نهاية الموسم الماضي، لربما ظننت أننا كنا سُذّجاً بعض الشيء، حقاً»، واختتم.