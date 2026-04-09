على الرغم من الزخم الإيجابي، فإن ماغواير لا يخدع نفسه بشأن ما هو مطلوب لسد الفجوة مع أمثال أرسنال ومانشستر سيتي. وكان المدافع البالغ من العمر 33 عاماً صريحاً بشأن حاجة يونايتد إلى التحلي بالجرأة في سوق الانتقالات، مستهدفاً على وجه التحديد لاعبين يمكنهم الدخول مباشرة إلى التشكيلة الأساسية للفريق الأول بدلاً من الاكتفاء بتوفير التغطية.

وقال المدافع موضحاً: "نحن في وضع قوي. لقد قضينا بضعة أشهر رائعة تحت قيادة المدرب. أشعر أن التشكيلة بدأت تبدو وكأنها تشكيلة قوية. لكن هذا الصيف سيكون كبيراً، كبيراً جداً. نحتاج إلى المزيد من اللاعبين، نحتاج إلى جودة أفضل، نحتاج إلى لاعبين يأتون إلى التشكيلة الأساسية. وبعد ذلك، عندما تجتمع كل الأمور معاً، سنرى أين نحن مع بداية الموسم. سنخوض فترة إعداد جيدة ونكون جاهزين".